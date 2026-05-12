プレシャスパートナーズ、人事コンサルティングサービスを『HRファネル』として本格提供

株式会社プレシャスパートナーズ

採用コンサルティング事業を行う株式会社プレシャスパートナーズ(https://www.p-partners.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：高崎 誠司、以下：プレシャスパートナーズ）は、これまで提供してきた人事コンサルティングサービスを体系化し、採用活動を「入社後の活躍・定着」から逆算して設計するサービスブランド「HRファネル」として本格展開いたします。

近年、採用市場は母集団形成の難化や早期離職の増加などにより複雑化しており、企業の採用活動には、単なる採用数の確保ではなく、“入社後の活躍”まで見据えた採用設計が求められています。

プレシャスパートナーズではこれまで、企業理念・ビジョン・カルチャーなどの多面的な要素を踏まえた人事コンサルティングサービスを提供し、定着・活躍する人財の採用を支援してまいりました。

このたび、これまでの支援実績とノウハウをもとに、採用活動を一連のファネルとして捉え、設計・実行・改善を一気通貫で支援するサービスブランド『HRファネル』として体系化いたしました。

『HRファネル』では、採用のゴールを“入社後の活躍・定着”に置き、求める人物像の設計、選考プロセスの改善、採用データの活用、実務伴走までを支援します。企業の採用活動を“再現性のある設計”へと進化させ、雇用のミスマッチのない世界の実現を目指します。

■『HRファネル』の主な支援内容

・採用を“構造”から設計し直す『HRファネル設計』

候補者の理解・共感を深めるために、採用活動を単なる選考ではなく、“入社後の活躍・定着”までを見据えた一連のプロセスとして捉え、ゴールから逆算して採用全体を再構築します。さらに、条件面だけでなく、価値観や志向性まで踏み込んだペルソナを設計することで、入社後のミスマッチ防止にもつなげます。

・成功も失敗も次に活かす「採用遺産の活用」

応募・面接・辞退・入社といった、すべての採用データを「採用遺産」として蓄積・分析し、次の採用設計に活用します。

どのフェーズで歩留まりが落ちているのか、どの人材が活躍しているのかといった実績データをもとに、感覚ではなく、根拠ある採用戦略を構築します。

・人事経験者による「実務伴走型支援」

人事経験のある担当者が、設計から実行・改善まで一気通貫で伴走します。戦略立案にとどまらず、スカウトや求人原稿の改善、説明会・面接の設計、選考運用の最適化まで踏み込み、採用活動を“実務レベルで変える”支援を行います。

■サービスに関するお問い合わせ

サービスに関するお問い合わせは下記よりご連絡ください。担当よりご連絡させていただきます。

お問い合わせはこちら :https://p-partners.co.jp/preshiki/hrfunnel/

■株式会社プレシャスパートナーズについて

2008年に設立した採用コンサルティング企業です。

「仕事を通じて人々の人生を豊かにする」というミッションを掲げ、これまでに20,000社以上の企業に対して採用支援を行ってきました。採用の成功にとどまらず、その後の定着や活躍までを見据えた支援を行い、『雇用のミスマッチのない世界』を実現してまいります。

■株式会社プレシャスパートナーズ 会社概要

社名：株式会社プレシャスパートナーズ

代表：代表取締役社長 CEO 高崎 誠司

住所：〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番地1号 新宿住友ビル35階

設立：2008年4月

事業内容：採用コンサルティング事業（採用支援サービス、新卒採用サービス、中途採用サービス、人事コンサルティングサービス、採用ブランディングサービス）

URL：https://www.p-partners.co.jp/