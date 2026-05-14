WIZE、国内最大級のソラナバリデータ運用を担うDawn Labs代表 南雲 悠太郎氏を招聘

株式会社WIZE

株式会社WIZE（旧：株式会社モブキャストホールディングス、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、証券コード：3664、以下「当社」）は、ソラナ・トレジャリー事業の中核戦略を担う人材として、Dawn Labs代表 南雲 悠太郎氏（以下「南雲氏」）を、当社のChief Solana Officer（CSO / 最高ソラナ責任者）（*1）に招聘いたしましたので、お知らせいたします。

背景

ソラナは、米国を中心とした金融機関による導入が進み、ETFや決済をはじめとする金融領域での活用が広がっています。直近の市場回復基調も追い風となり、ソラナ・エコシステムはグローバルに新たな成長フェーズへ移行しつつあります。

一方、日本国内においては、ソラナを活用した本格的な事業事例や、それを牽引できる人材は依然として限られています。こうしたグローバルな成長機会を国内で取り込むうえで、専門人材の確保は今後ますます重要になると考えています。

このたび当社は、ソラナ領域における高度な技術的知見と、海外主要プロジェクトとの広範なネットワークを有する南雲氏を、Chief Solana Officer（CSO / 最高ソラナ責任者）として招聘いたしました。

南雲氏が代表を務めるDawn Labsとは、かねてよりパートナーシップを築き、ソラナバリデータ「WIZEバリデータ」の運用をはじめとするソラナ・トレジャリー事業を共に推進し、強固な信頼関係を醸成してまいりました。今回の南雲氏の参画は、この信頼関係をさらに強化するものです。



本招聘により、当社のソラナ・トレジャリー事業における技術面および事業開発面での推進体制を一層強化し、早期のSOL保有量世界トップ10入りを目指すとともに、世界有数のソラナ・トレジャリー企業としての地位確立および収益機会の拡大を図ってまいります。

南雲 悠太郎氏について

南雲氏は、ソラナ領域で国内屈指の実績を持つ若手起業家です。技術力・運用実績・海外プ ロジェクトとのネットワークの三面で、国内ソラナエコシステムにおいて他に類を見ないポ ジションを築いています。

【経歴】

・東京大学在学中よりブロックチェーン領域で活動を開始

・卒業後、アクセンチュアに入社し、大手通信会社の大規模ブロックチェーンプロジェクトに従事

・独立後、Solana Global Hackathonにおいて世界第3位に入賞

・Dawn Labs代表として、複数のソラナ・バリデータの運用を担い、合計運用規模は国内最大級

同氏が代表を務めるDawn Labsのバリデータは、ソラナ最大級のDeFiプラットフォーム「Jupiter」が提供する運用サービス「Jupiter Native Stake Lend」において、預かり残高では2位を約10倍引き離す世界一の規模を誇ります。

加えて、国内大手暗号資産取引所OKJと連携したステーキングサービスを展開するなど、幅広い領域で事業を展開しており、日本のソラナエコシステムにおいて屈指の実績と人脈を有しています。

今後の方針

南雲氏は本事業の運用方針策定に深く関与し、運用体制の中核として事業推進を担います。同氏の参画により、ソラナエコシステムにおける最先端の運用知見と海外ネットワークが当社にもたらされ、国内上場企業による本事業の先進事例として、業界リーダーポジションを確立してまいります。

当社のソラナ・トレジャリー事業は、自社で保有する SOL が増えるほどステーキング報酬 が拡大し、外部から預かる SOL が増えるほどバリデータ報酬が拡大する、2 つの収益エン ジンを持っています。強化された運用体制のもと、両指標「WIZE トレジャリー」「WIZE トレジャリー・コア」のさらなる拡大を通じて、本事業の持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/254_1_2472aa07d64275015864d88fd3df253d.jpg?v=202605140851 ]

なお、当社のWIZEトレジャリー・コア（24,700 SOL超）は、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキング（※2）で世界第15位相当の規模となっています。

※1 本役職は非常勤での就任となります。

※2 CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキング（2026年5月14日時点）に基づく当社調べ。

WIZEバリデータについて

WIZEバリデータは、当社がDawn Labsとの協業により運用するソラナバリデータです。ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Program（SFDP）に正式採択されており、ソラナ財団からの委任も受けております。

▼WIZE バリデータ 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

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▼WIZE ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社WIZE

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://wize-inc.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。