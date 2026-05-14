羽曳野市で地域と繋がる野外音楽フェス 第3回「ハビキノソニック」5月24日(日)開催！
四天王寺大学(所在地：大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号、学長：須原 祥二)は、地元企業の株式会社篠原陸運と連携し、野外音楽フェス「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」を、2026年5月24日(日)に篠原陸運トラックステーション(所在地：大阪府羽曳野市尺度391-2)にて開催いたします。
▼「ハビキノソニック」公式ホームページ
https://www.habisoni.com/
第2回開催の様子1
3回目となる今回の開催は、四天王寺大学に所属する有志学生が実行委員を務め、イベントの企画・運営を行います。当日は四天王寺大学の学生によるダンスや演奏パフォーマンスに加え、地元のキッズダンサーや社会人バンドもステージを盛り上げます。また、本学卒業生アーティスト「Last Star」が今年も出演。全国ツアーを控える注目のステージをお見逃しなく。
地元協賛企業「チョーヤフーズ株式会社」様より、梅を使った和菓子「CHOYA梅結」も来場者先着300名へ無料配付予定です。キッチンカーも多数出店予定ですので、羽曳野の「音楽」×「食」を存分にお楽しみください！
第2回開催の様子2
【開催概要】
日時 ： 2026年5月24日(日)10時00分～17時30分
場所 ： 篠原陸運トラックステーション(大阪府羽曳野市尺度391-2)
入場料： 無料 ※無料駐車スペース有
出演 ： ・四天王寺大学学生
(コーラス部、フォークソングクラブ、コピーダンス同好会、
軽音楽部、吹奏楽部、アコースティックバンド部)
・Last Star(四天王寺大学卒業生)
・ヒロダンスカンパニー
・THE MONKEY BIRD 他
主催 ： 四天王寺大学・株式会社篠原陸運
協賛 ： チョーヤフーズ株式会社
後援 ： 大阪はびきの観光局
ハビキノソニックチラシ
▼「ハビキノソニック」公式ホームページ
https://www.habisoni.com/