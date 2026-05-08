中鎖脂肪酸・MCTは、ココナッツやパームフルーツなどのヤシ科植物の種子、牛乳や母乳にも含まれている成分です。古くからMCTは病院食などに活用され、近年では健康機能に着目した一般生活者向けの商品や飲食店でのメニューが日本国内でも広がりを見せています。当事務局では、気軽・簡単に中鎖脂肪酸・MCTをとり入れるためのお役立ち情報をお届けいたします。





この度、東洋水産株式会社(本社：東京都、社長：住本 憲隆)から、魚肉加工品「マルちゃん MCTおさかなソーセージ 3本入」が2026年3月2日(月)より、全国にて新発売されました。中鎖脂肪酸・MCTを習慣的に生活にとり入れていただく商品として期待されます。





マルちゃん MCTおさかなソーセージ 3本入





【商品情報】

商品名 ：マルちゃん MCTおさかなソーセージ 3本入

内容量 ：135g(3本入)

希望小売価格：税抜 250円 / 税込 270円

発売日 ：2026年3月2日(月)

発売ルート ：全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店 他

※一部店舗ではお取り扱いが無い場合がございます

商品特長 ：1本あたりにMCTオイル2.1gを配合した、脂質にこだわった

魚肉ソーセージです。また塩分を30％カット(日本食品標準

成分表2023魚肉ソーセージ食塩相当量比)しており、

近年高まる健康志向にぴったりな商品です。









【商品担当者コメント】

今回MCTオイルを製品に導入した背景には、忙しい毎日の中で「簡単にとり入れられる食品」へのニーズが若い世代からシニアの方々まで幅広く高まっていることがあります。魚肉ソーセージは、東洋水産が1956年から製造・販売してきたロングセラーカテゴリーであり、幅広い年代の方に親しまれてきました。その食べやすさ、使いやすさを活かしながら、日常の食事や間食に“ちょっとプラスできる”新しい価値を提供できないかと考え、MCTオイルに着目しました。





本商品は、簡単に食べられる食品を求めているシニア層をはじめ、日常生活にMCTオイルをとり入れている方、またはとり入れてみたいと考えている方、さらに常備しやすい食品を求めている方など、幅広い方におすすめしたい商品です。朝食の一品や小腹がすいたときのおやつとしてはもちろん、サラダやスープのトッピングとしてもご活用いただけます。また、ご家庭に置いておく「気軽に食べられる常備品」として、ローリングストック用途にもお使いいただけます。





年齢を問わず、日々の暮らしの中で“気軽にとり入れやすく、続けやすい”魚肉ソーセージを目指して開発しました。1956年から魚肉ハム・ソーセージをつくり続けてきたメーカーとして、おいしさや食べやすさにもこだわっています。そのままでも、料理に合わせても、生活スタイルに合わせて自由にお使いいただける商品です。皆さまの毎日の食卓に、気軽にとり入れていただければ幸いです。









取材協力／東洋水産株式会社