世界No.1 炭酸水ブランドのできたて炭酸水を、簡単5秒で楽しめる！自信があるから、ご満足いただけなければ全額返金保証　ソーダストリーム「満足保証キャンペーン」開始のお知らせ

ソーダストリーム株式会社

世界No.1(*1)の炭酸水ブランドであるソーダストリーム株式会社（代表: David Katz（デイビッド・カッツ）、所在地:東京都港区）は、2026年5月18日(月)から、2026年10月25日(日)当日ご購入分まで、ソーダストリームの対象商品をご購入いただいた方を対象に、製品にご満足いただけなかった場合、マシン購入代金を返金(*2)する、ソーダストリーム「満足保証キャンペーン」を実施いたします。

*1 グローバルデータ社調査報告書： 炭酸水消費量に関する国際的調査（2025年実施）

*2 別途記載のキャンペーン規約の定めるところに従って当キャンペーン期間中にソーダストリーム正規販売店でお買い上げいただいた対象商品1台に限る

ソーダストリーム「満足保証キャンペーン」概要

ソーダストリームは、普段の水を、簡単5秒で炭酸水に変えることができる炭酸水メーカーを世界で初めて開発し、120年以上の歴史の中で細部にわたり技術を磨き上げてまいりました。

世界で最も飲まれている炭酸水ブランド(*1)として、お客様により身近に手に取っていただきやすくするためにご好評をいただいた「満足保証キャンペーン」を、今年度も実施する運びとなりました。

さらに、ご購入いただいた対象商品は、最長4年間、故障時の交換保証も付帯しております。使い捨てペットボトルごみを減らし、できたての強炭酸をより手軽に楽しんでいただくために、自信を持って最高品質をお届けしてまいります。

■対象期間：

2026年5月18日(月)～2026年10月25日(日)当日ご購入分まで

■応募締切:

ご購入日の翌日から45日以内の消印有効。

※最終応募締め切り日は、2026年12月9日(水)、当日消印有効となります。

■対象店舗:

全国のソーダストリーム正規販売店

■キャンペーン詳細:

期間中に対象商品をご購入いただき、万が一ご満足いただけなかった場合は、マシン代金を返金(*2)いたします。

■対象モデル：

ENSO(エンソウ)、DUO(デュオ)、E-TERRA(E-テラ)、Source POWER(ソースパワー)、ART(アート)、TERRA(テラ)、GAIA(ガイア)

■キャンペーンサイト: https://www.sodastream.jp/campaign_satisfaction_2026_spring/

■注意事項:

・キャンペーンのご応募はお一人さま1台限り。

・スターターキット対象商品のご購入金額が対象となります。

・キャンペーンサイトにある応募フォームを事務局に郵送してご応募ください。

・スターターキットは代金元払いでお客さまに発送いただきます。

・伝票番号、購買証明原本が必要となりますので、ご注意ください。

・詳しくは、店頭チラシ、キャンペーンサイトをご覧ください。

ソーダストリーム(SodaStream)について

家庭で簡単に炭酸飲料を作ることができるソーダストリームは、創業120年余、世界47カ国、80,000店で展開する世界No.1(*1)の炭酸水ブランドです。日本国内では、全国11,000店以上のお取扱い店舗で展開されています。

ソーダストリームの炭酸水メーカーは、普段の水を簡単5秒で炭酸水にすることができ、500mLの炭酸水を1本当たり約20円から作ることができるので、「飲みたい瞬間、好きなだけ」炭酸水を楽しむことができます。自分好みに炭酸強度を変更できるので、弾ける刺激の強炭酸から微炭酸まで作ることができ、料理に活用したり、シロップを入れて炭酸ドリンクを作ったりと、自由なアレンジが可能です。ソーダストリームのボトルは繰り返し使うことができるため、世界で年間50億本(*3)のペットボトルを削減することができます。人にも、地球にもエシカルな選択肢を提供し、地球上から使い捨てプラスチックごみをなくす飲み物習慣を推奨しています。

*3 ソーダストリーム自社調査（2022年実施）

ソーダストリーム公式HP： https://www.sodastream.jp/