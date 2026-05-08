法政大学×Anfini、産学連携ビジネスコンテストを開催

株式会社Anfini

AI統合型経営を推進する株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本純）は、法政大学と連携し、学生および社会人を対象としたビジネスコンテストを2026年4月16日に開催いたしました。

本コンテストは、「人を起点に事業を生み出す」という思想のもと、メンバーそれぞれの才能を掛け合わせ、新たな事業創出に挑む産学連携の取り組みです。

■ 産学連携の背景

本取り組みは、法政大学キャリアデザイン学部 教授であり当社役員でもある田中研之輔氏のゼミと連携し実施されました。

教育と実務の融合を通じて、実践的なビジネス創出力を育成することを目的として、大学3・4年生のゼミ生と、Anfiniの2026年度新入社員およびインターン生が同一テーマのもとチームを組成し、新規事業の立案に挑戦しました。

■ コンテストテーマ

『チームの才能を掛け合わせて、新規事業を通してAnfiniの企業価値を最大化せよ』

参加者はチームごとに、自身およびメンバーの才能を定義し、それらを掛け合わせることでどのように新たなビジネスを創出できるかを検討しました。

■ 当日の様子

当日は、法政大学の学生に加え、Anfiniの2026年度新入社員とインターン生が計10チーム参加し、それぞれプレゼンテーションを実施しました。

限られた準備期間の中で、ターゲット設定や提供価値の整理、ビジネスモデル設計までを行い、各チームが完成度の高い提案を発表しました。学生ならではの柔軟な発想や、新入社員の実務的な視点が反映された、多様なビジネスアイデアが生まれる場となりました。

なお、当日の様子は公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。現場の空気感や各チームのプレゼンテーションの一部をご覧いただけます。

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@AnfiniChannel(https://youtu.be/wRUtt8LfL_c?si=rFyctPlU4QBlf0eE)

■ 審査結果

審査は、Anfini代表取締役 橋本純と法政大学キャリアデザイン学部教授 田中研之輔氏により行われ、最優秀賞には法政大学「私パレット」チームが選出されました。

同チームは、メンバーの強みを「マイナスな出来事を力に変える力」と捉え、それを起点にサービスを構想しました。

提案されたのは、不採用となった学生に対してフィードバックを届け、弱点の可視化と次のアクションにつなげる仕組みです。

面接官は選択式で評価を入力するだけで、AIがフィードバックを生成する設計としており、現場の負担を抑えながらも、一定の質を担保したフィードバックの提供を可能にしています。

不採用という結果を、次の成長につながる機会へと転換する点が高く評価されました。

■ 審査員コメント

株式会社Anfini 代表取締役 橋本純

「コンテスト全体を通じ、私が大切にしている『人的資本経営』のコンセプトを多くのチームが汲み取った熱意ある提案に、深く心を動かされました。

学生の皆さんや田中先生という『外部の視点』を通じて、自社が外からどう見えているかを再認識できたことは、我々にとって極めて有意義な機会となりました。

この成果を糧に、今後も東京を中心に大学との産学連携を一層加速させ、新たな価値創造に邁進してまいります。」

法政大学キャリアデザイン学部教授 田中研之輔



「今回のAnfiniとの共同開催では、学生たちが同社の既存資産や『ブランドジェネレーション』という具体的なテーマに深く向き合えたことが大きな収穫でした。

特に、同社の新卒・インターン生12名が全員参加し、2週間にわたりゼミ生45名と切磋琢磨した経験は、他では得られない貴重な刺激となりました。

企業のリアルな実践と大学の学びが融合し、次世代のビジネスを育む素晴らしい触媒となったと感じています。」

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net