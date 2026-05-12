【天丼・天ぷら本舗 さん天】5/14（木）～「金目鯛とほたるいかフェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社金目鯛とほたるいかフェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年5月14日（木）より、「金目鯛とほたるいかフェア」を開催します。本フェアでは「金目鯛・ほたるいか・そら豆・新玉ねぎ」と旬の食材が勢ぞろい！ふっくらとした金目鯛は口に入れた瞬間旨味が広がります。ほたるいかの天ぷらは、サクサクの衣の中に濃厚な味をお楽しみいただけます。そら豆と新玉ねぎはかき揚げに。ボリュームはもちろん、新玉ねぎの甘みとそら豆のホクホク感をぜひご賞味ください。

天丼・天ぷら本舗 さん天では、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得な天丼を、いつでも揚げたてでご提供できるよう取り組んでまいります。

■新商品のご紹介

大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼 1190円（税込）

食べ応えのある大海老天を2本盛り付けた天丼は、お腹いっぱい楽しみたい方におすすめです。金目鯛・ほたるいか・大海老と3種の魚介を味わうことができるだけでなく、そら豆や新玉ねぎといった旬の野菜もお楽しみいただけます。

そら豆と玉ねぎのかき揚げそばそら豆と玉ねぎのかき揚げそば 750円（税込）

新玉ねぎの甘みとそら豆の食感を楽しみつつ、お出汁を染み込ませてご賞味ください。

天ぷら屋でにぎった「天むす」や、5月14日より販売開始する「天ぷら3種310円のトッピングセット（人気セット、旬セット、肉セットの3種類）」を組み合わせて、ぜひご一緒にお召し上がりください。

おすすめトッピング：「旬セット／金目鯛・ほたるいか・新玉ねぎ」

■販売商品 金目鯛とほたるいかの初夏天丼 990円（税込）

金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら定食 1290円（税込）

金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら盛合せ 890円（税込）

大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼 1190円（税込）

大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天ぷら定食 1490円（税込）

大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天ぷら盛合せ 1090円（税込）

そら豆と玉ねぎのかき揚げそば・うどん 750円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。（一部商品を除く）

■販売期間 2026年5月14日（木）～2026年6月17日（水）

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※一部店舗では売価が異なります。

テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 店舗外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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