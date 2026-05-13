ストレスフリーな新発想バッグ「トートリュクス」を発売開始しました！

合同会社ユニコーン

合同会社ユニコーン（住所：東京都葛飾区新小岩３丁目25-1 ゆめてらす212号、代表社員：宮脇茂夫）は、ストレスフリーな新しい発想のバッグ「トートリュクス（toteluxe）」を発売致します。

「トートリュクス」は、クラウドファンディングのMAKUAKEとCAMPFIREで応援購入を募り、ご好評を頂き終了しましたが、この度、「バッグを使用する時に感じるストレスを解消したい」と、コンセプトも新たに事業展開致します。

【Vision】

私たちが取り組んでいるのは、「ストレスフリーな新しい発想のバッグとグッズ」をお届けすることです。トートバッグとリュックをわずか3秒で切り替えられるこれまでにない新カテゴリーのバッグ。「大人に寄り添う快適さ × 心が満たされる質感」のトートリュクス。

まだ小さなブランドですが、このバッグが「あなたの毎日を少し豊かにする存在」になれば、それほど嬉しいことはありません。トートでもリュックでもない“新しいカテゴリーのバッグ” ですが、皆様と共に、トートリュクスという価値観を育てていきたいと考えています。

【ブランド名の由来】

「リュクス（luxe）」はフランス語で『贅沢・優雅』を表す言葉ですが『トートリュクス』は単なる贅沢や高級感を意味するのではなく、「質やこだわりで心が満たされる豊かさ」として名付けました。

合同会社ユニコーンでは、バッグを使用する時に感じるストレスとして、１.通勤時のイライラ ２.TPOの悩み ３.トートバッグのベルト落ち ４.リュックの背負いづらさ、の4点を掲げ、これらのストレスを解消するバッグとして「トートリュクス」を位置づけしました。

ストレスフリーな新しい発想のバッグ「トートリュクス」がストレス解消を目指すのは下記の通りです。

１.通勤時のイライラ

満員電車では周囲の乗客に配慮してリュックを前抱えにしたり、降りたら背負い直したりすることが、面倒でイライラすることがあります。「トートリュクス」なら、車内ではトートバッグとして肩掛けし、降りたら瞬時にリュックとして背負うことができます。

２.TPOの悩み

リュックだと得意先に行くときなど営業で使い難いことがありますが、「トートリュクス」は、トートバッグの形状で仕様もビジネスバッグとして堂々と使えます。

３.トートバッグのベルト落ち

トートバッグのベルトは歩く振動などで、片方のベルトが肩から落ちやすくなりがちですが、「トートリュクス」のショルダーベルトは、バッグの上部でクロスしているため、重ねて肩掛けすることで片方のベルトが、もう片方のベルトを抑える形になりベルトが落ちにくくなります。

４.リュックの背負いづらさ

リュックは腕を通す時に、肩を後ろに引く動作が必要で四十肩など肩を痛めていると辛く感じます。「トートリュクス」は、ショルダーベルトが外側に向くよう設計しているため、ショルダーに余裕が生まれて、腕の通りがスムーズで楽に背負えます（理学療法士推奨）。

【商品仕様】

商品名／トートリュクス（toteluxe）

価 格／25,850円（税込）

サイズ／W420×H300×D130

カラー／ブラック×ダークネイビー

容 量／11L

重 量／約1095g

素 材／本体：合成皮革 ハンドル：牛革

生産国／中国

※トートリュクスは特許申請中です。

【発売展開について】

「トートリュクス」の発売については下記の通りです。

●ユニコーン公式HPでオンラインストアの情報公開中

https://un1corn.co.jp

●ECショップ

５月13日より楽天市場とYahooにて発売開始しました。

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/daigo-kuradashi/un1corn01/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dyn/08130un1corn01-a.html

【会社概要】

会社名：合同会社ユニコーン

代表者：宮脇茂夫

所在地：東京都葛飾区新小岩3-25-1 ゆめてらす新小岩212号

事業内容：ストレスフリーなバッグとグッズの企画開発・製造販売

URL：https://un1corn.co.jp

お問合せ先：03-6812-5414 info@un1corn.co.jp