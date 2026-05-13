【学術論文発表済】北海道札幌市のバザルト(R)ヘッドスパが40代男性の薄毛に変化。週1回3ヶ月の継続ケアで髪のハリ・量感アップを実感した最新症例を公開

【学術論文発表済】北海道札幌市のバザルト(R)ヘッドスパが40代男性の薄毛に変化。週1回3ヶ月の継続ケアで髪のハリ・量感アップを実感した最新症例を公開