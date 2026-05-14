『HIMEHINA』とカラオケ館のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社B&V

カラオケチェーン「カラオケ館」を運営する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1;N. W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、株式会社LaRa(本社：東京都港区 代表取締役社長：舩橋 純)が運営するバーチャルアーティスト「HIMEHINA」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

▼特設サイトはこちら

https://karaokekan.jp/campaign/detail/1372

開催概要

開催期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月)

歌唱キャンペーン（全店舗実施）

デンモクの特設ページから課題曲を歌唱するとオリジナルスマホ壁紙をランダムでプレゼント

さらに抽選でオリジナルグッズが当たるチャンス！

※機種はDAMが対象になります

※機種により、一部配信されていない楽曲がある場合がございます

コラボドリンク販売（50店舗実施）

HIMEHINAをイメージしたコラボドリンクを販売！

［コラボドリンク全4種 / ノンアルコール］各700円（税込）

コラボドリンク1杯ご注文ごとにオリジナルコースター（前半4種、後半4種/全8種）をランダムで1枚プレゼント

中にはホログラム仕様のコースターも…？

※コラボドリンクの販売はカラオケ利用のお客様に限ります

※対象店舗は特設サイトをご確認ください

※コラボドリンクの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）

コラボグッズ販売（50店舗実施）

カラオケ館カラーのオリジナル衣装やカラオケを楽しむ私服のふたりをイメージした2種の描き下ろしイラストのグッズを販売！

アクリルスタンド［全2種］各1,760円（税込）

座れる2WAYアクリルスタンド［全2種］各1,870円（税込）

缶バッジ［全8種］550円（税込）

アクリルキーホルダー［全2種］各1,210円（税込）

※コラボグッズの販売はカラオケ利用のお客様に限ります

※対象店舗は特設サイトをご確認ください

※コラボグッズの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）

コラボルーム（2店舗実施）

ファンにはたまらない！？オリジナルイラストを使用したコラボルーム

大迫力のプロジェクターと、ルーム装飾で推し活空間に浸ろう！

ご予約はこちら

【東京】秋葉原店＜https://sun.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/0EzokyBiVsUyubu＞

【大阪】なんば戎橋本店＜https://sun.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/J86Fr234fWawxZ0＞

■権利表記

権利表記は下記のとおりです。

(C)LaRa

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.7億回を突破。2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録。

VTuber史上初（※）の単独ワールドツアーを開催。2025年11月22日・23日パシフィコ横浜での2Days公演を皮切りに、日本7都市・台北・ソウル・サンノゼを巡る。

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンライブツアーにおいて

＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa