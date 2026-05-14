TCL、「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げブランド刷新　2026年テレビ/サウンドバー新製品発表

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

この度、TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社（本社：東京都中央区日本橋、以下TCL）は、2026年のテレビおよびサウンドバーの新製品ラインアップを発表するとともに、日本市場におけるブランド戦略の刷新を発表いたしました。

本発表では、従来のスペック訴求から一歩進み、視聴体験そのものを中心に据えた新たなブランドコピー「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げ、日本市場における認知拡大とブランド強化を図ります。

■「いちばん綺麗に、観てほしい。」―体験価値への転換

TCLはこれまで、量子ドットやMini LEDといった先進技術を強みに成長してきましたが、日本市場においては、その価値が十分に伝わっていないという課題を認識しています。今回掲げた新コピーでは、技術ではなく「観る人」を主語に据え、あらゆる映像体験を“最高の状態で届ける”という意思をシンプルに表現しました。

■ 新アンバサダーに俳優・山崎 賢人氏を起用

今回のブランド刷新にあたり、俳優・山崎 賢人氏を新ブランドアンバサダーに起用。

常に新しい域に挑戦している・枠にとらわれない表現・日本だけでなく世界を見据えているといった、TCLの掲げるグローバルメッセージ「Inspire Greatness」と一致することから起用に至りました。

■ 新世代ディスプレイ技術「SQD-Mini LED」を中核に

これにより、従来のディスプレイでは再現しきれなかった微細な色の違いまで表現し、実物に近い色で観る体験を提供します。さらに、高輝度、バックライトの分割数を増加し、高精細バックライト制御技術での明暗の表現力と立体感を両立した、次世代の映像体験を実現しています。

■ 映像だけでなく“音”と“デザイン”も進化

TCLの新製品は、映像だけでなく、音響やデザインにも徹底的にこだわっています。

- デンマークのプレミアムオーディオブランド「Bang & Olufsen」のサウンド技術を採用- ベゼルレスデザイン＆Virtually ZeroBorder＊(黒枠のない画面)による没入型デザイン ＊X11L/C8Lシリーズ（55V型除く）- 壁と一体化するスリム設計

これらを融合することで、「いちばん綺麗に、観てほしい。」を具現化します。

■ Gemini for Google TV 対応

TCLは、Googleの生成AI「Gemini」を活用した機能を、日本市場において2026年夏より順次アップグレード予定です。

アップグレードにより、ユーザーの視聴履歴や嗜好に基づいたコンテンツ提案や検索体験が、これまで以上に自然で直感的なものへと進化します。

さらに、音声操作や検索精度の向上により、コンテンツを“探す”体験そのものが、より自然でストレスのないものへ進化しています。

また、“知りたい”というニーズにも、より直感的に応えられるようになりました。

TCLは、映像品質の向上にとどまらず、「探す・選ぶ・観る・調べる」など、一連の体験すべてを進化させ、より快適で没入感の高い視聴環境を提供してまいります。

■ フラッグシップからパーソナル用まで、幅広いラインアップ

TCLは今回、幅広いニーズに対応する多層的な製品ラインアップを展開します。

- SQD‐Mini LED X11Lシリーズ（フラッグシップ）- SQD‐Mini LED C8Lシリーズ（プレミアムモデル）- SQD‐Mini LED C7Lシリーズ（ハイグレードモデル）- RGB‐Mini LED RM7Lシリーズ（RGB-Mini LEDモデル）- QD- Mini LED A400Mシリーズ（4K量子ドットMini LEDモデル）- 4K 量子ドット A400シリーズ（4K量子ドット倍速モデル）- 4K 量子ドット T6Dシリーズ（4K量子ドットエントリーモデル）- 2K 量子ドット S5Lシリーズ（パーソナル用モデル）

すべてのモデルにおいて、「いちばん綺麗に観てほしい」という思想を共通価値としてラインアップしました。

■Bang & Olufsenのサウンド技術を採用した、SOUNDBAR【A65K】発売

A65Kは、3.1.2ch / 300W出力のパワフルな構成に加え、Dolby AtmosおよびDTS:Xに対応し、立体的で臨場感あふれる音響空間を実現します。

さらに、デンマークのプレミアムオーディオブランド「Bang & Olufsen」のサウンド技術を採用。セリフの明瞭さから繊細な音のニュアンス、重厚な低音に至るまで、細部にわたる音表現を高次元で再現します。

■ TCLについて

TCLは、高い技術力と垂直統合型の開発体制を強みに、ディスプレイ分野において世界的な成長を続けるグローバルブランドです。

今後も「いちばん綺麗に、観てほしい。」という価値を軸に、日本市場におけるさらなる成長と体験革新を目指してまいります。

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