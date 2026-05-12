がん治療薬および生物学的製剤市場 2035年に4782億米ドル到達へ CAGR8.54％が牽引する次世代免疫療法と精密医療革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん治療薬および生物学的製剤市場は、2025年の2,107億米ドルから2035年には4,782億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.54％という力強い成長が見込まれています。この成長の背景には、世界的ながん患者数の増加に加え、従来型化学療法から分子標的薬や免疫療法へとシフトする医療現場の変化があります。特に、患者ごとの遺伝子特性に合わせた精密医療の需要が急増しており、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、より高精度かつ副作用の少ない革新的治療法の開発競争を加速させています。市場では、抗体医薬、CAR-T細胞療法、チェックポイント阻害剤などが高い注目を集めています。
免疫療法と分子標的薬が変革するグローバル腫瘍学市場の競争構造
現在のがん治療薬および生物学的製剤市場では、「治療効果の最大化」と「患者負担の軽減」を両立する先端医薬品への投資が急速に拡大しています。従来の放射線療法や化学療法は正常細胞へのダメージという課題を抱えていましたが、近年では特定分子を狙う標的療法や免疫システムを活性化する生物学的製剤が市場の中心へ移行しています。特に、モノクローナル抗体やPD-1／PD-L1阻害剤などの免疫チェックポイント阻害剤は、肺がんや乳がん領域で高い治療成果を示しており、医療機関からの導入需要が拡大しています。さらに、大手製薬企業だけでなく、新興バイオ企業も研究開発へ積極参入していることから、市場競争は一段と激化しています。
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日本市場でがん治療薬キーワードが重要視される理由と巨大な成長余地
日本市場において「がん治療薬および生物学的製剤」というキーワードが極めて重要視される理由は、国内の高齢化進行とがん患者数の増加にあります。日本では年間100万人前後が新たにがんと診断されており、国立がん研究センターの推計では、生涯で日本人の2人に1人ががんを経験するとされています。特に肺がん、大腸がん、胃がんの患者数増加は医療財政と製薬市場に大きな影響を与えています。また、日本政府は「がんゲノム医療推進計画」を進めており、遺伝子解析に基づく個別化治療の導入が加速しています。これに伴い、バイオ医薬品や細胞治療への投資額も増加しており、日本国内の製薬企業、CDMO、医療機関、バイオベンチャーにとって極めて大きな商機となっています。
政府規制支援と製薬企業の積極参入が市場拡大を後押し
世界各国の規制当局による迅速承認制度や優先審査制度の導入は、がん治療薬および生物学的製剤市場の成長を強力に後押ししています。米国FDAや欧州EMA、日本のPMDAでは、革新的ながん治療法に対する審査短縮制度が拡充されており、開発から商業化までの期間短縮が進んでいます。こうした制度改革は、製薬企業にとって新薬開発リスクを軽減する要因となっており、多数の企業ががん領域へ新規参入しています。特に、デジタルマーケティングや医師向け教育プログラム、国際学会を活用したプロモーション戦略が市場浸透を加速させています。その結果、革新的治療法に対する医療従事者の理解が深まり、市場全体の採用率向上へとつながっています。
主要企業のリスト：
● Amgen Inc.
● Bristol-Myers Squibb
● Celgene Corporation
● ELI Lilly and Company
免疫療法と分子標的薬が変革するグローバル腫瘍学市場の競争構造
現在のがん治療薬および生物学的製剤市場では、「治療効果の最大化」と「患者負担の軽減」を両立する先端医薬品への投資が急速に拡大しています。従来の放射線療法や化学療法は正常細胞へのダメージという課題を抱えていましたが、近年では特定分子を狙う標的療法や免疫システムを活性化する生物学的製剤が市場の中心へ移行しています。特に、モノクローナル抗体やPD-1／PD-L1阻害剤などの免疫チェックポイント阻害剤は、肺がんや乳がん領域で高い治療成果を示しており、医療機関からの導入需要が拡大しています。さらに、大手製薬企業だけでなく、新興バイオ企業も研究開発へ積極参入していることから、市場競争は一段と激化しています。
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日本市場でがん治療薬キーワードが重要視される理由と巨大な成長余地
日本市場において「がん治療薬および生物学的製剤」というキーワードが極めて重要視される理由は、国内の高齢化進行とがん患者数の増加にあります。日本では年間100万人前後が新たにがんと診断されており、国立がん研究センターの推計では、生涯で日本人の2人に1人ががんを経験するとされています。特に肺がん、大腸がん、胃がんの患者数増加は医療財政と製薬市場に大きな影響を与えています。また、日本政府は「がんゲノム医療推進計画」を進めており、遺伝子解析に基づく個別化治療の導入が加速しています。これに伴い、バイオ医薬品や細胞治療への投資額も増加しており、日本国内の製薬企業、CDMO、医療機関、バイオベンチャーにとって極めて大きな商機となっています。
政府規制支援と製薬企業の積極参入が市場拡大を後押し
世界各国の規制当局による迅速承認制度や優先審査制度の導入は、がん治療薬および生物学的製剤市場の成長を強力に後押ししています。米国FDAや欧州EMA、日本のPMDAでは、革新的ながん治療法に対する審査短縮制度が拡充されており、開発から商業化までの期間短縮が進んでいます。こうした制度改革は、製薬企業にとって新薬開発リスクを軽減する要因となっており、多数の企業ががん領域へ新規参入しています。特に、デジタルマーケティングや医師向け教育プログラム、国際学会を活用したプロモーション戦略が市場浸透を加速させています。その結果、革新的治療法に対する医療従事者の理解が深まり、市場全体の採用率向上へとつながっています。
主要企業のリスト：
● Amgen Inc.
● Bristol-Myers Squibb
● Celgene Corporation
● ELI Lilly and Company