神戸の伝統銘菓を次世代へ！学生視点の「瓦煎餅パンフレット」が完成～神戸芸術工科大学×神戸煎餅協会 産学連携プロジェクト～

神戸芸術工科大学 浜研究室

神戸芸術工科大学（所在地：神戸市西区／学長：松村 秀一）ビジュアルデザイン学科 浜ゼミが、神戸煎餅協会（代表：岸本 芳宣）と連携し、若い世代への伝統銘菓「瓦煎餅（かわらせんべい）」の認知拡大と魅力発信を目的として、産学連携プロジェクトを実施しました。

本プロジェクトでは、瓦煎餅の歴史や図案、神戸市内の瓦煎餅販売店舗の紹介など、ビジュアルデザインを学ぶ学生ならではの視点を織り交ぜて紹介する公式パンフレットを制作、学生自らが企画・取材・デザインを手がけました。

写真左から：上野山 風凜、杉原 成美、椎林 大和

2026年5月17日（日）に開催される「神戸まつり」の会場での配布を皮切りに、協会に加盟する店舗の店頭などで無料配布を開始いたします。瓦煎餅業界全体を網羅し、学生ならではの視点で制作された若年層向けパンフレットは過去に例がなく、極めて新規性の高い取り組みとなります。

プレスリリースPDF :https://drive.google.com/file/d/1Fsu28mAJ4rqZgAHVhVOjHChN4XgWy-yl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fsu28mAJ4rqZgAHVhVOjHChN4XgWy-yl/view?usp=sharing

■パンフレットの見どころ

本パンフレットは、神戸芸術工科大学 ビジュアルデザイン学科の学生3名（杉原 成美、椎林 大和、上野山 風凜）が制作を担当。今回、初めて瓦煎餅に深く触れた学生だからこそ、ポップで親しみやすいイラストやデザインを用い、これまで馴染みの薄かった層に向けてその魅力を紹介しています。

・瓦煎餅を知る: 岸本会長へのインタビュー、焼き型の歴史、四コマ漫画

・店舗紹介: 加盟店10店舗（虎屋吉末、おおたに、亀井堂本家、本高砂屋、亀井堂総本店、梅香堂、えみり堂、菊水せんべい、八木新月堂、垂水亀井堂）の独自取材および商品紹介

・瓦煎餅を楽しむ: お家で作れるアレンジレシピ、店舗マップ、瓦割り体験レポ、野球カステラ愛好会インタビューなど

▼誌面のデザイン(部分)

冊子「KAWARA Horitage, KOBE BOOK」の表紙デザイン瓦の産地におもむき「瓦割り」にチャレンジ！特集「焼き型の世界」瓦煎餅協会代表理事へのインタビュー瓦割り店舗の紹介ページ

■プロジェクトの背景

港町・神戸の歴史と共に歩んできた「瓦煎餅」。しかし近年、洋菓子の台頭により特に若い世代や子育て世代にとっては「接点が少ない」存在となりつつあります。一方で、実際に試食した層からは「新鮮で美味しい」と高い評価を得るポテンシャルを秘めています。 本プロジェクトは、



・瓦煎餅の歴史や各店舗の魅力を可視化すること

・若い世代が瓦煎餅を知り、店舗に足を運ぶ「接点」を創出すること

・神戸の銘菓としての文化を次世代へつなぐこと



これらを目的にプロジェクトを実施。実際に関係各所への取材から魅力を発見し、デザインの力を通じて、瓦煎餅を「昔のお菓子」から「今の世代も楽しめる神戸カルチャー」へと再提示しました。



ぜひ、店舗に足をお運びいただき、冊子を通じて、改めて瓦煎餅の魅力に触れていただければと思います。

■概要

◯発行者: 神戸煎餅協会

神戸市中央区元町通6-3-17

TEL 078-591-7071

ykmfamily0526@gmail.com



◯発行所: 神戸芸術工科大学

ビジュアルデザイン学科 浜章浩研究室

〒651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1

TEL:078-794-2112（代表）

hama-a@kobe-du.ac.jp

◯監修: 浜 章浩 [神戸芸術工科大学 准教授]

◯制作スタッフ: 神戸芸術工科大学

ビジュアルデザイン学科 浜ゼミ1期生

編集:杉原 成美

イラスト:上野山 風凜

漫画:上野山 風凜

表紙デザイン:杉原 成美

本文デザイン:上野山 風凜、椎林 大和、杉原 成美

◯協力: 志方 功一



■ コメント

・神戸煎餅協会 会長：岸本 芳宣

「神戸は洋菓子だけじゃない。こたつにみかん、その横に瓦煎餅があるような“風情”を楽しんでほしい。学生さんの視点で作られたこの冊子が、新たな出会いのきっかけになることを期待しています。」

・制作メンバー（杉原、椎林、上野山）

「歴史ある良さに、ちょっと“今っぽさ”をプラスしたデザインにしました。このパンフレットをきっかけに、職人さんの想いが私たちのような学生世代にも伝われば嬉しいです。」



■ 本件に関するお問い合わせ先

神戸芸術工科大学 広報入試課

TEL：078-794-5039

MAIL：topics@kobe-du.ac.jp神戸煎餅協会

URL：https://kobe-senbei-society.jp

Instagram：＠kobesenbei_official





■ 神戸煎餅協会について

神戸の土産・銘菓としての「瓦せんべい」の伝統を途切れさせずに次の世代へつなぐことを目的に活動する団体です。かつて複数に分かれていた団体を一本化し、現在は約15軒の店舗が加盟。商標権の管理や、閉店した店舗の焼き型の貸し出しなど、技術の継承や業界支援にも取り組んでいます。



■神戸芸術工科大学について

デザイン・アートの専門大学として、「科学技術と芸術文化の融合」をテーマにクリエイターの養成を行っています。ビジュアルデザイン学科では、最新のデジタル技術とアナログな表現を修得し、社会に貢献できるデザイナーを育成しています。