【学術論文発表済】北海道札幌市のバザルト(R)ヘッドスパが40代男性の薄毛に変化。週1回3ヶ月の継続ケアで髪のハリ・量感アップを実感した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――北海道札幌市・お顔そりサロンせせらぎの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、北海道札幌市のサロン『お顔そりサロンせせらぎ』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の男性です。薄毛に悩まれており、髪の細さと頭皮の透け感が気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパトリートメントを週1回のペースで継続実施。3ヶ月にわたる継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術開始から1ヶ月ほどで髪の毛のハリが出はじめ、3ヶ月後には見た目で髪の量感が増したことが確認されました。
お客様は「髪が柔らかく、これまで寝癖がついたことがなかったのに、ハリが出て寝癖がつくようになって驚いた」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：お顔そりサロンせせらぎ（北海道札幌市）
URL：https://sv-seseragi.jimdofree.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348978/images/bodyimage1】
「結果がすぐに出ること、そして仲間から勧められた確かな技術。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
北海道札幌市の『お顔そりサロンせせらぎ』オーナー・中川氏がバザルト(R)を導入した決め手は、結果がすぐに出るという確かな評判と、導入済みの理容師仲間からの強い推薦でした。現場のプロが認めた技術という信頼感が、導入の原点となったといいます。
「その場で変化を感じてくださるお客様が多く、リピート率が高い。施術者の体への負担が少なく、しっかり効果を出せるところが大きなメリットです」と中川氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中川氏はこう語ります。
「バザルト(R)は痛くなく、その場での変化もわかりやすい。お客様が変化を感じてリピートしてくれるので、ぜひ導入をおすすめしたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、40代男性の薄毛に対し、バザルト(R)ヘッドスパを週1回・3ヶ月継続することで髪のハリと量感に変化が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、北海道札幌市のサロン『お顔そりサロンせせらぎ』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の男性です。薄毛に悩まれており、髪の細さと頭皮の透け感が気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパトリートメントを週1回のペースで継続実施。3ヶ月にわたる継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術開始から1ヶ月ほどで髪の毛のハリが出はじめ、3ヶ月後には見た目で髪の量感が増したことが確認されました。
お客様は「髪が柔らかく、これまで寝癖がついたことがなかったのに、ハリが出て寝癖がつくようになって驚いた」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：お顔そりサロンせせらぎ（北海道札幌市）
URL：https://sv-seseragi.jimdofree.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348978/images/bodyimage1】
「結果がすぐに出ること、そして仲間から勧められた確かな技術。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
北海道札幌市の『お顔そりサロンせせらぎ』オーナー・中川氏がバザルト(R)を導入した決め手は、結果がすぐに出るという確かな評判と、導入済みの理容師仲間からの強い推薦でした。現場のプロが認めた技術という信頼感が、導入の原点となったといいます。
「その場で変化を感じてくださるお客様が多く、リピート率が高い。施術者の体への負担が少なく、しっかり効果を出せるところが大きなメリットです」と中川氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中川氏はこう語ります。
「バザルト(R)は痛くなく、その場での変化もわかりやすい。お客様が変化を感じてリピートしてくれるので、ぜひ導入をおすすめしたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、40代男性の薄毛に対し、バザルト(R)ヘッドスパを週1回・3ヶ月継続することで髪のハリと量感に変化が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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