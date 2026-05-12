ChatGPTは人材/求人領域でどのようなサイトを評価するのか？CINC、9,680件の回答データからAI検索の引用傾向を分析

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、人材/求人領域におけるChatGPTのWebサイト引用傾向を分析した調査レポートを公開しました。

生成AIが情報収集から意思決定までを支えるようになりつつある中、どのような情報源として生成AIに認識・参照されるかは、今後の集客やブランド想起に影響を与える重要な要素になっています。本レポートでは、9,680件のプロンプトに対するChatGPTの回答データを独自に解析。人材/求人領域でChatGPTに情報源として参照されているサイトの傾向を明らかにし、次世代の集客戦略「AI検索最適化（GEO/LLMO）」を実現するための具体的な知見とともにまとめました。

※本調査はOpenAI社の公式発表ではなく、CINC独自の調査結果に基づきます。

※調査内容は特定期間に取得したデータに基づく分析結果であり、今後の引用傾向を保証するものではありません。

＜調査実施の背景：生成AIを情報のフィルターとして活用する時代へ＞

資料をダウンロードする :https://consulting.cinc-j.co.jp/consultingdownload_chatgpt-research-2605

近年、ユーザーの情報収集は、ChatGPTなどの生成AIを「情報のフィルター」として活用する形へと移行しつつあります。これは、人材/求人領域における仕事探しでも同様です。

インターネット上で情報収集から比較検討まで行われる同領域においては、従来の施策に加え、今後は生成AIに「信頼できる情報源」として認識・参照されるかが重要になる可能性があります。データベース型の大規模サイトが多数存在するこの領域において「AIによる引用の傾向」を定量的に捉えることが、今後の集客・コンテンツ戦略の土台になると考え、調査を実施いたしました。

＜調査概要＞

＜本レポートの見どころ：AI検索最適化に向けた「3つの鍵」＞

- 調査期間：2025年9月18日～2025年10月23日- 調査目的：人材/求人領域WebサイトのChatGPT引用状況の定量的な把握、および引用されるための変数の特定- 対象領域：求人・転職・アルバイト・派遣などの人材関連領域- 調査対象プロンプト数：9,680件- 調査内容：エリア・業種・雇用形態・条件など、人材領域で使用される主要キーワードを網羅的に抽出し、それらをもとに調査プロンプトを作成。ChatGPTの回答を取得し、引用元ドメインを分析。- 調査機関：株式会社CINC1. ChatGPTが情報源として参照しているサイトの傾向を可視化

本レポートでは、調査用プロンプト9,680件のChatGPT回答データから「人材/求人領域で、どのようなサイトが情報源として参照されているのか」を分析。全体の概要だけでなく、「エリア」「業種」「属性」など、プロンプトの分類ごとの傾向も把握できます。

2. 引用されやすさの要因について検証

調査データの傾向から3つの仮説を検証し、生成AIが特定のサイトをなぜ優先的に引用するのか、その構造を分析しています。

- 仮説１.専門性の高いサイトの優位性：人材/求人領域では専門性が重要で、特定のトピックに特化したサイトが情報源として参照されやすいのではないか。- 仮説２.SEO指標の影響の有無：「○○市で在宅勤務の仕事を探しています」のようなエリアを限定したプロンプトでのChatGPTへの引用は、オーガニック検索ほど従来のSEO指標の影響を受けないのではないか。- 仮説３.一次情報の重要性：独自調査やインタビューなどの一次情報を含むページは、ChatGPTに信頼性の高い情報源として扱われやすいのではないか。3. ChatGPTでの引用獲得に向けた3つの推奨アクションを提示

3つの仮説の検証結果に基づき、人材/求人領域の企業が取り組むべき推奨アクションを整理しています。

- 特定テーマにおける専門性の明確化- SEO順位上昇施策の強化・継続- 一次情報の発信強化

結論や推奨アクションの詳細は、以下画像およびレポート本文をご覧ください。

＜調査内容の詳細はこちら＞

調査内容や分析結果の詳細は下記URLよりダウンロードの上、ご覧ください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/consultingdownload_chatgpt-research-2605

＜ご参考＞

■ CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■ AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■ CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社CINC

mail：marketing.s@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/