6つのホテルを巡ると、次回以降使える「ランチお食事券」をプレゼント！大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり」ホテル“イチ推し”夏グルメ～サマースイーツもご一緒に～

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株式会社ロイヤルホテル

【参画ホテル】 ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、ホテル阪神大阪、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（順不同）


＜6ホテル共通価格4,300円／アンケート回答でオプションサマースイーツがお得に＞



　大阪市内キタエリアの6つのホテル【ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（すべて大阪市北区）、ホテル阪神大阪（大阪市福島区）】は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」を開催します。



　大阪市内キタエリアの6ホテルを巡って、こだわりのランチコースをご堪能いただける人気企画を今夏も開催。


　今回は、各ホテル“イチ推し”の夏グルメをテーマに、旬の食材を使用したメニューやホテルらしく仕立てたメイン料理を味わうランチコース（共通価格4,300円）と、オプションで夏に美味しいフルーツを使用したサマースイーツ（プラス700円）をご用意しました。また、各ホテルを巡ってお楽しみいただける人気の「スタンプラリー」を実施。スタンプを6つ集めると、次回以降にご利用いただける「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼントします。


　さらに、アンケートの回答で、オプションのサマースイーツが割引になるキャンペーンも実施します。


　各ホテルの個性が光る夏グルメと、ひんやり涼やかなサマースイーツで、この季節ならではの特別な味わいをぜひご堪能ください。


【各ホテル“イチ推し”メニュー イメージ】

◆ホテルグランヴィア大阪

◆ホテルモントレ大阪

◆ホテル阪急レスパイア大阪


◆ホテル阪急インターナショナル

◆ホテル阪神大阪

◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

【名称】　大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」


【開催期間】　2026年6月1日（月）～8月31日（月）


【価格】　4,300円（6ホテル共通）


※オプションスイーツは、プラス700円にてご用意いたします。


※記載の価格は、税金・サービス料を含みます。


※画像はすべてイメージです。


※特別メニューのため、各種優待・割引との併用はいたしかねます（オプションスイーツを含む）。


※仕入れ状況等により、メニュー内容を変更する場合がございます。


※状況により、予告なく営業内容等を変更する場合がございます。


【キャンペーン詳細】


１.スタンプラリー特典


　各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりいただくと、スタンプを押印。


　スタンプを6つ集めると、次回以降使える「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼント。


　※スタンプカードは下記店舗にてお渡しします。


２.アンケート回答特典


　各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりのうえ、WEBアンケートに回答いただくと


　700円のオプションスイーツを500円でお楽しみいただけます。


【開催ホテル・店舗】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2354_1_856ef01b4c249c3d71396e47e80c2916.jpg?v=202605080251 ]

◆ホテルグランヴィア大阪

◆ホテルモントレ大阪

◆ホテル阪急レスパイア大阪


◆ホテル阪急インターナショナル

◆ホテル阪神大阪

◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

レストラン6店舗の紹介

※【メニュー内容】の太字・下線箇所は、本企画の“イチ推し”メニューです。


◆ホテルグランヴィア大阪


〒530-0001　大阪市北区梅田3丁目1番1号


TEL：0570-06-1235（ナビダイヤル）



＜なにわ食彩「しずく」＞（19階）


TEL：06-6347-1423（直通）


【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：00）


　　　　　　土日祝 11：00～15：30（L.O.14：30）


【メニュー内容】


◇ 一献　　冷たいハーブティー 涼風のベール


◇ 先附　　海鮮と夏野菜のサラダ仕立て 柚子ドレッシングと加減酢の煮凝り


◇ 造り　　木肌鮪漬け とろろ掛け


◇ 焼物　　鱸の蓼焼き 芥子蓮根　はじかみ


◇ 鍋　　　淡路島産鱧の出汁鍋


◇ 食事　　大阪産キヌヒカリ米 梅ちりめん山椒


◇ 香の物　二種盛り


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇夏のひんやりマンゴーラムネポンチ ～白玉とあずき～







◆ホテルモントレ大阪


〒530-0001　大阪市北区梅田3丁目3番45号


TEL：06-6458-7111（代表）



＜フランス料理「エスカーレ」＞（8階）


TEL: 06-6458-5647（直通）


【提供時間】 11：30～14：30（L.O.14：00）


　　　　　　 定休日 月曜日（祝日の場合は営業、翌日の火曜日定休）


【メニュー内容】


◇ 前菜６種のヴァリエーション


◇ 季節の冷製ポタージュスープ


◇ 国産牛フィレ肉のミラノ風カツレツ


　 ルッコラとパルミジャーノ　バルサミコソース


◇ パン、小菓子


◇ コーヒー または 紅茶


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇パイナップルのカルパッチョ　レモンのソルベ　ミントの香り







◆ホテル阪急レスパイア大阪


〒530-0011　大阪市北区大深町1番1号


TEL：06-6372-8006（代表）



＜イタリアンダイニング「グリリアート クオッカ」＞（9階）


TEL：06-6372-2473（レストラン予約／10：00～20：00）


【提供時間】11：30～15：00（L.O.14：00）



【メニュー内容】


◇ とうもろこしのスフォルマ―ト ヨーグルトソース


◇ 鮎のコンフィ サルサ・ヴェルデとともに


◇ あさりとアスパラガスの冷製フェデリーニ


◇ 黒毛和牛のインボルティーニ ココナツカレーソース


◇ フォカッチャ


◇ コーヒー または 紅茶


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇白桃とアーモンド風味のパンナコッタ







◆ホテル阪急インターナショナル


〒530-0013　大阪市北区茶屋町19番19号


TEL：06-6377-2100（代表）



＜中国料理「春蘭門」＞（2階）


TEL：06-6377-3632（直通）


【提供時間】平日 11：30～15：30（L.O.14：30）


　　　　　　土日祝 11：30～15：30（L.O.）


【メニュー内容】


◇ 蒸し鶏団子の黒胡麻ソース


　 北京ダック


◇ 鱸（すずき）の山椒風味焼き 冬瓜スープ仕立て


◇ 海老のチリソース炒め


　海老のレモンマヨネーズ


◇ 豚バラ肉の柔らか煮込み サーテー醤ソース


◇ とうもろこし冷麺


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇マンゴープリンとパイナップル香るココナツムースのサマースイーツ







◆ホテル阪神大阪


〒553-0003　大阪市福島区福島5丁目6番16号


TEL：06-6344-1661（代表）



＜日本料理・天ぷら「花座」＞（2階）


TEL：06-6344-1665（直通）


【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：30）


　　　　　　土日祝 11：30～15：30（L.O.15：00）


【メニュー内容】


◇ 前菜　　焼茄子ムース　鯵　美味出汁ゼリー


◇ 組肴　　西瓜の擦り流し　グリーンピースカステラ


　　　　　 無花果（いちじく）ワイン煮　鮎春巻


　　　　　 鰹たたき ポン酢羹（かん）


　　　　　 炙り蛸ブロッコリー 辛子酢味噌


◇ 魚料理　鱸若（すずき）狭焼　万願寺唐辛子


◇ 肉料理　牛肉すき煮風　養老仕立


◇ 食事　　鰻御飯　赤出汁


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇紫蘇香る、桃の涼菓（りょうか）碗







◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション


〒530-0005　大阪市北区中之島 5丁目3番68号


TEL：06-6448-1121（代表）



＜鉄板焼・焼肉 なにわ（焼肉コーナー）＞（地下1階）


TEL：06-6448-0354（レストラン予約／10：00～18：00）


【提供時間】月～木 12：00～14：30


　　　　　　金土日祝 11：30～14：30


【メニュー内容】


◇ 長いもとトマトのキムチ


◇ 海老入りなにわサラダ


◇ 柔らかい牛すじのシチュー


◇ 豚トロ


◇ 本日の焼肉盛り合わせ


◇ 焼野菜


◇ ご飯


【オプションサマースイーツ】プラス700円


◇エルダーフラワー香る、マンゴーの涼菓（りょうか）