株式会社ネクストリンクが「運輸安全・物流DX EXPO 2026（東京ビックサイト）」に出展します。

株式会社ネクストリンク

株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役：中村訓秀）は、2026年5月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイト西3・4ホールで開催される「運輸安全・物流DX EXPO」に出展いたします。

本展示会では、運輸業界の安全運行とドライバーの健康を支援する製品として、睡眠モニタリングデバイス「Wellnee Sleep」およびトラック寝台用マットレス「Wellneeマットレス」を展示します。

睡眠モニタリングデバイス「Wellnee Sleep（ウェルネースリープ）」

手のひらサイズ Wellnee Sleep 本体

販売開始から約1年半で150社・250台の導入を達成した、運輸業界向けの睡眠モニタリングデバイスです。手のひらサイズで、寝る前に装着するだけで自動的に測定を開始し、呼吸や体動を高精度にモニタリングします。

・A～Eの5段階評価と自動コメントを含む睡眠レポートを生成

・国土交通省認定「過労運転防止に資する機器」として助成金対象（上限80万円／事業者）

・ドライバーの疲労管理や事故防止対策に活用可能

トラック寝台用マットレス「Wellneeマットレス」

2025年11月1日より販売開始。病院や介護から住まい、ホテル、会社、スポーツなど多数の業界で採用されている高機能素材「ブレスエアー(R)」（東洋紡開発）を使用した高反発・耐圧分散性に優れたマットレスです。

・トラック寝台専用サイズ（60cm × 200cm）

- 三つ折りタイプ（厚さ5cm）

- 高クッション性で腰への負担を軽減

・三次元網状繊維構造による高反発・通気性・耐久性

・水洗い可能で清潔・衛生的

・価格：各24,200円（税込・送料込）

「Wellneeマットレス」は、長時間の運転後でも快適な休息をサポートし、ドライバーの疲労軽減と輸送の安全性向上に貢献します。

薬物スクリーニング検査

違法薬物で検挙される年間の人数は約14,000人となっており、遠いようで身近にあるリスクとなっているのが現状です。そのリスクから社員を守るために薬物スクリーニング検査を実施している企業が増加しています。働きやすい職場づくりの一環として定期的なスクリーニング検査の実施をお勧めしています。

「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単に検査ができるのが最大のメリット

当社の検査はガーゼで首元をふき取り、専用の箱に入れて送るだけ。検査結果は到着後5営業日以内にデータでお渡しします。

新サービス「リスクチェックプラン」

オフィス内の環境から薬物使用のリスクを確認できる新サービス「リスクチェックプラン」 を開始しました。オフィス内にあるドアノブ、PCのキーボード、マウスなどの物品をガーゼで拭き取ることで、薬物使用のリスクを簡易的にチェックできる新しい検査プランです。

出展概要

展示会名：運輸安全・物流DX EXPO

会 期：2026年5月27日（水）～29日（金）

会 場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

ブース位置：小間番号「T-3」

公式サイト：https://www.truckexpo.jp/2026/

会社概要

株式会社ネクストリンク

〒140-0004

東京都品川区南品川1丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル

TEL：03-6260-2160

E-mail：info@next-link.tokyo

ホームページ：https://www.next-link.tokyo/