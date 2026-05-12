おにぎりブームの「その先」へ。 本町で行列の米専門店が”出来立て瞬間”を主役にした新ブランドを5月19日(火) 梅田茶屋町にオープン!

米と蜜

2026年5月19日、大阪・梅田に「カジュアルに、米。」がオープンします。

本町で行列を生む米専門店「米と蜜」を手がける安井恭平による、新たなブランドです。

これまで“おにぎり”を通して米の魅力を伝えてきた同店が、

次に提案するのは「ごはんそのものを主役にした体験」。

先にある“米の楽しみ方”を再定義する挑戦です。

「お米が食べたくて仕方がない」がコンセプト主役は、お米。

炊き立ての香り、湯気、一口の甘み。

米不足、米離れのご時世だからこそ。

お米の美味しさをもう一度味わってほしい。

「カジュアルに、米。」は

そんな体験を日常の中に届けるための場所です。

ブランドが生まれた背景

コロナ以降、食のトレンドは大きく変化しました。

SNSを中心に「手軽で映えるもの」が拡散され、飲食の価値基準も“写真に残るかどうか”に大きく寄るようになりました。

その中で急増したのが「おにぎり専門店」です。

手軽で、わかりやすく、持ち帰りもしやすい。

確かに魅力的な業態です。

しかしその一方で、安井は違和感を抱いていました。

「米の美味しさって、本来そこだけじゃないはず」

おにぎりはあくまで入口であり、

本来の価値は“炊きたてのごはんそのもの”にあるのではないか。

実際に「米と蜜」を運営する中でも、

「ごはん自体が美味しい」という声は多く寄せられていました。

その体験を、もっとダイレクトに届けたい。

そうして生まれたのが「カジュアルに、米。」です。

釜から始まる、ごはんの体験。 ごはんの美味しさはここから始まる。ご飯の美味しさはここから始まる

ただ料理を提供するのではなく、体験を提供することも設計。

並ぶ釜は、その象徴です。

ごはんは「選ぶもの」へと変わります。

コンセプト

「お米が食べたくて仕方ない」

特別な料理ではなく、日常にあるものだからこそ、

きちんと向き合うと、その価値は大きく変わります。

炊きたての香り、一口目の甘み、噛むほどに広がる旨み

それらを丁寧に感じることで、

「ごはんって、こんなに美味しかったんだ」と気づく。

「カジュアルに、米。」は、

その体験を日常の中で提供するブランドです。

提供価値（3つの柱）

１. 炊きたてを中心に据えた体験設計

ごはんは、提供直前に炊き上げます。

蓋を開けた瞬間に立ち上る湯気と香り。

その“瞬間”から食事が始まります。

単なる料理ではなく、

五感で楽しむ体験として設計しています。

２. ごはんを主役にした定食構成

肉や魚はあくまで脇役。

主役は“ごはん”です。

定食は

・ごはん

・メイン（肉または魚）

・小鉢

・味噌汁

という構成で、

ごはんを引き立てる設計にしています。

３. おにぎりの“その先”へ

「米と蜜」では、おにぎりという形で米の魅力を伝えてきました。

しかし本ブランドでは、より本質的な価値へと踏み込みます。

それは、

“加工された形ではなく、米そのものを味わう”ということ。

おにぎりを否定するのではなく、その先にある体験を提案します。

空間・体験設計

店内では、炊き上がりのタイミングや提供動線を含め、

“ごはんを美味しく食べるための流れ”を重視しています。

ランチタイムは米と蜜の名物「塩にぎり」をお客様の目の前で握り出来立てを提供致します。

「ただ食べる」ではなく、

「感じる」ことを大切にした空間です。

メニュー構成（予定）

視覚だけではなく、聴覚でも食べたいとなるメニュー展開を行います。

・南高梅を食べて育ったチキン南蛮

・ヘベレケに酔わせた豚のジンジャーポーク

・ふわとろ出汁巻 on the Beef

※内容は仕入れ・季節により変動

米粉のスフレどら焼き

賞味期限はたったの3分！

ふわとろな出汁巻

メニュー名がちょっぴり面白いのも魅力

定食には自信あり！

お肉、魚、お野菜とシーンによって利用は様々。

日本酒も多数

写真を撮りたくなる日本酒も多数用意。

今後の展望

「カジュアルに、米。」は、

単なる飲食店ではなく、“米の価値を再定義するブランド”として展開していきます。

日常食である“ごはん”を、

改めて魅力的な存在へ。

そして、

食べること自体が楽しみになるような体験を広げていきます。

代表コメント

「おにぎりではなく、“ごはんそのもの”にもう一度ハマってほしい。そのための店です。」

店舗概要

店名：カジュアルに、米。

オープン日：2026年5月19日

所在地：大阪府大阪市北区茶屋町8-26NU茶屋町プラス３F

席数：約40席

公式インスタグラム https://www.instagram.com/haveariceday0624?igsh=MWs1a25zb2xkZ3g4ag%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/haveariceday0624?igsh=MWs1a25zb2xkZ3g4ag%3D%3D&utm_source=qr)

米と蜜インスタグラム https://www.instagram.com/kometomitsu0624?igsh=b3ZleTJ1eWdwMzBn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kometomitsu0624?igsh=b3ZleTJ1eWdwMzBn&utm_source=qr)

お問い合わせ先

kometo0624@gmail.com 担当安井

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