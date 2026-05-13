提出日 (2026年05月06)、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「Polysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/polysulfone-dialyzer-market/590642262 調査結果発表日： 2026年05月06 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 543市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでした。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 243 件、インターネット調査 300 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、Polysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査によると、Polysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)規模は2025年に約66億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約119億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約6.5% の CAGR で成長する態勢が整っています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるPolysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)の調査分析によると、慢性腎臓病および末期腎不全の疾病負荷が増大していることを主因として、同市場は大幅な成長を遂げると予測されています。Health Dataの統計によれば、2023年時点で世界全体で約788百万人が慢性腎臓病を患っていました。これにより血液透析患者数が増加し、ダイアライザーに対する需要が拡大しています。 しかし、当社の現状分析および将来予測では、高機能なダイアライザーの価格が高額であることから、低所得国やコストに敏感な医療システムにおいては、その導入が制限される可能性があると見込まれています。

最新ニュース

当社の調査によると、Polysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)の企業では最近、以下のような開発が行われています： - 2025年10月、SIBURはPharmasyntez-Medtechと提携し、血液ダイアライザーの製造に使用されるポリマーの開発および上市を行いました。 - 2025年2月、JMS Co., Ltdは、視認性と操作性を向上させ、より優れた画面表示を実現する大型タッチスクリーンを搭載した多機能透析装置を発売しました。

市場セグメンテーション

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当社のPolysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)調査では、市場を製品タイプ別に基づいて、高流量ダイアライザー、低流量ダイアライザー、中流量ダイアライザーに分割しています。画像で示されている通り、高流量ダイアライザーのセグメントは予測期間を通じて60%の市場シェアを占めると見込まれています。これは、より短時間かつ効果的な透析治療を可能にする「高効率透析」への選好が高まっていることが背景にあります。 また、末期腎不全（ESRD）の患者負担の増大、血液透析濾過（HDF）の普及拡大、そして有利な診療報酬制度といった要因が、高流量ダイアライザーの利用を後押ししています。

地域概要

当社のPolysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)に関する分析によると、北米市場は予測期間中、

Polysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のPolysulfone Dialyzer Market(ポリスルホンダイアライザー市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Fresenius Medical Care • Baxter International • B. Braun Avitum • Medtronic (Renal Care Solutions) • Dialife SA これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Asahi Kasei Medical • Nipro Corporation • Toray Medical • Kawasumi Laboratories • JMS Co., Ltd.

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会社概要：

SDKI Inc.は信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供する市場調査コンサルティング会社です。成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細レポート提供を通じ、顧客ビジネスの成長を支援。マーケット・リサーチアナリストは各業界で豊富な実務経験を有し、日本をはじめ欧州、中東、米国で活躍しています。 【お問い合わせ】 URL：https://www.sdki.jp/ お問い合わせフォーム：https://www.sdki.jp/contact/ 電話：+81 50 50509337（9:00～18:00、土日祝日除く）

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