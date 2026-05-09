一人暮らし・新生活の防犯対策に関心高まる--Chatlock、防犯コンテンツ特集を公開

一人暮らし・新生活における防犯意識の高まり

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都）は、新生活シーズンにおける一人暮らし・新社会人世代の防犯ニーズに着目し、公式サイトにて「新生活 × 防犯」をテーマとした特集コンテンツの公開を開始いたしました。

近年、日本では新卒入社や大学進学、転勤などに伴う一人暮らし需要の増加とともに、

「鍵を閉めたか不安になる」

「深夜帰宅時の防犯が気になる」

「宅配対応時に不安を感じる」

「賃貸なので大きな工事ができない」

といった、“日常生活における小さな防犯ストレス”への関心が高まっています。

「一人暮らし 防犯対策」検索需要も拡大

特に最近では、

「一人暮らし 防犯対策」

「スマートロック 賃貸」

「工事不要 スマートロック」

「鍵 閉め忘れ 対策」

例年4月から6月にかけてピークを迎える傾向にあり、などの検索需要も拡大しており、新生活における“玄関防犯”への関心が高まっています。

警察庁データから見る住宅防犯への関心

また、警察庁が公開する防犯啓発ページ「住まいる防犯110番」では、住宅侵入犯罪への対策や日常的な防犯意識の重要性が紹介されています。

同ページによると、令和3年以降、刑法犯認知件数は3年連続で増加しており、防犯意識への関心が再び高まっています。

住宅侵入窃盗は1日あたり約44件発生

住宅対象侵入窃盗は減少傾向にあるものの、令和6年でも1日あたり約44件発生しており、依然として多くの住宅が被害に遭っています。

さらに近年では、宅配業者を装った手口や窓ガラスを破壊して侵入する事件なども報道されており、“防犯をもっと日常的に考える”という意識も広がりつつあります。

“防犯”をもっと日常へ

Chatlockでは、「防犯を特別なものではなく、日常生活の延長線にあるものへ」をテーマに、スマートロックを通じた新しい暮らし方を提案しています。

工事不要・賃貸対応のスマートロック体験

スマートフォンによる解錠やオートロック機能に加え、

工事不要で設置しやすい設計

賃貸住宅でも導入しやすい仕様

家族共有や遠隔管理への対応

など、現代のライフスタイルに合わせたスマートホーム体験を提供しています。

また、「防犯は後から考えるものではなく、新生活のスタート時から考えるもの」という意識の広がりを受け、Chatlockでは一人暮らし世代に向けた防犯・スマートホーム関連コンテンツの発信を強化しています。

新生活世代向け防犯コンテンツを順次公開

チャットロック株式会社では現在、新生活・一人暮らし世代に向けた防犯ニーズの高まりを受け、公式サイト内にて防犯・スマートホーム関連コンテンツの拡充を進めています。

今後も、暮らしに寄り添ったコンテンツを順次発信予定です。。

今後もChatlockでは、単なる鍵の利便性だけでなく、

一人暮らしの防犯対策、鍵閉め忘れへの対策、賃貸住宅でも始めやすいスマートホーム体験、家族との安心なつながり

など、現代の暮らしに寄り添う“新しい玄関防犯のかたち”を提案しています。

「スマートロックをもっと身近に」をテーマに、新生活世代に向けた情報発信を継続してまいります。

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

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