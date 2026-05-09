自称”硬派”な男子が”女の子”に！？『景虎君はもどれない』コミックス第１巻が5月9日(土)発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」で連載中の『景虎君はもどれない』コミックス第１巻を2026年5月9日(土)に刊行いたします。『サメガール』（講談社）の雪本愁二が描く新感覚の羞恥系TSコメディです。

本作は、“学校一の硬派”を自負していたにもかかわらず、"女の子"になってしまった主人公・景虎くんのドタバタTSコメディです。すっかり可愛らしくなってしまった自分の姿を前にしても、硬派であるというプライドを貫くことはできるのか？”硬派”と”可愛い”の間で翻弄される景虎くんの”羞恥”が見どころです！

書店特典情報

第1巻の発売を記念し、各書店チェーンにて特典をご用意しています。9種類の特典はすべて雪本先生描き下ろしとなっております。

こみらの！、COMIC ZIN、三洋堂書店、とらのあな：イラストカード

喜久屋書店、書泉・芳林堂書店、ブックエース：モノクロペーパー

メロンブックス：ファン必見の番外編「TS化初日の夜」が収録された4pリーフレット

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典配布状況につきましては、各書店様にお問い合わせください。

また、電子版コミックスにはモノクロイラストを収録しています。

書店特典・キャンペーン情報の詳細はこちら :https://kuragebunch.com/info/entry/kagetora1kan

メロンブックスにて「可愛さこそが全て! くらげバンチ性癖破壊フェア」開催中

メロンブックスでは、同じく「くらげバンチ」で連載中の『三咲くんは攻略キャラじゃない』『サン王子は妻になりたい』との合同企画「可愛さこそが全て! くらげバンチ性癖破壊フェア」を開催中です。対象作品を連動購入すると、「まんが小冊子」がプレゼントされます。

詳細を見る :https://x.gd/AqnSMx

書籍内容紹介

喧嘩では無敗の高校生・藤原 景虎は、”学校１の硬派”を自負する男の子。 しかし、そんな彼はある日、不幸な交通事故に遭い、”女の子” になってしまう！すっかり可愛らしくなった自分の姿に、硬派だというプライドは崩壊寸前で――!?新感覚の羞恥系TSコメディ、ここに開幕！！！！！

X公式アカウント（@kagetora_re(https://x.com/kagetora_re)）にて、最新情報発信中！

第1話より抜粋つづきは「くらげバンチ」で！ :https://kuragebunch.com/episode/2551460909791218406著者紹介

代表作に『サメガール』（講談社）、『くりことびより』（講談社）がある。

Xアカウント：https://x.com/yukimotosyuji

書籍データ

【タイトル】景虎君はもどれない

【著者名】雪本愁二

【発売日】2026年5月9日(土)

【造本】B6

【定価】770円（税込）

【ISBN】978-4-10-772935-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772935/