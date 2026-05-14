【がブリチキン。】初夏にさっぱり！鬼おろし×梅だれの爽やか仕立て「梅おろし 生姜からあげ」新登場!!

株式会社ブルームダイニングサービス

株式会社ブルームダイニングサービス（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：中塚 和宏）が運営する飲食ブランド「がブリチキン。」は、初夏限定メニュー「梅おろし 生姜からあげ」を、5月19日（火）より販売いたします。

「梅おろし 生姜からあげ」は、むね肉にしっかりと生姜を効かせた下味で仕上げたからあげに、たっぷりの鬼おろしと特製の梅だれを合わせた一品です。さっぱりとした酸味と生姜の風味が食欲をそそり、初夏の暑さの中でも軽やかにお楽しみいただけます。

さらに、「骨付鳥、からあげ、ハイボール がブリチキン。」と「骨付鳥、からあげ、焼鳥 がブリチキン。」の店舗限定で、初夏にぴったりなさっぱりとした味わいのお酒に合うメニューも同時に展開。季節を感じながら楽しめるラインナップをご用意しています。ぜひこの機会に、「がブリチキン。」ならではの季節限定メニューをお楽しみください。

●新商品について

・「骨付鳥、からあげ、ハイボール がブリチキン。」 メニュー

「骨付鳥、からあげ、ハイボール がブリチキン。」 販売店舗

【東京】浅草橋店、池袋西口駅前店、歌舞伎町店、水道橋店、高田馬場店、明大前店【愛知】金山本店、名駅3丁目店、名駅西口店、栄店、栄住吉店【三重】桑名駅前店【静岡】草薙駅前店【山形】山形駅前店【群馬】高崎駅前店【新潟】長岡駅前店【福井】福井駅前店【長野】伊那店【大阪】難波4丁目店

・「骨付鳥、からあげ、焼鳥 がブリチキン。」 メニュー

【愛知】新瑞橋店、御器所駅前店、塩釜口店、大須３丁目店、原駅前店、藤が丘店、岩倉店、鶴舞店、岩塚店、浄心駅前店【三重】四日市店【沖縄】那覇松山通り店

・「からあげ、定食、丼 がブリチキン。」 メニュー

【埼玉】イオンモール上尾店、アリオ川口店【千葉】ららぽーとTOKYO-BAY店【愛知】ららぽーと名古屋みなとアクルス店、則武新町店、イオンモール豊川店【岐阜】土岐プレミアムアウトレット店、イオンモール土岐店【静岡】ららぽーと磐田店【奈良】イオンモール橿原店【香川】ゆめタウン高松店

※店舗により販売形態が異なる場合や、売価が異なる場合がございます。

※デリバリー販売は一部商品・一部店舗のみとなります。また売価が異なる場合がございます。ご了承ください。

●販売開始日

2026年5月19日（火）～6月30日（火）

※無くなり次第終了

●がブリチキン。について

「がブリチキン。」は、日本で一番美味しいからあげを決定する「からあげグランプリ(R)」で15年連続金賞を受賞。名物「からあげ」は年間360万個以上食べられ、独自の製法で揚げたサクふわジューシーなボリューム感があり、もう一つの名物「骨付鳥」は、秘伝のスパイスで焼き上げた看板メニューであり、パリッとした皮とジューシーな肉が特徴です。

時代の変化に対応しながら進化を続け、アルコール業態だけでなく、テイクアウト専門店やフードコート、キッチンカーなど、多様なスタイルでお客様にお楽しみいただいています。さらに、コンビニ商品や製菓メーカーとのコラボレーションも展開し、「がブリチキン。」の味をより多くの方に届けるための挑戦を続けています。

公式ホームページ：https://gabuchiki.com/

公式アプリ：https://gabuchiki.com/app/

Instagram：https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/

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