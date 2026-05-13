【EENOUR初出展】「いざという時の発電・蓄電」に着眼！「第5回 地域防災 EXPO」にて、防災推奨の最新アイテムを実機展示

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株式会社イーノウ・ジャパン

自治体・公共Week 2026（第5回 地域防災 EXPO）

株式会社イーノウ・ジャパンは、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026（第5回 地域防災 EXPO）」に出展します。



ブースでは「いざという時の発電・蓄電」をテーマに、ハイブリッド発電機、長期保存対応のポータブル冷蔵庫、ポータブル電源＆ソーラーパネルなど、防災に役立つ最新アイテムを実機展示いたします。



本展示会が初公開となる新製品も多数ご用意しており、WEBやカタログでは伝わりにくい「実際のサイズ感」や「製品の質感」を間近でご確認いただけます。皆様のブースへのご来場をお待ちしております！


出展概要


第5回 地域防災 EXPO

「第5回 地域防災 EXPO」は、災害への備えから復旧対応まで、防災・危機管理の実務に役立つ最新ソリューションが一堂に集結する専門展示会です。


備蓄対策や避難所運営など、自治体・企業の担当者必見の比較検討・商談の場となっています。





展示会名：自治体・公共Week 2026 「第5回 地域防災 EXPO」


日時：2026年5月13日（水）～5月15日（金）　10：00-17：00


会場：東京ビッグサイト(西1～2ホール)


ブース番号：G11-38


入場方法：事前登録制（無料）


登録URL：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct(https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct)



一部の出展予定製品


EENOUR発電機GS2200iD-B

■【防災に最適】EENOUR発電機GS2200iD-B


・便利な2WAY燃料：手軽なカセットボンベとガソリンが使えるデュアル仕様


・パワフルな出力：大型家電から高負荷の電動工具、ポータブル電源の急速充電まで対応


・安心の静音設計（58dB）：防音構造で音漏れを大幅に抑制、昼間の住宅街でも気にならないレベル






EENOUR発電機DK7250iE

■【最大出力】EENOUR発電機DK7250iE


・定格5,700W / 最大6,000W：100V・200Vの両電圧に対応し、圧倒的なハイパワーを実現


・幅広い用途：家庭の防災備蓄、店舗の停電対策、建設現場、農業など多彩なシーンで大活躍！


・長時間稼働：最大約9.5時間の連続運転


・優れた機動性：重量52kgの堅牢設計ながら、丈夫な伸縮式ハンドルと大径タイヤで楽に運搬できる






EENOUR車載冷蔵庫CL20

■【新販売】EENOUR車載冷蔵庫CL20


・上下温度差わずか1℃＆15分で氷点下へ


・凸凹ゼロの「完全フラット庫内」で大容量×省スペース


・片手でコロコロ運べるキャスター移動＆ワイヤレス駆動対応






EENOUR車載冷蔵庫AL42

■【初公開】EENOUR車載冷蔵庫AL42


・急速冷却＆アルミ外装：高性能コンプレッサーによる急速冷却。美しく高耐久なアルミ合金ボディを採用


・2室独立＆高精度温度管理： 左右個別の温度設定が可能。庫内の温度差を±1.5℃に抑え、鮮度を確実にキープ


・コードレス稼働＆優れた機動性： 内蔵バッテリーで最大8時間稼働。伸縮式ハンドルと大型タイヤを装備し、移動もスムーズ






EENOUR発電・蓄電セット

■【発電・蓄電セット】


ポータブル電源 P2001PLUS＆ソーラーパネル UB-400


・P2001PLUS：2048Whの大容量、最速1.6時間フル充電。全ポート前面配置、停電時0.01秒切替のUPS機能を搭載


・UB-400：変換効率最大23.5%。逆電流防止機能と高耐久素材を採用し、安全かつ効率的に充電





■ EENOUR（イーノウ）について


EENOUR（イーノウ）は、発電・蓄電を中心に、ポータブル冷蔵庫、ゴルフ距離計、発電機、溶接機などを多岐にわたって展開しています。


電力のチカラで、どこにいても“安心・快適・自由”を叶える、高性能かつデザイン性に優れたアウトドアブランドです。



・公式サイト：https://www.eenour.jp/


・公式X（旧Twitter）：https://x.com/EENOURJAPAN


・公式Instagram：https://www.instagram.com/eenour.japan/