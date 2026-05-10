VCSELモードとは？屋外・大型物スキャンを変えるRevopoint POP 4 3Dスキャナーの高速スキャン技術

Revopoint Japan株式会社

3Dスキャナーを使うとき、意外と大きな課題になるのが「対象物の大きさ」と「スキャン環境」です。

小さな部品なら比較的スキャンしやすくても、大型のオブジェクトや人物、家具、屋外の設備などになると、距離を取りながら広い範囲を安定して取得する必要があります。さらに、屋外では太陽光の影響も受けやすく、通常のスキャン方式ではうまくデータを取得できないこともあります。

そこで重要になるのが、VCSEL高速スキャンモードです。

Revopoint POP 4の特徴ブルーレーザー＆赤外線ハイブリッド構成

POP 4は、ブルーレーザーと赤外線構造光を組み合わせた、ハイブリッド型ハンドヘルド3Dスキャナーです。

用途に応じて5つのスキャンモードを切り替えることができ、

精密部品から大型対象物、屋外スキャンまで幅広く対応します。

5つのスキャンモード30本クロスブルーレーザースキャン30本のクロスレーザーラインスキャン

高速かつ高精度なスキャンを実現。

- 工業部品- 精密パーツ- 黒色物体- 金属表面- 複雑形状

などのスキャンに適しています。

シングルレーザーラインスキャン

単線ブルーレーザーによって、

深穴や溝などの狭小部位を高精度に取得可能。

複雑な内部構造や細部スキャンに適したモードです。

VCSEL高速スキャン

高密度ドットパターンを投影し、

大型対象物や屋外シーンを高速かつスムーズにスキャン可能。

大型ワーク 屋外対象物 車両パーツ 人物スキャン

などに適しています。

フルフィールドHDスキャン

高精細な構造光パターンを投影し、

特徴のある対象物ではマーカー不要のスキャンを実現。

細かなディテールを維持しながら、スムーズなモデリングを行えます。

ハイブリッドHDスキャン

フルフィールドHDとVCSELを組み合わせ、

高密度点群とスムーズな追跡性能を両立。

精度と効率のバランスに優れたモードです。

AIによるリアルタイム対象物分離・追跡（Windowsのみ）

POP 4は、AIによるリアルタイム対象物分離・追跡機能にも対応しています。

ワンクリックで対象物を認識し、スキャン中も自動追跡。

不要な環境点群を自動的に除去することで、純粋な対象物データのみを出力できます。

これにより、

後処理時間の短縮 不要データの削減 作業効率の向上

を実現し、よりスムーズな3Dスキャンワークフローをサポートします。

フォトリアリスティック3DGSモデリング（NVIDIA GPU対応）

POP 4は、Gaussian Splatting技術を活用したフォトリアリスティック3DGSモデリングにも対応。

点群データとRGB情報を組み合わせることで、リアルな質感を持つ高精細3Dモデルを生成可能です。

さらに、.splat形式でのエクスポートにも対応しており、

ゲーム開発 CG制作 アニメーション VR / XRコンテンツ

など、幅広いデジタル制作分野で活用できます。

VCSELモードとは？

VCSELとは、Vertical-Cavity Surface-Emitting Laserの略で、日本語では「垂直共振器面発光レーザー」と呼ばれます。

3Dスキャンでは、高密度のドットパターンを対象物へ投影し、その変化をカメラで読み取ることで形状を取得します。

つまりVCSELモードは、

多数の細かい光の点を対象物に投影し、その歪みや位置変化を解析して3D形状を取得するスキャン方式

です。

線状レーザーで細部を追うブルーレーザーモードとは異なり、VCSELは広い範囲を一度に取得しやすく、遠距離・大型対象物・屋外スキャンに強いという特徴があります。

VCSELモードの仕組み

VCSELモードでは、スキャナーから対象物へ高密度ドットパターンを投影します。

対象物の表面に当たったドットは、距離や形状によって見え方が変化します。 スキャナー側のカメラがその変化を読み取り、ソフトウェアが3D形状として再構成します。

この方式には、

広い範囲を一度に取得しやすい対象物との距離を取りやすい大型物でも追跡しやすい明るい環境でも使用しやすい

というメリットがあります。

特に屋外や大型物スキャンでは、「十分な距離を取れるか」が作業効率に大きく影響します。 VCSELモードは、この点で非常に実用的な技術です。

VCSELモードが活躍する場面大型物のスキャン

VCSELモードは広い範囲を効率よく取得できるため、大型対象物に適しています。

例えば：

- 家具- 彫刻- 人物全身- 建築部材- 屋外オブジェクト

などです。

広い視野で対象を捉えられるため、スキャン全体の流れがスムーズになります。

屋外スキャン

屋外では太陽光の影響により、通常の赤外線スキャンでは投影パターンが見えにくくなることがあります。

VCSELモードは耐光性に優れており、明るい屋外環境でも安定したスキャンを行いやすい点が特徴です。

そのため、

屋外展示物公共アート建設現場大型模型車両まわり文化財調査

などでも活用しやすくなっています。

人物や低特徴物のスキャン

人物全身スキャンや、表面特徴が少ない対象物にもVCSELモードは有効です。

高密度ドットパターンを広範囲へ投影することで、スムーズなデータ取得を実現します。

ただし、精密寸法や細かなエッジ取得を重視する場合は、ブルーレーザーモードの方が適しているケースもあります。

つまりVCSELモードは、

広範囲・大型・屋外・高速取得に強いモード

と理解すると分かりやすいでしょう。

なぜVCSELモードが重要なのか？

3Dスキャンでは、「高精度」だけでは実用性として不十分な場合があります。

現場では、

短時間で広範囲を取得したい作業者が自由に動きながらスキャンしたい大型対象物を効率的に取り込みたい屋外でも安定して使用したい

というニーズが非常に多く存在します。

VCSELモードは、まさにこうした実務課題を解決する技術です。

ブルーレーザーが「高精細取得」に強いなら、VCSELは「使える環境と対象を広げる技術」と言えます。

つまりPOP 4は、

小型精密スキャナーの枠を超え、屋外・大型物・高速取得にも対応した実用型3Dスキャナー

へ進化したモデルなのです。

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まとめ

VCSELモードは、3Dスキャンの「使える場面」を大きく広げる技術です。

特に、

- 大型対象物をスキャンしたい- 屋外で使用したい- マーカーなしで効率的に作業したい- 人物や大型ワークを高速取得したい

という場合に大きな価値を発揮します。

Revopoint POP 4は、VCSEL高速スキャンに加え、ブルーレーザーや赤外線フルフィールドスキャンにも対応したハイブリッド3Dスキャナーです。

精密スキャンから屋外・大型物・高速取得まで、1台で幅広く対応したい方にとって、非常に柔軟な選択肢となるでしょう。