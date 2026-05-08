運動×読書の新習慣「耳活ウォーキング」キャンペーンを2026年も開催　楽しみながら最大1000コインをもらおう

株式会社オトバンク

オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（※1）の「audiobook.jp」を運営する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、歩きながらオーディオブックを楽しむキャンペーン「耳活ウォーキング2026」を、2026年5月8日（金）～６月7日（日）に開催します。

本キャンペーンでは、オーディオブックの再生日数に応じてaudiobook.jpで使える最大1000コインをプレゼントするほか、抽選で30名様にオリジナルグッズを進呈します。

※1.日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。

■運動と読書を同時に楽しむ！認知症対策研究でも注目される「耳活ウォーキング」

耳活ウォーキングとは、オーディオブックを聴きながら歩く新しい習慣です。

「運動が続かない」「読書の時間がない」といった悩みを同時に解決できる点が注目されています。また、オトバンクが関西福祉科学大学と行った研究で、オーディオブックを聴きながら体を動かすことで認知症対策の脳トレーニングと同等の脳血流活性作用がみられることも明らかになってきています（※2）。



耳活ウォーキングキャンペーンは2023年に初めて開催し好評を博し、今年は4回目の開催となります。



耳活ウォーキングを体験したユーザーからは、

「普段は通勤時に聴いているが、土日も歩くようになり、楽しく歩けた。」

「毎日1万歩近く歩くきっかけになった」

「定期的に歩くことと、耳で聞く読書を組み合わせて習慣化することで健康な生活を送ることができた。」

といった嬉しいお声が寄せられています。



新緑の美しい季節、本キャンペーンが運動と読書を楽しむきっかけになれば幸いです。

※2.オーディオブックと運動のデュアルタスクに、認知症予防トレーニングと同等の脳血流活性作用を新たに発見

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000034798.html

■公式キャラクター「耳活ちゃん」登場！ ゲーム感覚で続けられる

耳活ウォーキング＆耳活フィットネスの楽しさを広げる公式キャラクター「耳活ちゃん」が初登場します。

本キャンペーンでは、再生日数に応じてキャラクターが進む“すごろく形式”を採用。

再生状況がひと目で分かり、ゲーム感覚で楽しみながら継続できます。

耳活ちゃんと一緒に、1000コイン獲得を目指して歩いてみましょう。

耳活ちゃん

＜耳活ちゃんプロフィール＞

性格：優しい、好奇心旺盛

趣味：耳活ウォーキング、耳活フィットネス、お散歩、読書

好きなもの：フル充電のイヤホン

目標：歩きながら物知りになること！

■「耳活ウォーキング」の輪を広げるサービス連携企画も！

audiobook.jpでは2025年4月より、エーテンラボ株式会社が運営する習慣化アプリ「みんチャレ」内にaudiobook.jpの公式チャレンジを開設しています。5人1組の「チーム」に参加して、聴いた作品・歩いた距離を共有しながら「耳活ウォーキング」を楽しんでいただくことで、運動と読書の習慣化につなげていきます。

また、2026年は「家でも耳活ウォーキング！ with CLAS」と題し、家具・家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）』との初コラボキャンペーンも同時開催します。室内ウォーキングマシンをはじめとした、運動をより快適にするCLASのおすすめアイテムを紹介。自宅にいながら健康的に「耳活」を楽しめる環境づくりを応援します。

「みんチャレ」でのaudiobook.jp公式チャレンジへの参加方法、およびCLASとのコラボキャンペーンについては、「耳活ウォーキング2026」キャンペーンページをご覧ください。

■「耳活ウォーキング2026」キャンペーン概要

「耳活ウォーキング2026」ではオーディオブックの再生日数に応じてaudiobook.jpアプリで使用できるコインをプレゼントいたします。（最大1000コインまで）

また、期間中に5日以上再生し、キャンペーンサイト内の応募フォームにて応募いただいた方の中から抽選で30名様にaudiobook.jpオリジナルトートバッグをプレゼントします。

＜再生日数ともらえるコイン＞

5日再生：150コイン

10日再生：合計300コイン

15日再生：合計500コイン

20日再生：合計700コイン

25日再生：合計1000コイン

audiobook.jpオリジナルトートバッグ

＜開催期間＞

2026年5月8日（金）～６月7日（日）まで



＜キャンペーンWebサイト＞

https://special.audiobook.jp/mimikatsu2026

＜キャンペーン参加方法＞

特別なエントリーは不要。お好きなオーディオブック（「聴く日経」など聴き放題ポッドキャストを含む）を再生するだけで、自動的に参加となります。1日30分以上の再生で1再生とカウントされ、アプリ内のバナーで再生状況をご確認いただけます。

またアプリ、キャンペーン特設サイト内では耳活ウォーキングのおすすめ本も紹介しています。ウォーキングのペースに合わせて、気になる本をお選びください。

１）「こつこつ耳活ウォーキング」

最寄り駅や、近くのスーパーやドラッグストアまで、30分ほどのウォーキングをしたい方へ。普段の生活に取り入れやすいこつこつウォーキングでは、一章が短く、少しずつ聴き進めることができるオーディオブックを選書いたしました。

https://audiobook.jp/booklist/3319

２）「のんびり耳活ウォーキング」

お天気が良い日はお出かけもかねて、1～2時間程度のウォーキングもおすすめ。近くの公園のウォーキングコースを歩いてみたり、2駅先まで歩いてみたり。1トラックが30～40分程度になる作品を中心に選書いたしました。

https://audiobook.jp/booklist/3320

３）「がっつり耳活ウォーキング」

オーディオブックに夢中になると、想像以上に長距離を歩けてしまうことも。気合を入れて歩く日や、ウォーキングが習慣化してきた方のために、世界観にどっぷりと浸れる長編作品を中心に選書いたしました。

https://audiobook.jp/booklist/3318

＜注意事項＞

耳活ウォーキングを実施される際は、オーディオブックのボリュームを周囲の音も聞こえる程度に設定した上で、決められた交通規則を守り、安全やマナーに十分な配慮をお願いします。



参考：2023年実施「耳活ウォーキング」開催レポートはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000034798.html

参考：耳活ウォーキング・耳活フィットネスに関する実態調査（2026年４月）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000604.000034798.html

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称：「audiobook.jp」

・サイトURL：https://audiobook.jp/

・App Storeページ：https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ：https://app.audiobook.jp/android

・料金体系：

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。（※単行本書籍とおよそ同価格帯（1,200円～1,500円）での配信が中心。）

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/ )を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/