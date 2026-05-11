2004年から続く音楽祭が20回目でフィナーレへ「池袋ジャズフェスティバル2026」を5月16日・17日に開催！

豊島区

豊島区は、池袋ジャズフェスティバル実行委員会、池袋西口商店街連合会と共に、「池袋ジャズフェスティバル2026」を、5月16日（土）、17日（日）の2日間、池袋西口公園野外劇場〈GLOBAL RING THEATRE〉をメイン会場に開催します。

今年で最終回となる「池袋ジャズフェスティバル2026」

本イベントは、池袋西口一帯が音楽であふれる「音楽でまちおこし」をテーマに2004年から始まり、2009年に一般公募でアマチュアバンドが参加できる現在の形式である、ストリート・フェスティバルへと変わりました。開催20回目を迎え、最終回となる今年は、アマチュアバンドからプロミュージシャンまで、昨年を上回る約180バンド・約1,700名が出演し、会場も昨年から2会場増やし、池袋西口周辺の8会場で生演奏を繰り広げます。

また、本イベントのフィナーレには、ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィスのバンドで、日本人で唯一、正規キーボーディストメンバーとして活躍した"ケイ赤城"氏が初登場。「Kei Akagi Special Quintet」による演奏で、池袋のまちを音楽の余韻で包みこみます。

実行委員長のコメント

開催にあたり実行委員長は、「約20年にわたり、プレイヤーもオーディエンスもスタッフも楽しみながら池袋のまちを音楽でいっぱいにしてきました。皆さんにも喜んでいただけたと感じています。フィナーレもぜひ、ご期待ください」と語っています。

「池袋ジャズフェスティバル2026」開催概要

- 日時：令和8年5月16日（土）、17日（日）午前11時～午後7時45分 ※会場により開催時間・終了時間は異なります- 会場：池袋西口周辺８か所(1)池袋西口公園野外劇場（GLOBAL RING THEATRE）(2)池袋西口駅前広場(3)東武百貨店８階屋上 スカイデッキ広場(4)東京芸術劇場前広場(5)IT Tower Tokyo ITスクエア(6)メトロポリタンプラザビル１階自由通路(7)hotel hisoca 前(8)ミュージックスタジオ・フォルテ芸劇店前- 料金：無料・予約不要- 主催：池袋ジャズフェスティバル実行委員会- 共催：豊島区、池袋西口商店街連合会- 詳細：https://ikebukurojazz.com/「Kei Akagi Special Quintet」

昨年の様子

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-48-2b4cfbd2ba865a7a7873bd3a8273bc83.pdf