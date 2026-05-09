”山野草の女王”シラネアオイまもなく見頃！「シラネアオイと春の野の花まつり（5/9～17）」本日より開催！（国営滝野すずらん丘陵公園）

“山野草の女王”シラネアオイまもなく見頃！！

一般財団法人 公園財団2026.05.07撮影2026.05.07撮影2026.05.07撮影

様々な山野草を楽しめる「シラネアオイと春の野の花まつり」を5/9（土）より開催！

札幌市内中心部から少しの移動だけで、大自然を満喫できる滝野の森ゾーン・西エリア“自然博物園”ではこの時期、エリア全体で1500輪ほどの花を咲かせる「シラネアオイ」をはじめ「ヒトリシズカ」や「エンレイソウ」などの山野草の観賞や、野鳥観察をするお客様で賑わいます。

2026年度のシラネアオイは、雪解けが早かった影響などで5/9頃から見頃を迎える予想です。見頃は5/17頃まで続く見込みです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/747_1_18a47c046d9786e97378f862f9fe0293.jpg?v=202605091251 ]シラネアオイと春の野の花まつり :https://takinopark.com/event/shiraneaoi-nono-hana/シラネアオイとは？

1属1科の日本固有種で花弁のように見える薄紫色の大きな4枚のガク片が特徴です。

花言葉は「完全な美」。その美しさから「山野草の女王」とも呼ばれています。

北海道や本州中部以北など主に日本海側の雪の多い深山に自生します。日光白根山で見つかりタチアオイの花に似ていることからシラネアオイ（白根葵）という名がつきました。

■令和8年度のシラネアオイ開花状況：まもなく見頃（5/7現在）

シラネアオイの小径では5/9頃から見頃を迎える予想です。

見頃は5月17日頃まで続く見込みです。

おすすめ散策コース

■シラネアオイの小径コース(散策の目安 ３０分)

メインの群落がある「シラネアオイの小径」をめぐるコース。

森の情報館～森の観察デッキまでは道が舗装されているので、小さなお子様連れの方や体力に自信のない方にもオススメです。

■シラネアオイ満喫コース(散策の目安 ６０分)

シラネアオイの群落をすべてめぐるコース。

色の濃いシラネアオイや、より深い森の雰囲気を楽しめます。

途中、階段があり天候によっては道がぬかるむ場合があります。

■自然博物園 満喫コース(散策の目安 ９０分～)

広大な自然博物園を自由に散策するコース。

マップを頼りに滝野の森を満喫しましょう！

散策マップは森の情報館で配布しています。

ボランティアガイドがご案内します！

イベント期間中は、滝野の森のボランティアガイドが園内を巡回しています。

お花の名前や道案内など気軽にお尋ねください。

■巡回時間 10時～14時

森の山野草!！

春の山野草もこれから咲き始め！「滝野の森」ではシラネアオイ以外の山野草も楽しめます。

エンレイソウやヒトリシズカなど小さな花ですが、形などに個性のある魅力的な花々を見ることができます。

ミヤマエンレイソウエンレイソウヒトリシズカ園内シャトルバス無料運行！

運行日：5/9（土）・10（日）

中心ゾーン（カントリーハウス横）と滝野の森ゾーン・自然博物園をつなぐ園内シャトルバスが無料運行します。

咲き始めたチューリップと森の山野草を手軽にお楽しみいただけます。

滝野フラワーリレー！！シラネアオイの後はチューリップ！！

滝野の森ゾーン「シラネアオイ」紹介MOVIE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZKTCweM8PwQ ]

札幌市近郊最大級の品種数＆球数を誇るチューリップや公園の名前の由来であるスズランの開花時期に合わせて、様々なイベントなどを開催します。

「令和7年度皇室献上品種」として選定されている【富山県産チューリップ6品種】がKINOTOWNに今年も登場！

パレット広場では【フレグランスチューリップ】のほのかな香りをお楽しみいただけます。

2025.05.27撮影2026.05.07撮影2026.05.07撮影[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/747_2_95786c073c3952846aefb893b1e2a959.jpg?v=202605091251 ]チューリップ・すずらんフェスタ :https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/

お問い合わせ先

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 広報担当：企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

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