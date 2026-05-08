コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、「文豪とアルケミスト」コラボジュエリー第十二弾の受注を開始いたしました。（受注期間：5/8～6/3）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/79-bunal

■内田百輭ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 内田の指環（刃）は洗練されたシルバーカラーを施した真っ直ぐな型に、 大粒のイメージカラーストーンを配しました。大きなストーンが贅沢なデザインです。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■柳田國男ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 柳田の指環（刃）は洗練されたシルバーカラーを施した真っ直ぐな型に、 大粒のイメージカラーストーンを配しました。大きなストーンが贅沢なデザインです。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■吉川英治ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 吉川の指環（刃）は上品なブラックコーティングを施したナイフエッジの型に、オーバルカットのイメージカラーストーンを配しました。存在感がひき立つデザインです。

素材：シルバー925、ブラックコーティング、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■三木露風ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 三木の指環（弓）は洗練されたシルバーカラーを施したカレッジリング風の型に、イメージカラーストーンを配した上品なデザインです。

素材：シルバー925、Nanogems 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■二葉亭四迷ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 二葉亭の指環（弓）は上品なブラックコーティングを施した螺旋状の型に、イメージカラーストーンを配しました。ボリュームのあるデザインです。

素材：シルバー925、ブラックコーティング、Nanogems 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■斎藤茂吉ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 斎藤の指環（刃）は上品なブラックコーティングを施したナイフエッジの型に、オーバルカットのイメージカラーストーンを配しました。存在感がひき立つデザインです。

素材：シルバー925、ブラックコーティング、Nanogems 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■折口信夫ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 折口の指環（刃）は洗練されたシルバーカラーを施した真っ直ぐな型に、大粒のイメージカラーストーンを配しました。大きなストーンが贅沢なデザインです。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■伊藤左千夫ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 伊藤の指環（鞭）はレトロなピンクゴールドコーティングを施した透かし柄の型に、 イメージカラーストーンをウェーブ状に配しました。手元が華やかになるデザインです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

■徳冨蘆花ノ指環

「文豪とアルケミスト」のゲーム内にて実装された装備品、各文豪の指環を再現。 徳冨の指環（刃）は洗練されたシルバーカラーを施した真っ直ぐな型に、大粒のイメージカラーストーンを配しました。大きなストーンが贅沢なデザインです。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア 付属：オリジナル本型BOX 価格：14,300(税込) サイズ：7号～15号（奇数号）

【オリジナル本型BOX】

購入したキャラクターカードを付属した「オリジナル本型BOX」が付属いたします。

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