【EENOUR初出展】「いざという時の発電・蓄電」に着眼！「第5回 地域防災 EXPO」にて、防災推奨の最新アイテムを実機展示

株式会社イーノウ・ジャパン自治体・公共Week 2026（第5回 地域防災 EXPO）

株式会社イーノウ・ジャパンは、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026（第5回 地域防災 EXPO）」に出展します。

ブースでは「いざという時の発電・蓄電」をテーマに、ハイブリッド発電機、長期保存対応のポータブル冷蔵庫、ポータブル電源＆ソーラーパネルなど、防災に役立つ最新アイテムを実機展示いたします。

本展示会が初公開となる新製品も多数ご用意しており、WEBやカタログでは伝わりにくい「実際のサイズ感」や「製品の質感」を間近でご確認いただけます。皆様のブースへのご来場をお待ちしております！

出展概要

第5回 地域防災 EXPO

「第5回 地域防災 EXPO」は、災害への備えから復旧対応まで、防災・危機管理の実務に役立つ最新ソリューションが一堂に集結する専門展示会です。

備蓄対策や避難所運営など、自治体・企業の担当者必見の比較検討・商談の場となっています。

展示会名：自治体・公共Week 2026 「第5回 地域防災 EXPO」

日時：2026年5月13日（水）～5月15日（金） 10：00-17：00

会場：東京ビッグサイト(西1～2ホール)

ブース番号：G11-38

入場方法：事前登録制（無料）

登録URL：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct(https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct)

一部の出展予定製品

EENOUR発電機GS2200iD-B

■【防災に最適】EENOUR発電機GS2200iD-B

・便利な2WAY燃料：手軽なカセットボンベとガソリンが使えるデュアル仕様

・パワフルな出力：大型家電から高負荷の電動工具、ポータブル電源の急速充電まで対応

・安心の静音設計（58dB）：防音構造で音漏れを大幅に抑制、昼間の住宅街でも気にならないレベル

EENOUR発電機DK7250iE

■【最大出力】EENOUR発電機DK7250iE

・定格5,700W / 最大6,000W：100V・200Vの両電圧に対応し、圧倒的なハイパワーを実現

・幅広い用途：家庭の防災備蓄、店舗の停電対策、建設現場、農業など多彩なシーンで大活躍！

・長時間稼働：最大約9.5時間の連続運転

・優れた機動性：重量52kgの堅牢設計ながら、丈夫な伸縮式ハンドルと大径タイヤで楽に運搬できる

EENOUR車載冷蔵庫CL20

■【新販売】EENOUR車載冷蔵庫CL20

・上下温度差わずか1℃＆15分で氷点下へ

・凸凹ゼロの「完全フラット庫内」で大容量×省スペース

・片手でコロコロ運べるキャスター移動＆ワイヤレス駆動対応

EENOUR車載冷蔵庫AL42

■【初公開】EENOUR車載冷蔵庫AL42

・急速冷却＆アルミ外装：高性能コンプレッサーによる急速冷却。美しく高耐久なアルミ合金ボディを採用

・2室独立＆高精度温度管理： 左右個別の温度設定が可能。庫内の温度差を±1.5℃に抑え、鮮度を確実にキープ

・コードレス稼働＆優れた機動性： 内蔵バッテリーで最大8時間稼働。伸縮式ハンドルと大型タイヤを装備し、移動もスムーズ

EENOUR発電・蓄電セット

■【発電・蓄電セット】

ポータブル電源 P2001PLUS＆ソーラーパネル UB-400

・P2001PLUS：2048Whの大容量、最速1.6時間フル充電。全ポート前面配置、停電時0.01秒切替のUPS機能を搭載

・UB-400：変換効率最大23.5%。逆電流防止機能と高耐久素材を採用し、安全かつ効率的に充電

■ EENOUR（イーノウ）について

EENOUR（イーノウ）は、発電・蓄電を中心に、ポータブル冷蔵庫、ゴルフ距離計、発電機、溶接機などを多岐にわたって展開しています。

電力のチカラで、どこにいても“安心・快適・自由”を叶える、高性能かつデザイン性に優れたアウトドアブランドです。

・公式サイト：https://www.eenour.jp/

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/EENOURJAPAN

・公式Instagram：https://www.instagram.com/eenour.japan/