【新刊案内】世界のフィジカルAI時代の蓄電・実装戦略　最新業界レポート　 発行：（株）シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

➢ 「電池は部品か、構造体か」―フィジカルAIの性能を左右する蓄電実装の正体！

➢ 2026年上半期最新版。世界主要10社の実装戦略から読み解く垂直統合の相関図！

➢ OSフレンドリーな材料設計が変える、次世代ヒューマノイドの動的インピーダンス制御！

➢ 重心最適化と異形セル配置がROIを最大化する。物理実装パラダイムシフトの衝撃！

➢ 「エネルギーを制する者がAIを制する」――垂直統合が進む2026年市場の最前線！

➢ 低速・高精度プロセスが導く高付加価値市場。ニッチ・ハイエンドで勝つための技術論！

➢ PLC-BMSと電力線通信が創出する駆動性能。知能化された蓄電プラットフォーム！

➢ 安全性と信頼性の経済価値を再定義。非財務情報を収益化する次世代蓄電システムの設計！

➢ ヒューマノイドの構造制約を突破する「電池の形状」。特化型セル市場の収益性と勝機！

詳細・購入はこちら ▶ :https://cmcre.com/archives/143842/

📘 書籍概要

タイトル：世界のフィジカルAI時代の蓄電・実装戦略 最新業界レポート（Energy Storage and Implementation Strategies in the Physical AI Era）

発行日：2026年5月1日

体裁：A4判・並製・76頁

定価：本体（冊子版） 99,000円（税込）

セット価格（書籍＋PDF版CD）：本体 + CD（PDF版） 165,000円（税込）

ISBN：978-4-910581-84-2

編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

📝 本書の特徴

フィジカルAI時代、電池は単なる部品ではなく“機体性能そのもの”へ――。

ヒューマノイド・ロボティクス市場を支配する蓄電実装、動的制御、垂直統合戦略を徹底解析。

主要10社比較、特殊セル市場、PLC-BMS、OSフレンドリー材料設計など、次世代産業の競争軸を体系的に整理。

◎刊行に当たって

フィジカルAI時代の本格的な到来に伴い、蓄電システムが単なるエネルギー供給装置から、機体性能を左右する「機能統合プラットフォーム」へと昇華する構造変化を捉え、その設計思想および産業戦略を体系的に調査し整理した。

従来、二次電池はエネルギー密度やコストといった「静的指標」を中心に評価されてきた。しかし、ヒューマノイドや自律型ロボティクスの社会実装が加速する現在、蓄電池に求められる価値軸は「瞬発力の質」「動的応答性」「構造統合性」へと急速にシフトしている。この変化の本質は、電池がハードウェアでありながらソフトウェアと不可分な存在、すなわち「OSフレンドリー」なコンポーネントへと再定義される点にある。材料設計、セル構造、パック実装、さらにはBMS（電池管理システム）と通信技術が一体となり、ロボットの運動性能や安全性、ひいては稼働率という経済指標に直接的な影響を及ぼす時代へと突入した。特に、動的インピーダンス制御や電力線通信（PLC）ベースのBMSは、エネルギーシステムをリアルタイム制御の中核へと押し上げつつある。

実装の観点では、重心最適化や異形セルの分散配置といった設計手法が、単なる機構設計の補助に留まらず、機体の運動エネルギー効率とROI（投資対効果）を左右する主要因となっている。これにより、従来の汎用・標準化セルを中心とした大規模市場とは別に、用途特化型の高付加価値セルが主導するニッチかつ高収益な市場セグメントが形成されつつある。この潮流は製造プロセスにも波及し、従来の「高速大量生産」から、セルの信頼性と特性を極限まで高める「低速・高精度生産」へのシフトという、新たな技術的競争軸を生み出している。

さらに、現在のグローバル市場においては、主要プレイヤーによる垂直統合の動きが顕著である。電池、制御システム、ロボット筐体、そしてソフトウェアスタックを一体として最適化する「システム・イン・パッケージ」の思想を持つ企業が、圧倒的な競争優位を確立しつつある。これは単なるサプライチェーンの再編にとどまらず、「エネルギー制御を制する者がフィジカルAIの主導権を握る」という新たな産業原則の台頭を意味している。

本レポートでは、こうした構造変化を「設計思想」「実装技術」「制御性能」「市場競争」の四つの視点から多角的に分析し、次世代蓄電戦略の全体像を提示する。フィジカルAIの進展において、エネルギーシステムはもはや克服すべき制約条件ではなく、最大の差別化源泉である。技術開発および事業戦略における意思決定の確固たる指針となれば幸いである。

CMCリサーチ調査部

📖 本書の構成・目次概要

第I編 次世代蓄電システムの設計思想と「OSフレンドリー」の定義

第1章 「OSフレンドリー」な材料設計が変える蓄電システムの次世代戦略

1. 材料特性の「調律」がもたらすBMS最適化とロボティクス運用の経済的合理性

2. 超音波・圧力センシングへの適合と「予測可能」な材料設計（実務実装版）

2.1 OSの予測に基づく「事前温度・SOC最適化」への応答性

2.2 プレ・ヒート制御と熱衝撃耐性を支える材料設計

2.3 物理モデルの「高精度な一貫性」

3. 経済的ROI：インテリジェント化がもたらす現実的価値

4. システム層への波及効果：実機解析が示す実益

第2章 低速・高精度プロセスが導く蓄電池市場の構造転換

1. 蓄電池市場の構造分断：汎用EVの「規模」か、特殊用途の「付加価値」か？

2. 「ギガファクトリー」から「技術ノード」へ

3. 界面制御の工学的実証：解析規模と成果指標

4. 分子設計による異形セルの構造的完全性

第II編 ロボティクスにおける物理実装のパラダイムシフト

第1章 蓄電池実装のパラダイムシフト：重心最適化・異形分散配置・PLC-BMS（電力線通信）が創出するROI

1. 重心設計のパラダイムシフト：電池は「バラスト」である

2. 異形・分散配置を支える現実的技術解

2.1 自由形状ポーチセルと容積利用率の向上

2.2 分散配置の通信障壁：PLCによるハーネス削減

3. 物理層によるソフトウェア制約の解除と、日本勢の生存戦略

3.1 蓄電池市場の構造的変化と「汎用品」の限界

3.2 「小型・精密異形セル」におけるニッチ優位性の確立

3.3 素材メーカーの役割再定義：PLC-BMSとのパッケージ化

3.4 経済的ROI：実測値ベースの価値検証

第2章 ヒューマノイドロボットの構造的制約：重量バランスと関節可動域を阻害しない「電池の形状」

1. 電池がロボットの「運動能力」を規定する

2. ヒューマノイドの構造的制約：3つの物理的境界線

3. セル設計の重要技術

4. ヒューマノイド商用化における「量産・信頼性」増幅スパイラル：物理特性と経済性の統合モデル

第3章 特殊セルの市場規模と収益性：ニッチ・ハイエンド市場の勝機

1. 市場の再定義：EV向け「コモディティ」対特殊用途向け「ソリューション」

2. 市場規模の予測：2026-2030年のポテンシャル

3. 収益性の解剖：「特殊セル」の利益率が高い理由

4. 収益構造の対比：汎用EV向け大規模生産vs特殊セル生産

第III編 フィジカルAIの駆動性能と動的制御技術

第1章 フィジカルAIを駆動する『瞬発力の質』：ロボティクス・セルの材料実装と動的インピーダンス制御

1. Cレートの動的変化：ロボット特有の「バースト負荷」

2. ロボティクス・セルが必要な理由

3. 導電助剤の最適化：1次元ナノ材料による3次元導電ネットワークの構築

4. バインダー設計：高密着・高耐熱ポリイミド（PI）の導入

5. 動的放電特性を支える極板構造のROI（定量評価）

6. バースト耐性が「フィジカルAI」の知能を支える

第2章 安全性と信頼性の経済価値：非財務情報の収益化

1. 導入：身体性の生命線としての「エネルギー密度」

2. 安全性プレミアムを起点とする経済連鎖モデル

3. 現実的移行解としての半固体電池

3.1 界面の粘弾性と動的追従性

3.2 2026～2028年：製造コスト構造とロードマップ

第IV編 2026年グローバル市場の競争環境と垂直統合

第1章 ヒューマノイド・パワー・レポート：主要10社の実装戦略と次世代電池サプライチェーンの現在地

1. ロボット用バッテリー市場シェアと採用動向

1.1 主要化学組成とシェア

1.2 汎用・産業用ロボット

1.3 高性能ヒューマノイド

1.4 全固体電池の立ち位置

2. ヒューマノイドロボット主要10社におけるバッテリー実装・運用戦略の比較

2.1 ヒューマノイド電源覇権争いの全貌

2.2 企業分析

１. Tesla

２. Boston Dynamics

３. Figure AI

４. Unitree

５. Agility Robotics

６. AgiBot

７. UBTECH Robotics

８. XPENG Robotics

９. 1X Technologies

１０. Apptronik

3. 産業用フィジカルAI電源エコシステム：垂直統合と標準化

第2章 2026年上半期ヒューマノイド市場の転換点：台数シェアから産業価値（ROI）シェアへの移行とエネルギー垂直統合の解析

1. 2026年末市場シェア推計（保守的ベースケース）

2. 電池4大勢力の現在地【2026年版】

3. KyoHA実態分析

4. ヒューマノイド電源・開発戦略の地政学：米国AI主導、中国量産、日本ニッチ特化の生存圏

5. 企業分析（ヒューマノイド・フィジカルAI向け）

１. LG Energy Solution

２. CATL

３. Samsung SDI

４. Tesla

５. BYD

６. EVE Energy

７. トヨタ自動車

８. 出光興産

９. パナソニックエナジー１０.マクセル

１１. TDK

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