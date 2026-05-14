株式会社ティービーアイ　「2026NEW環境展／地球温暖化防止展」に出展　異常発熱を早期発見・火災リスク低減を支援するサーマルAIカメラを展示

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループのグループ会社である株式会社ティービーアイ（東京都中央区、代表取締役会長：石村昇吉、以下 ティービーアイ）は、2026年5月20日（水）から22日（金）まで東京ビッグサイトで開催される環境ビジネスの展開をテーマとした「2026NEW環境展／地球温暖化防止展」に出展します。ティービーアイは、バイオマス発電所や産業廃棄物処理施設に納入実績のあるサーマルカメラを使用した火災対策をご紹介します。

■ 出展概要

近年、リサイクルや循環型社会の実現に向けた取り組みが進む中、バイオマス発電所や産業廃棄物処理施設では、堆積物の発熱による火災や危険エリアへの侵入といったリスクへの対応が課題となっています。ティービーアイは、監視カメラを中心としたセキュリティソリューションを展開し、機器の選定から導入、保守までを一貫して提供しています。本展示では、こうした知見をもとに、リサイクルの現場における火災予防と施設の安定稼働を支援するソリューションを紹介します。

■ 主な出展内容

サーマルAI監視カメラ「TNO-C3012TRA」

・非接触で‐40℃～550℃の温度検知

目視では捉えにくい以上発熱をリアルタイムで把握可能

・物質が発する遠赤外線で対象物を検出

暗所や粉じん環境下でも安定した監視が可能

・AIによる人・車両の判別機能

危険区域侵入に対する適切な防犯アラートが可能

・可視光カメラとの連携

ティービーアイが取り扱うPTZカメラとの連携による現場監視が可能

サーマルカメラでの温度検知例

その他にも、日本の防爆認証JPExを取得した防爆カメラ等、関連するさまざまなソリューションをご覧いただけます。

現場でのお悩みごとをぜひお聞かせください。ご来場、お待ちしております。

■ 2026NEW環境展／地球温暖化防止展 概要

日時：2026年5月20日（水）～22日（金） 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 （ティービーアイ小間番号P718）

入場：事前来場登録が必要です。入場方法・来場登録はこちら(https://www.n-expo.jp/nexpoinvi.html)

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-193-8c4144a54d2935e31f13420009ad20a7.pdf■ (株)ティービーアイについて

ティービーアイでは、海外メーカーの高性能監視カメラを中心に取り扱い、自社ブランド製品のOEM供給体制も整備しています。スピーディーな導入支援とともに、保守サービスにいたるまで幅広いフェーズをトータルにワンストップで提供しています。今後も、安全・安心な社会の実現に貢献する革新的な課題解決策を提案し続けてまいります。

(株)ティービーアイ HP

https://www.tbeye.com/

■ 東京貿易グループについて

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長執行役員 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する独立系の企業グループであり1947年の創業から78周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

https://www.tokyo-boeki.co.jp/