新たな事業や価値創出に挑戦する起業家や起業志望者を対象とした４つのハンズオン型支援プログラムを一斉スタートします！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

さが産業ミライ創造ベース（以下、「RYO-FU BASE」）では、県内で新たな事業や価値創出に挑戦する起業家や起業志望者（以下、「スタートアップ等」）を積極的に発掘・支援するため、「佐賀型」のスタートアップ支援に継続的に取り組んでいます。

令和８年度の事業として、スタートアップ等のフェーズや事業課題に応じて、成長を伴走支援する４つのハンズオン型支援プログラムを一斉スタートします。

各支援プログラムの詳細は、別添の個別プログラムリリース資料及び各プログラムのLP（ランディングページ）をご覧ください。

RYO-FU BASEは、「企業・起業家ファースト」を第一に、スタートアップ等の力を最大限に引き出すためのサポートを引き続き提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165015/table/26_1_90bfdd31709a6d5a35801f76b287b516.jpg?v=202605070351 ]

＜RYO-FU BASE とは＞

RYO-FU BASE は、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立した DX とスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業 DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DX を目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DX とスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。

令和8年度 資金調達支援事業「ファイナンス」への参加を希望するスタートアップ等を募集します

募集期間：令和8年5月7日（木）～令和8年6月20日（土） 23:59

RYO-FU BASEは、VC（ベンチャーキャピタル）や金融機関からの資金調達を目指すスタートアップ企業・第二創業者を対象とした、ハンズオン型の支援プログラム「資金調達支援事業（ファイナンス）」を実施します。

県内のスタートアップはもちろん、佐賀での挑戦を思い描く県内外の企業や、これまでの佐賀県の支援プログラムを通じてステップアップしてきた起業家たちを広く歓迎します。

１ 支援対象者

・ 佐賀県内スタートアップ企業

・ 佐賀県での起業・移転を検討している方（県外からのご応募も可能）

・ 佐賀県が提供するDX推進・スタートアップ支援プログラムの過去の採択者の方

例：Startup Gateway、Startup Boost SAGA、DXアクセラレータ など

２ 支援内容

・ 個別メンタリング

・ 資金調達実践力強化セミナー（全４回）

・ 最終ピッチイベント（VC・金融機関とのマッチング）

３ 応募手続き等

（１）応募方法

以下の URL にアクセスし、必要事項を入力の上、提出書類を添付しご応募ください

https://saga-finance.jp

（２）受付期間

令和８（2026）年 5 月７日（木曜日）～ ６月２０日（土曜日）23:59

（3）審査

応募フォームに入力された内容等に基づき審査を実施します

（４）採択予定件数

４社程度

令和８年度「ビジネスマッチング支援事業」への参加を希望する企業・起業家を募集します。

受付期間│令和８年５月７日（木）～ 令和８年８月１４日（金）

RYO-FU BASEでは、革新的な技術やビジネスモデルを用いた製品・サービス等を提供する、または提供を検討している県内企業や起業家、起業志望者に対し、協業やオープンイノベーション、販路開拓等に資するビジネスパートナーとのマッチング支援を行います。

ビジネス拡大に意欲を持つ方は、下記に基づき応募されるようご案内いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。

１ 支援対象者

次のいずれかに該当し、ビジネスマッチングにより事業拡大を目指す者

１. 県内に拠点のある企業又は起業家等

２. 県外企業又は県外スタートアップ等であって、将来的に佐賀県内に本社移転や支店（事業所）

登記の意向がある者

２ 支援内容

（１）壁打ち会の開催

オンラインまたは対面で参加可能な壁打ち会を実施します。

事業の方向性や課題を整理し、協業可能性まで検討できる場となっています。

１.5月13日 (水曜日) 13:30～18:30

２.5月27日 (水曜日) 13:30～18:30

３.6月10日 (水曜日) 13:30～18:30

４.6月24日 (水曜日) 13:30～18:30

５.7月 8日 (水曜日) 13:30～18:30

６.7月22日 (水曜日) 13:30～18:30

７.8月 3日 (月曜日) 13:30～18:30

８.8月 5日 (水曜日) 13:30～18:30

壁打ち会への申込はこちら :https://calendar.app.google/jCwzKumtazYw6TWW9

※壁打ち会の日程でご都合がつかない場合は、個別での調整も可能です。お気軽にご相談ください。

（２）ビジネスマッチングに伴う、説明資料やプレゼンテーション内容等に関する助言及びアドバイス、マッチング実施後においても、案件成立に向け、継続的な商談調整、協議の実施及び懸案事項の整理等について、きめ細やかなフォローアップを行います。

（３）スタートアップ等のアワード応募支援を行います。

（４）ピッチイベントのサポートを行います。

３ 応募手続き等

（１）応募方法

以下のURLにアクセスし、必要事項を入力の上、提出書類を添付し応募ください。

※1回以上の壁打ち会への参加のうえ申し込みください。

申込はこちら :https://forms.gle/Do3PBAV4xgdjLA5X8

（２）受付期間

令和８年（2０２６年）5月７日（木曜日）～ ８月１４日（金曜日）１７：１５必着

（３）提出書類

・別紙１ エントリーシート（RYO-FU BASE HPでDL可(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fryofubase.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F05%2F%25E4%25BB%25A4%25E5%2592%258C8%25E5%25B9%25B4%25E5%25BA%25A6%25E3%2580%258C%25E3%2583%2593%25E3%2582%25B8%25E3%2583%258D%25E3%2582%25B9%25E3%2583%259E%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E4%25BA%258B%25E6%25A5%25AD%25E3%2580%258D%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588.docx&wdOrigin=BROWSELINK)）

・会社概要やサービス概要のわかるパンフレットやピッチ説明資料等（任意）

（４）採択数

書類審査のうえ3社程度選定し８月下旬に結果を通知します。

令和８年度「プロモーション戦略強化支援事業」への参加を希望する企業・起業家を募集します。

受付期間│令和８年５月７日（木）～ 令和８年６月８日（月）

RYO-FU BASEは、革新的な技術やビジネスモデルを活用した製品・サービスを展開する企業・起業家、または起業を志す方を対象に、自社事業を全国へ発信するためのプロモーション力強化を支援する「プロモーション戦略強化支援事業」を実施します。

本事業では、広報・デジタルマーケティング・コミュニケーションスキルなど、事業成長に不可欠なプロモーションノウハウを体系的かつ実践的に習得できるプログラムを提供します。

全国展開を見据え、さらなるビジネス拡大を目指す皆さまのご応募を心よりお待ちしています。

１ 支援対象者

対象となる事業者等は、プロモーションに関するノウハウを習得し、事業の拡大を目指す者のうち、次のいずれかに該当する者とします。

（１） 県内に拠点のある企業や起業家

（２） 県外企業や県外スタートアップで、将来的に佐賀県内に本社移転や支店（事業所）登記の意向がある者

なお、事業承継、第二創業又は新規事業創出に取り組む事業者も対象となります。

２ 支援内容

（１）コミュニケーション基盤構築及び情報発信に関する支援

広報・デジタルマーケティング及びステークホルダー別コミュニケーションに関する相談や課題解決について、定期的な伴走支援を実施します。また、各社の事業計画や経営戦略を踏まえ、プロモーションに資する実践的な助言、ノウハウの共有等を行います。

（２）実践的なコミュニケーション支援

希望者に対しては、模擬記者会見、模擬製品発表会等の実践的な機会を通じて、メディア、消費者、一般企業等の多様なステークホルダーを想定した情報発信およびコミュニケーションを支援します。

（３）SNS活用支援

SNS活用に特化したセミナー等を実施し、情報発信に関する知識の定着及び実践的な運用経験の蓄積を図ります。

（４）メディアを通じた情報発信

採択事業者について、全国に情報発信ができるメディアを活用した支援を実施します。

（５）アワード応募支援

採択事業者のうち、適切な案件についてはアワード応募も支援します。

（６）RYO-FU BASEの情報発信サイト等での紹介

支援の内容や各事業者等の取組について、RYO-FU BASEが運用する情報発信サイト等で紹介します。

３ 応募手続き等

（１）応募方法

以下URLの添付資料（応募様式）を「info@takto.jp」あてにご送付ください。

https://ryofubase.jp/news/1136/

（２）受付期間

令和８（2026）年5月７日（木曜日）～ ６月８日（月曜日）17：15必着

（3）採択数

書類及びプレゼン審査のうえ5社程度選定

県内のスタートアップ等に最適な「CxO人材」をマッチング

～佐賀県から大きく飛躍したいスタートアップ等向けの支援事業

「アシスト（ビジネス成長支援人材活用事業）」を実施します～

受付期間│令和８年5月7日（木曜日）～6月19日（金曜日）18:00

RYO-FU BASEでは、県内で新たな挑戦に取り組む起業家や起業志望者を積極的に発掘・支援するため、「佐賀型」のスタートアップ支援に継続的に取り組んできました。

これまでの取組により、起業家の輩出は着実に進んでいる一方で、創業者一人による事業運営にとどまるケースも多く、事業体制の強化という点では依然として課題が残っています。

今後、スタートアップが持続的に成長していくためには、CEOである起業家個人の力量に依存するのではなく、経営や事業推進を支える専門性の高いチームを構築することが不可欠です。

また近年、県内企業においても、新規事業の創出や既存事業の変革などを通じ、次の成長フェーズを目指す動きが広がっており、こうした企業においても、経営戦略や事業拡大を担う高度な専門人材の確保が求められています。

しかしながら、都市部と比べ、各分野でビジネスを力強く推進できるCxO人材を県内で確保することは容易ではありません。

こうした課題を踏まえ、RYO-FU BASEでは、革新的な技術やビジネスモデルを活用し、スケールを目指す県内スタートアップや起業志望者、ならびに新規事業の創出や事業変革に挑戦する成長志向の企業を対象に、全国から必要なCxO人材をアサインし、事業拡大や経営体制の強化を支援する「アシスト（ビジネス成長支援人材活用事業）」を実施します。

本事業では、CxO候補人材とのマッチングにとどまらず、継続的なフォローを通じて、経営戦略の検討や事業拡大に向けた実行支援を行います。

あわせて、本事業を契機として、将来的にスタートアップ等が自ら雇用したいと考える能力や志を持った人材との出会いを創出することを目的としています。

事業内容としては、下記に記載のとおりです。

１ 対象者

以下のいずれかに該当する者

（１）佐賀県内に拠点を有する企業または起業家

（２）県外企業・県外スタートアップで、将来的に佐賀県内への本社移転または支店（事業所）登記の意向がある者

２ 募集期間

令和8年（2026）年5月7日（木曜日）～6月19日（金曜日）18:00

３ 採択数

３社

４ プログラム内容

・CxO候補人材とのマッチング、継続フォロー

・CxO人材による約6か月間の経営戦略や事業拡大に関するアドバイス、実行支援

５ プログラム期間

支援決定後～2027年3月末

６ 参加費用

無料

７ 応募方法

HP（https://hipro-job.jp/corp/service/direct/lp/event/assist/）より申込み