委託先の評価業務をシンプルに。クラウド型 Pマーク/ISO管理ツール『Pマークアシスト』『ISMSアシスト』『9001アシスト』『14001アシスト』委託事業者管理台帳と評価テンプレートで運用を統一。

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のPマーク/ISOの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、このたび、当社が提供するクラウド型 Pマーク/ISO管理ツール『Pマークアシスト』『ISMSアシスト』『9001アシスト』『14001アシスト』において、委託事業者管理台帳を大幅にリニューアルいたしました。

今回のアップデートでは、年度ごとに独立した「委託事業者管理台帳」を新設し、委託先（業務委託先）の管理を年度単位で整理できるようになりました。過去の履歴も台帳を切り替えるだけで確認でき、管理状況を一目で把握できます。 また、社内で承認された「評価項目設定（チェック項目のひな型）」を事前に用意しておくことで、評価時はひな型を選ぶだけで対応が完了します。これにより、担当者によるチェック内容のバラつきを防止できます。 さらに、これまで委託先ごとに個別に作成していた評価表の運用を見直し、共通のチェック項目を各委託先に適用できる仕組みへ改善しました。管理の手間を減らしつつ、評価品質の統一を実現しています。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・「委託先の管理・評価（管理台帳・評価テンプレート）」の概要

これまで委託先の管理は、年度ごとの区切りが不明確で、台帳としても独立していなかったため、「昨年度はどの委託先をどう評価したか」といった過去の履歴管理が困難な状況でした。

また、評価時のチェック項目が統一されておらず、担当者ごとに自由に内容を書き換えられる運用だったため、会社全体で統一した基準での評価・承認が難しいという課題がありました。

今回の改善では、年度ごとに独立した「委託事業者管理台帳」を新設し、年度単位での管理を明確にしました。台帳を切り替えることで、過去の年度の状況もすぐに確認できます。

さらに、社内で承認された「評価項目設定」（チェック項目のひな型）を事前に作成・登録できる機能を追加しました。各委託先の評価では、このひな型を選ぶだけでチェック項目が自動で反映されるため、手入力の手間がなくなりました。

これにより、担当者による評価内容のバラつきを防ぎ、会社全体で一貫した基準による委託先評価を実施できるようになります。

・クラウド型Pマーク/ISO管理ツール『アシスト』シリーズについて

Pマーク、 ISOクラウド型管理ツールにおける累計導入社数No.1（注2）を誇るクラウド型Pマーク/ISO管理ツール『アシスト』シリーズは、Pマーク/ISOの新規取得や運用に伴う手間やストレスをラクラク解消します。

『アシスト』シリーズは、Pマーク/ISOの新規取得や運用に必要な書類作成やスケジュール管理などを、クラウド上で効率的かつスマートに運用できるツールです。

「ISOの自社運用で苦労が多い」「これからPマークを新規取得しようと考えている」「担当者の負担を減らしたい」という方へ向け、累計9,000社以上のPマーク/ISOの取得・運用支援をしている弊社が、これまで蓄積してきたPマーク/ISO管理に対する多数の悩みをもとに開発。文書作成・記録作成といったPマーク/ISO取得・運用で煩雑だった審査前の書類を一元管理できる他、市場価格よりもリーズナブルに進捗管理やガイド機能により時間を大幅に節約できます。

現在、大手から中小企業まで幅広い業種・業態の企業に導入いただいており、リリースからわずか1年2ヶ月で、導入社数累計3,000社を突破いたしました。（2026年4月時点）

今後も『アシスト』シリーズを通じて、企業の効率的なISO/Pマーク取得・運用をサポートしてまいります。

（注2）2025年5月期_Pマーク、ISOクラウド型管理ツールにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構



■クラウド型Pマーク・ISO管理ツール アシスト by 3AC

https://3ac-assist.com/

■『アシスト』シリーズでできること

・手順通りに入力していくだけ

・インプット／アウトプットが楽々

・スケジュールをリアルタイムで共有

・Pマーク/ISOの知識がない方でも運用できる

・困ったときはガイド機能にお任せ

■こんな方におすすめ

・Pマーク/ISOの知識がない

・無駄なデータや書類を増やしたくない

・コンサルタントやツールにかかるコストを削減したい

・審査前のバタバタを避けたい

・効率化してPマーク/ISO作業時間を削減したい

■『アシスト』シリーズを利用したお客様のお声

・情報通信業 A社 企業規模：中小 総務部M.S 様

「当初想定していたよりも移行をスムーズに進められて、完了する頃にはすでに運用代行会社は解約し

てもよいのでは？というくらいの状況でした。年間コストで30～40万円の削減に繋がり、コスパの

良いツールです。」

・サービス業 B社 企業規模：中小 品質保証部 A.T 様

「前任者からの引継ぎにさほど日数はかかりませんでした。

Pマークの知識が浅い私でも、文書作成できるので利便性の良いツールだと思います。」

・運輸物流業 D社 企業規模：中小 生産管理部 U.T 様

「スケジュール・タスク管理で着実に運用できるようになり、審査時の指摘がなくなりました。

全体的にISOの手間は半分くらいになり、楽になりました。」

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 9,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。



■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/



■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：264名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人