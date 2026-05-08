6つのホテルを巡ると、次回以降使える「ランチお食事券」をプレゼント！大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり」ホテル“イチ推し”夏グルメ～サマースイーツもご一緒に～

株式会社ロイヤルホテル

【参画ホテル】 ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、ホテル阪神大阪、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（順不同）

＜6ホテル共通価格4,300円／アンケート回答でオプションサマースイーツがお得に＞

大阪市内キタエリアの6つのホテル【ホテルグランヴィア大阪、ホテルモントレ大阪、ホテル阪急レスパイア大阪、ホテル阪急インターナショナル、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（すべて大阪市北区）、ホテル阪神大阪（大阪市福島区）】は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」を開催します。

大阪市内キタエリアの6ホテルを巡って、こだわりのランチコースをご堪能いただける人気企画を今夏も開催。

今回は、各ホテル“イチ推し”の夏グルメをテーマに、旬の食材を使用したメニューやホテルらしく仕立てたメイン料理を味わうランチコース（共通価格4,300円）と、オプションで夏に美味しいフルーツを使用したサマースイーツ（プラス700円）をご用意しました。また、各ホテルを巡ってお楽しみいただける人気の「スタンプラリー」を実施。スタンプを6つ集めると、次回以降にご利用いただける「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼントします。

さらに、アンケートの回答で、オプションのサマースイーツが割引になるキャンペーンも実施します。

各ホテルの個性が光る夏グルメと、ひんやり涼やかなサマースイーツで、この季節ならではの特別な味わいをぜひご堪能ください。

【各ホテル“イチ推し”メニュー イメージ】◆ホテルグランヴィア大阪◆ホテルモントレ大阪◆ホテル阪急レスパイア大阪◆ホテル阪急インターナショナル◆ホテル阪神大阪◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

【名称】 大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画「夏の味めぐり ホテル“イチ推し”夏グルメ ～サマースイーツもご一緒に～」

【開催期間】 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

【価格】 4,300円（6ホテル共通）

※オプションスイーツは、プラス700円にてご用意いたします。

※記載の価格は、税金・サービス料を含みます。

※画像はすべてイメージです。

※特別メニューのため、各種優待・割引との併用はいたしかねます（オプションスイーツを含む）。

※仕入れ状況等により、メニュー内容を変更する場合がございます。

※状況により、予告なく営業内容等を変更する場合がございます。

【キャンペーン詳細】

１.スタンプラリー特典

各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりいただくと、スタンプを押印。

スタンプを6つ集めると、次回以降使える「ランチお食事券（4,300円相当）」をプレゼント。

※スタンプカードは下記店舗にてお渡しします。

２.アンケート回答特典

各ホテルで本企画のランチコースをお召しあがりのうえ、WEBアンケートに回答いただくと

700円のオプションスイーツを500円でお楽しみいただけます。

【開催ホテル・店舗】

レストラン6店舗の紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2354_1_856ef01b4c249c3d71396e47e80c2916.jpg?v=202605080251 ]◆ホテルグランヴィア大阪◆ホテルモントレ大阪◆ホテル阪急レスパイア大阪◆ホテル阪急インターナショナル◆ホテル阪神大阪◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

※【メニュー内容】の太字・下線箇所は、本企画の“イチ推し”メニューです。

◆ホテルグランヴィア大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目1番1号

TEL：0570-06-1235（ナビダイヤル）

＜なにわ食彩「しずく」＞（19階）

TEL：06-6347-1423（直通）

【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：00）

土日祝 11：00～15：30（L.O.14：30）

【メニュー内容】

◇ 一献 冷たいハーブティー 涼風のベール

◇ 先附 海鮮と夏野菜のサラダ仕立て 柚子ドレッシングと加減酢の煮凝り

◇ 造り 木肌鮪漬け とろろ掛け

◇ 焼物 鱸の蓼焼き 芥子蓮根 はじかみ

◇ 鍋 淡路島産鱧の出汁鍋

◇ 食事 大阪産キヌヒカリ米 梅ちりめん山椒

◇ 香の物 二種盛り

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇夏のひんやりマンゴーラムネポンチ ～白玉とあずき～

◆ホテルモントレ大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番45号

TEL：06-6458-7111（代表）

＜フランス料理「エスカーレ」＞（8階）

TEL: 06-6458-5647（直通）

【提供時間】 11：30～14：30（L.O.14：00）

定休日 月曜日（祝日の場合は営業、翌日の火曜日定休）

【メニュー内容】

◇ 前菜６種のヴァリエーション

◇ 季節の冷製ポタージュスープ

◇ 国産牛フィレ肉のミラノ風カツレツ

ルッコラとパルミジャーノ バルサミコソース

◇ パン、小菓子

◇ コーヒー または 紅茶

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇パイナップルのカルパッチョ レモンのソルベ ミントの香り

◆ホテル阪急レスパイア大阪

〒530-0011 大阪市北区大深町1番1号

TEL：06-6372-8006（代表）

＜イタリアンダイニング「グリリアート クオッカ」＞（9階）

TEL：06-6372-2473（レストラン予約／10：00～20：00）

【提供時間】11：30～15：00（L.O.14：00）

【メニュー内容】

◇ とうもろこしのスフォルマ―ト ヨーグルトソース

◇ 鮎のコンフィ サルサ・ヴェルデとともに

◇ あさりとアスパラガスの冷製フェデリーニ

◇ 黒毛和牛のインボルティーニ ココナツカレーソース

◇ フォカッチャ

◇ コーヒー または 紅茶

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇白桃とアーモンド風味のパンナコッタ

◆ホテル阪急インターナショナル

〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番19号

TEL：06-6377-2100（代表）

＜中国料理「春蘭門」＞（2階）

TEL：06-6377-3632（直通）

【提供時間】平日 11：30～15：30（L.O.14：30）

土日祝 11：30～15：30（L.O.）

【メニュー内容】

◇ 蒸し鶏団子の黒胡麻ソース

北京ダック

◇ 鱸（すずき）の山椒風味焼き 冬瓜スープ仕立て

◇ 海老のチリソース炒め

海老のレモンマヨネーズ

◇ 豚バラ肉の柔らか煮込み サーテー醤ソース

◇ とうもろこし冷麺

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇マンゴープリンとパイナップル香るココナツムースのサマースイーツ

◆ホテル阪神大阪

〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目6番16号

TEL：06-6344-1661（代表）

＜日本料理・天ぷら「花座」＞（2階）

TEL：06-6344-1665（直通）

【提供時間】平日 11：30～15：00（L.O.14：30）

土日祝 11：30～15：30（L.O.15：00）

【メニュー内容】

◇ 前菜 焼茄子ムース 鯵 美味出汁ゼリー

◇ 組肴 西瓜の擦り流し グリーンピースカステラ

無花果（いちじく）ワイン煮 鮎春巻

鰹たたき ポン酢羹（かん）

炙り蛸ブロッコリー 辛子酢味噌

◇ 魚料理 鱸若（すずき）狭焼 万願寺唐辛子

◇ 肉料理 牛肉すき煮風 養老仕立

◇ 食事 鰻御飯 赤出汁

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇紫蘇香る、桃の涼菓（りょうか）碗

◆リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

〒530-0005 大阪市北区中之島 5丁目3番68号

TEL：06-6448-1121（代表）

＜鉄板焼・焼肉 なにわ（焼肉コーナー）＞（地下1階）

TEL：06-6448-0354（レストラン予約／10：00～18：00）

【提供時間】月～木 12：00～14：30

金土日祝 11：30～14：30

【メニュー内容】

◇ 長いもとトマトのキムチ

◇ 海老入りなにわサラダ

◇ 柔らかい牛すじのシチュー

◇ 豚トロ

◇ 本日の焼肉盛り合わせ

◇ 焼野菜

◇ ご飯

【オプションサマースイーツ】プラス700円

◇エルダーフラワー香る、マンゴーの涼菓（りょうか）