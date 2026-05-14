四天王寺大学(所在地：大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号、学長：須原 祥二)は、地元企業の株式会社篠原陸運と連携し、野外音楽フェス「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」を、2026年5月24日(日)に篠原陸運トラックステーション(所在地：大阪府羽曳野市尺度391-2)にて開催いたします。





▼「ハビキノソニック」公式ホームページ

https://www.habisoni.com/





第2回開催の様子1





3回目となる今回の開催は、四天王寺大学に所属する有志学生が実行委員を務め、イベントの企画・運営を行います。当日は四天王寺大学の学生によるダンスや演奏パフォーマンスに加え、地元のキッズダンサーや社会人バンドもステージを盛り上げます。また、本学卒業生アーティスト「Last Star」が今年も出演。全国ツアーを控える注目のステージをお見逃しなく。

地元協賛企業「チョーヤフーズ株式会社」様より、梅を使った和菓子「CHOYA梅結」も来場者先着300名へ無料配付予定です。キッチンカーも多数出店予定ですので、羽曳野の「音楽」×「食」を存分にお楽しみください！





第2回開催の様子2





【開催概要】

日時 ： 2026年5月24日(日)10時00分～17時30分

場所 ： 篠原陸運トラックステーション(大阪府羽曳野市尺度391-2)

入場料： 無料 ※無料駐車スペース有

出演 ： ・四天王寺大学学生

(コーラス部、フォークソングクラブ、コピーダンス同好会、

軽音楽部、吹奏楽部、アコースティックバンド部)

・Last Star(四天王寺大学卒業生)

・ヒロダンスカンパニー

・THE MONKEY BIRD 他

主催 ： 四天王寺大学・株式会社篠原陸運

協賛 ： チョーヤフーズ株式会社

後援 ： 大阪はびきの観光局





ハビキノソニックチラシ





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