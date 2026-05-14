ReYuu Japan、KAYTUS JAPAN株式会社との業務提携に関する覚書（MOU）締結

ReYuu Japan株式会社

当社は、本日付で社長決裁を行い、KAYTUS JAPAN株式会社（以下「KAYTUS社」といいます。）との間で、AIインフラ事業に関する業務提携に向けた検討を目的とした覚書（Memorandum of Understanding、以下「本MOU」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本MOU締結の背景

近年、生成AIや大規模言語モデル（LLM）の急速な普及に伴い、AIの学習および推論処理に必要となる計算資源の需要が世界的に拡大しています。特に、GPUサーバーを中心としたAI計算基盤については、AI開発企業、研究機関、クラウド事業者等における導入が進んでおり、今後もAIインフラ市場の拡大が見込まれます。

当社はこれまで、通信機器・IT機器のリユース事業を中心に事業を展開してまいりましたが、AI計算基盤の需要拡大を背景に、AIインフラ分野における事業機会の探索を進めております。2026年５月７日には、Super Micro Computer, Inc.との業務提携に関する覚書（MOU）締結を公表しており、AIインフラ領域における外部パートナーとの連携可能性について、継続的に検討を進めております。

KAYTUS社は、クラウド、AI、エッジコンピューティング等の領域向けに、サーバー製品を含むITインフラ製品・ソリューションを提供するKAYTUS Systems Pte. Ltd.の日本法人です。当社は、同社が有するAIインフラ関連の製品・技術的知見と、当社が情報通信機器のリユース事業を通じて培ってきた調達・販売・再流通に関する知見を組み合わせることで、AIデータセンター関連領域における協業可能性を検討できるものと判断し、本MOUを締結することといたしました。

本MOUは、当社が進めるAIインフラ分野への事業拡張に向けた取り組みの一環として、KAYTUS社との協業可能性を検討するものです。KAYTUS社との協業を通じて、GPUサーバーを中心としたAI計算基盤の活用、AIインフラ関連製品の展開、およびAIインフラの導入・運用・更新・再流通を含むライフサイクル領域における事業機会の具体化を図ってまいります。

２. 本MOUの主な内容

本MOUに基づき、当社とKAYTUS社は、AIインフラ分野における事業機会の創出を目的として、主に以下の事項について検討を進めてまいります。

（１）AI計算基盤に関する技術・市場情報の共有

GPUサーバーを中心としたAI計算基盤、液冷技術、高密度サーバー、データセンター向けインフラ製品等に関する技術動向、市場動向、事業モデルについて情報共有を行い、日本市場におけるAIインフラ関連ビジネスの可能性について検討を行います。

（２）KAYTUS社製品を活用したAIインフラ関連ビジネスの検討

KAYTUS社が提供するGPUサーバー、液冷ソリューションその他AIインフラ関連製品を活用し、AI計算基盤の提供、導入支援、販売・流通等に関する事業機会について協議を行います。

（３）AIインフラのライフサイクルに関する事業機会の検討

AIインフラ分野では、GPUサーバー等の高性能機器について、導入後も技術進化に伴う更新・入替が継続的に発生することが想定されます。当社は、これまでリユース事業で培ってきた知見を活かし、AIサーバーおよび関連機器の導入、運用、更新、再流通を含むライフサイクル全体に関わる事業機会について、KAYTUS社と検討を進めてまいります。

３. 今後の展開

当社は、本MOUに基づきKAYTUS社との協議を進め、AIインフラ分野における新たな事業機会の創出について検討してまいります。特に、GPUサーバー、液冷ソリューションその他AIインフラ関連製品の活用可能性を検討するとともに、当社のリユース事業で培った知見を活かし、AIインフラのライフサイクルに関わるビジネスモデルの構築を目指してまいります。

４. 業務提携先の概要

・会社名

KAYTUS JAPAN株式会社

・所在地

東京都千代田区大手町二丁目６番４号

・代表者

代表取締役 田 暁魯

・事業内容

AI・クラウド・データセンター向けサーバー、ストレージ、液冷ソリューションおよびITインフラ製品・ソリューションの提供