自信を持って会食に臨むための所作を習得。和洋中の基本を扱う「テーブルマナー研修」：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、ビジネス会食を円滑に進めるための実践的な所作を習得する「テーブルマナー研修(https://www.recurrent.jp/listings/manner-reception-tablemanner)」をリリースしました。本研修では、和食・洋食・中華それぞれの基本作法を体系的に習得し、同席する相手への敬意を示すための共通ルールを身に付けます。

単なる形式の習得にとどまらず、自信を持って会食に臨み、良好な人間関係を構築することを目指します。

テーブルマナー研修【和洋中の基礎マナー理解】 - 社員研修のリスキル

ビジネス会食の重要性とマナーの必要性

現代のビジネスシーンにおいて、会食は単なる食事の場ではなく、信頼関係を深めるための重要な機会です。しかし、料理のジャンルによって異なる作法や、上座・下座の判断に不安を感じる社員は少なくありません。

不適切な所作は、個人の印象だけでなく、企業の信頼性にも影響を及ぼす可能性があります。多様な場面で落ち着いて振る舞える教養を身に付けたいという企業のニーズに応え、本研修を開発しました。

和洋中の基礎マナー理解を実現するテーブルマナー研修

研修タイトル

テーブルマナー研修(https://www.recurrent.jp/listings/manner-reception-tablemanner)

受講対象- 新入社員、若手社員、中堅社員、管理職- 業務で会食の機会がある社員身に付くスキルや目的- 会食における身だしなみや席次の基本原則を正しく理解します- 洋食コースのカトラリーや和食の箸の正しい使い方を習得します- 中華料理の回転卓や取り分け時の適切な作法を実践します- 食事を通じた良好な関係構築のための振る舞いを強化します本研修の特徴

本研修は、和・洋・中の三つのジャンルにおける基本作法を網羅している点が特徴です。単にきれいに食べるための形式ではなく、相手への敬意をどのように表現するかという本質的な視点を重視しています。また、座学だけでなくワーク形式を取り入れることで、現場で即座に活用できる実践的なスキルの定着を図ります。

テーブルマナー研修【和洋中の基礎マナー理解】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

研修は以下の内容を中心に構成されています。

- テーブルマナーの全体像理解：ビジネスでの重要性と基本所作、席次の考え方- 洋食のテーブルマナー基礎：コース構成、カトラリー、ナプキンの扱い- 和食・中華のテーブルマナー基礎：正しい箸使い、器の扱い、回転卓の作法- 【ケーススタディ】会食準備：実際の場面を想定した振り返り

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、人材育成を通じた組織課題の解決を支援しています。今回提供を開始したテーブルマナー研修を含め、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系でサービスを提供しています。

企業の状況に応じたカリキュラムのカスタマイズにも追加料金なしで柔軟に対応し、研修準備から当日までをフルサポートする体制を整えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。