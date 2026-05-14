ヤプリ、アプリ・Webの構築と運用を支援する「AIアシスト」を提供開始

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli」を運営する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原 保文、以下「ヤプリ」）は、アプリ開発プラットフォーム「Yappli」および、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」の両製品において、AIがアプリやWebの構築・運用を担う新機能を順次提供開始します。本リリースにより、ヤプリは両製品の管理画面を「操作中心のツール」から担当者の「意思を形にするエージェント」へと進化させる第一歩となります。まずは構築・運用タスクのサポートからスタートし、将来的には運用担当者が管理画面の操作から解放され、より本質的な、人間にしかできない創造性の高い業務に集中できる環境の実現を目指してまいります。

■提供開始の背景：AIの進化を「飛躍的な成長力」に変える、ヤプリの独自基盤と優位性

生成AIの急速な発展により、ソフトウェア市場は「人間による操作」から「AIによる自律的な価値創出」へとパラダイムシフトを迎えています。ヤプリは、この歴史的な変化を自社プラットフォームの価値を不可逆的に飛躍させる最大のチャンスと捉えています。

その基盤となるのが、4000万超のMAUから生成される、「多面的かつ豊富な一次情報データ」と、各顧客の「データ独立性」を堅持する安全な活用環境です。これに加え、AI改善策を即時に反映できる「独自の更新能力」や、「代替困難な保守・運用力」も特徴です。ヤプリが培ってきたこの強固なエコシステムは、AIと掛け合わせることで他社には模倣できない競争優位性となります。この基盤の上で、顧客の成長を加速させる「強力な武器」としてAIを実装すべく、本戦略を始動しました。

■AIアシストの特徴 ：アプリとWebの構築と運用をAIでサポート

1.アプリ構築の効率化をAIが支援

・テキスト指示により、最適なブロックを組み合わせて即座に生成

・パーツ単位の細かな配置作業から解放。制作時の負荷を大幅に削減

・直接編集に加え、追加指示による対話形式の修正で制作効率化を実現

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TrOaGsZxAPI ]

2.WebXの運用をAIが支援

・自然言語によるWebページ生成・CMS入稿作業のAI自動代行

・運用工数を削減。適時適切な情報発信を最小限のリソースで実現

・人的リソースに依存しない運用体制を確立し、施策の回転率を最大化

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dUe7-wC8X0c ]

■ 提供概要

対象製品：アプリ開発プラットフォーム「Yappli」内Block UI（シングルページ）機能、および次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」

提供機能：自然言語によるアプリ画面の自動レイアウト生成、運用タスクの代行サポート

開始時期：順次提供開始

対象 ：Yappli、Yappli WebXをご利用のお客様

■ ノーコードで『作る』から、AIが『動かす』プラットフォームへの転換に向けた第一歩

ヤプリがこれまで提供してきた「ノーコード（専門知識がなくても作れる）」という価値に、「AI（自律的に成果を出す）」という新たな推進力が加わります。これは、SaaSの価値が「ツールの提供」から実質的な「労働力の提供（運用の代行）」へと進化していく中長期的な挑戦の始まりです。

ヤプリは、画面の構築から分析、日々の運用まで一気通貫でAI化できる独自のポジションを活かし、顧客企業のビジネス成長を加速させるプラットフォームへの変革を続けてまいります。

■ 株式会社ヤプリ 代表取締役 庵原保文のコメント

「デジタルを簡単に、社会を豊かに」というミッションのもと、ヤプリはこれまでノーコードでデジタルの民主化を進めてきました。次はAIです。ノーコードにAIを融合させ、ヤプリをもっと簡単に、もっと使いやすく進化させていきます。お客様が操作から解放され、意思決定とクリエイティビティに集中できる世界を、AIで作っていきたいと考えています。

■ 株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、累計1,100社以上に導入されています。

Yappli：https://yapp.li/

Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/

Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/

UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp



