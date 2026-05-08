6つのホテルを巡ると、次回以降使える「ランチお食事券」をプレゼント！大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり」ホテル“イチ推し”夏グルメ～サマースイーツもご一緒に～
【参画ホテル】 ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、ホテル阪神大阪、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（順不同）
＜6ホテル共通価格4,300円／アンケート回答でオプションサマースイーツがお得に＞
大阪市内キタエリアの6つのホテル【ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（すべて大阪市北区）、ホテル阪神大阪（大阪市福島区）】は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」を開催します。
大阪市内キタエリアの6ホテルを巡って、こだわりのランチコースをご堪能いただける人気企画を今夏も開催。
今回は、各ホテル“イチ推し”の夏グルメをテーマに、旬の食材を使用したメニューやホテルらしく仕立てたメイン料理を味わうランチコース（共通価格4,300円）と、オプションで夏に美味しいフルーツを使用したサマースイーツ（プラス700円）をご用意しました。また、各ホテルを巡ってお楽しみいただける人気の「スタンプラリー」を実施。スタンプを6つ集めると、次回以降にご利用いただける「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼントします。
さらに、アンケートの回答で、オプションのサマースイーツが割引になるキャンペーンも実施します。
各ホテルの個性が光る夏グルメと、ひんやり涼やかなサマースイーツで、この季節ならではの特別な味わいをぜひご堪能ください。
【各ホテル“イチ推し”メニュー イメージ】
◆ホテルグランヴィア大阪
◆ホテルモントレ大阪
◆ホテル阪急レスパイア大阪
◆ホテル阪急インターナショナル
◆ホテル阪神大阪
◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
【名称】 大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」
【開催期間】 2026年6月1日（月）～8月31日（月）
【価格】 4,300円（6ホテル共通）
※オプションスイーツは、プラス700円にてご用意いたします。
※記載の価格は、税金・サービス料を含みます。
※画像はすべてイメージです。
※特別メニューのため、各種優待・割引との併用はいたしかねます（オプションスイーツを含む）。
※仕入れ状況等により、メニュー内容を変更する場合がございます。
※状況により、予告なく営業内容等を変更する場合がございます。
【キャンペーン詳細】
１.スタンプラリー特典
各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりいただくと、スタンプを押印。
スタンプを6つ集めると、次回以降使える「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼント。
※スタンプカードは下記店舗にてお渡しします。
２.アンケート回答特典
各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりのうえ、WEBアンケートに回答いただくと
700円のオプションスイーツを500円でお楽しみいただけます。
【開催ホテル・店舗】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2354_1_856ef01b4c249c3d71396e47e80c2916.jpg?v=202605080251 ]
◆ホテルグランヴィア大阪
◆ホテルモントレ大阪
◆ホテル阪急レスパイア大阪
◆ホテル阪急インターナショナル
◆ホテル阪神大阪
◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
レストラン6店舗の紹介
※【メニュー内容】の太字・下線箇所は、本企画の“イチ推し”メニューです。
◆ホテルグランヴィア大阪
〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目1番1号
TEL：0570-06-1235（ナビダイヤル）
＜なにわ食彩「しずく」＞（19階）
TEL：06-6347-1423（直通）
【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：00）
土日祝 11：00～15：30（L.O.14：30）
【メニュー内容】
◇ 一献 冷たいハーブティー 涼風のベール
◇ 先附 海鮮と夏野菜のサラダ仕立て 柚子ドレッシングと加減酢の煮凝り
◇ 造り 木肌鮪漬け とろろ掛け
◇ 焼物 鱸の蓼焼き 芥子蓮根 はじかみ
◇ 鍋 淡路島産鱧の出汁鍋
◇ 食事 大阪産キヌヒカリ米 梅ちりめん山椒
◇ 香の物 二種盛り
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇夏のひんやりマンゴーラムネポンチ ～白玉とあずき～
◆ホテルモントレ大阪
〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番45号
TEL：06-6458-7111（代表）
＜フランス料理「エスカーレ」＞（8階）
TEL: 06-6458-5647（直通）
【提供時間】 11：30～14：30（L.O.14：00）
定休日 月曜日（祝日の場合は営業、翌日の火曜日定休）
【メニュー内容】
◇ 前菜６種のヴァリエーション
◇ 季節の冷製ポタージュスープ
◇ 国産牛フィレ肉のミラノ風カツレツ
ルッコラとパルミジャーノ バルサミコソース
◇ パン、小菓子
◇ コーヒー または 紅茶
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇パイナップルのカルパッチョ レモンのソルベ ミントの香り
◆ホテル阪急レスパイア大阪
〒530-0011 大阪市北区大深町1番1号
TEL：06-6372-8006（代表）
＜イタリアンダイニング「グリリアート クオッカ」＞（9階）
TEL：06-6372-2473（レストラン予約／10：00～20：00）
【提供時間】11：30～15：00（L.O.14：00）
【メニュー内容】
◇ とうもろこしのスフォルマ―ト ヨーグルトソース
◇ 鮎のコンフィ サルサ・ヴェルデとともに
◇ あさりとアスパラガスの冷製フェデリーニ
◇ 黒毛和牛のインボルティーニ ココナツカレーソース
◇ フォカッチャ
◇ コーヒー または 紅茶
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇白桃とアーモンド風味のパンナコッタ
◆ホテル阪急インターナショナル
〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番19号
TEL：06-6377-2100（代表）
＜中国料理「春蘭門」＞（2階）
TEL：06-6377-3632（直通）
【提供時間】平日 11：30～15：30（L.O.14：30）
土日祝 11：30～15：30（L.O.）
【メニュー内容】
◇ 蒸し鶏団子の黒胡麻ソース
北京ダック
◇ 鱸（すずき）の山椒風味焼き 冬瓜スープ仕立て
◇ 海老のチリソース炒め
海老のレモンマヨネーズ
◇ 豚バラ肉の柔らか煮込み サーテー醤ソース
◇ とうもろこし冷麺
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇マンゴープリンとパイナップル香るココナツムースのサマースイーツ
◆ホテル阪神大阪
〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目6番16号
TEL：06-6344-1661（代表）
＜日本料理・天ぷら「花座」＞（2階）
TEL：06-6344-1665（直通）
【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：30）
土日祝 11：30～15：30（L.O.15：00）
【メニュー内容】
◇ 前菜 焼茄子ムース 鯵 美味出汁ゼリー
◇ 組肴 西瓜の擦り流し グリーンピースカステラ
無花果（いちじく）ワイン煮 鮎春巻
鰹たたき ポン酢羹（かん）
炙り蛸ブロッコリー 辛子酢味噌
◇ 魚料理 鱸若（すずき）狭焼 万願寺唐辛子
◇ 肉料理 牛肉すき煮風 養老仕立
◇ 食事 鰻御飯 赤出汁
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇紫蘇香る、桃の涼菓（りょうか）碗
◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
〒530-0005 大阪市北区中之島 5丁目3番68号
TEL：06-6448-1121（代表）
＜鉄板焼・焼肉 なにわ（焼肉コーナー）＞（地下1階）
TEL：06-6448-0354（レストラン予約／10：00～18：00）
【提供時間】月～木 12：00～14：30
金土日祝 11：30～14：30
【メニュー内容】
◇ 長いもとトマトのキムチ
◇ 海老入りなにわサラダ
◇ 柔らかい牛すじのシチュー
◇ 豚トロ
◇ 本日の焼肉盛り合わせ
◇ 焼野菜
◇ ご飯
【オプションサマースイーツ】プラス700円
◇エルダーフラワー香る、マンゴーの涼菓（りょうか）