eスポーツチーム「REJECT」ストリーマー・Rrmyが『Overwatch World Cup 2026』日本代表に選出

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、ストリーマー部門所属のRrmyが、『Overwatch World Cup 2026』日本代表ロスターに選出されたことをお知らせいたします。

◼️ 『Overwatch World Cup 2026』について

『Overwatch World Cup 2026』は、Blizzard Entertainmentが主催する『Overwatch 2』の国別対抗世界大会です。2026年大会では、各地域で実施されるオンライン予選を勝ち抜いた代表チームが、韓国で開催されるグループステージへ進出し、さらに上位チームがアメリカ・アナハイムで開催される「BlizzCon 2026 Finals」へ進出します。

日本代表はONLINE QUALIFIERSにて「ASIA A」グループに所属しており、韓国、香港、パキスタン代表と対戦予定です。オンライン予選は2026年5月29日～31日に開催され、各グループ上位2チームが2026年8月開催予定のグループステージへ進出します。

グループステージでは、各地域予選を突破した代表チームによって争われ、上位8チームが2026年9月12日～13日にアメリカで開催される「BlizzCon 2026 Finals」への出場権を獲得します。

■ 日本代表ロスター

【TANK】

■ KSG（@ksg1912(https://x.com/ksg1912)）

【DPS】

■ Nico（@nico_oq(https://x.com/nico_oq)）

■ Qki（@QKi25(https://x.com/QKi25)）

■ Rrmy（@BiLaLeRoAv3(https://x.com/BiLaLeRoAv3)）

【SUPPORT】

■ epic（@ow_epic(https://x.com/ow_epic)）

■ FiNN（@SEjFiNN(https://x.com/SEjFiNN)）

■ Ydot（@ow_ydot(https://x.com/ow_ydot)）

REJECT所属ストリーマー・Rrmyへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip