愛知県出身のアスリートを応援！プロテニスプレーヤー虫賀心央選手とスポンサーシップ契約を締結＆サインボールプレゼントも【ブラス】

株式会社ブラスプロテニスプレーヤー虫賀心央選手

ブライダル事業を展開する株式会社ブラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：河合達明）は、プロテニスプレーヤー虫賀心央選手（20歳）とのスポンサーシップ契約を締結しました。2026年5月1日（金）から開始した本契約にともない、今年度より虫賀心央選手の活動をサポートしてまいります。

昨年プロデビューを果たした、若手アスリートの世界への挑戦を応援するとともに、虫賀選手の出身地で、ブラス創業の地でもある“愛知県一宮市”を一緒に盛り上げていきたいと思います。

また、ブラスグループの会場で結婚式を挙げるテニス好きのカップルへ、虫賀心央選手のサインボール（クリアケース入り）をプレゼントする企画も実施します。

スポンサーシップ契約＆サインボール企画はこちら｜

https://www.brass.ne.jp/corporate/news/detail/post_349.html(https://www.brass.ne.jp/corporate/news/detail/post_349.html?utm_campaign=20260507)

■地元アスリートの応援

プロテニスプレーヤー虫賀心央選手

ブラスは、「それぞれの新郎新婦にとって最高の結婚式を創る」という理念のもと、ゲストハウスウエディングをメインとしたブライダル事業を全国に展開しています。また、地域に根付き、愛し愛される結婚式場になることを目指して、様々な地域貢献活動に取り組んでいます。その活動の一つとして、プロテニスプレーヤーやプロスポーツチームの支援、スポーツとのコラボウエディングなどを実施中です。

ブラスの結婚式場1号店「ルージュ：ブラン(https://www.rouge-blanc.net/?utm_campaign=20260507)」のある"愛知県一宮市"出身の虫賀選手。昨年プロデビューを果たし、世界へ挑戦し続ける虫賀選手の活動を応援することで、ともに企業として成長してまいります。

またブラスでは、テニス好きのカップルのみなさまへ、100組100通りのテニスウエディングをご提案いたします。

■虫賀心央選手プロフィール

プロテニスプレーヤー虫賀心央選手

《プロフィール》

名前：虫賀心央（むしかみお）

所属：フリー

生年月日：2005年7月21日生まれ

出身地：愛知県一宮市出身

利き腕/身長/体重：左利き/163cm/52kg

ランキング（2026年5月5日時点）：WTAランキング443位、JTAランキング22位

《経歴》

6歳でテニスを始め、小学生の頃は何度も全国大会の決勝で双子の姉・虫賀愛央選手と戦う。

小学校卒業後は、アメリカのテニスアカデミーでプロを目指す。

2021年に新型コロナウイルスへ罹患した後、後遺症と戦いながらも2025年にプロへ転向。

《戦歴（プロ転向前後）》

2024年5月：ITFツアー「福井大東建託オープン」女子シングルス優勝

2024年6月：ITFツアー「グリーンカップ埼玉国際女子テニス」女子ダブルス優勝

2024年7月：ITFツアー「札幌大東建託オープン」女子シングルス準優勝

2025年4月：プロへ転向

2025年5月：ITFツアー「大東建託オープン」女子シングルス準優勝

2025年12月：ITFツアー「イブズ・オープン」女子シングルス準優勝

2026年4月：ITFツアー「リバーヒルズ・オープン」女子ダブルス優勝

■サインボールプレゼント企画

《企画内容》

プレゼント：虫賀心央選手直筆サインボール（クリアケース入り）

対象：ブラスグループ会場で結婚式を検討中、結婚式予定のテニス好きのカップル

方法：

・希望者の中から先着順（なくなり次第終了）でプレゼントします。

・ブライダルフェア予約時や打ち合わせ時に、担当ウエディングプランナーへ「虫賀心央選手のサインボールプレゼント希望」とお伝えください。

詳細はこちら：

https://www.brass.ne.jp/corporate/news/detail/post_349.html(https://www.brass.ne.jp/corporate/news/detail/post_349.html?utm_campaign=20260507)

虫賀心央選手直筆サインボールプレゼント企画（ブラス）

《サインボールプレゼント対象の結婚式場》

【愛知】

クルヴェット名古屋(https://www.crevette-nagoya.net/?utm_campaign=20260507)

ブルーレマン名古屋(https://www.bleu-leman.net/?utm_campaign=20260507)

ヴェルミヨンバーグ名古屋(https://www.vermillon-bague.net/?utm_campaign=20260507)

ルージュ：ブラン（一宮）(https://www.rouge-blanc.net/?utm_campaign=20260507)

オランジュ：ベール（日進）(https://www.orange-vert.net/?utm_campaign=20260507)

マンダリンポルト（常滑）(https://www.mandarin-port.net/?utm_campaign=20260507)

ブルー：ブラン（岡崎）(https://www.bleu-blanc.net/?utm_campaign=20260507)

ブラン：ベージュ（三河安城）(https://www.blanc-beige.net/?utm_campaign=20260507)

アージェントパルム（豊田）(https://www.argent-parme.net/?utm_campaign=20260507)

ルージュアルダン（豊橋）(https://www.rouge-ardent.net/?utm_campaign=20260507)

【岐阜】

ヴェールノアール（羽島）(https://www.vert-noir.net/?utm_campaign=20260507)

【三重】

ミエルココン（津）(https://www.miel-cocon.net/?utm_campaign=20260507)

ミエルクローチェ（鈴鹿）(https://www.miel-cloche.net/?utm_campaign=20260507)

ミエルシトロン（四日市）(https://www.miel-citron.net/?utm_campaign=20260507)

【関西】

ブランリール大阪（梅田）(https://www.blanc-rire-osaka.net/?utm_campaign=20260507)

ブルーグレース大阪（梅田）(https://www.bleu-grace-osaka.jp/?utm_campaign=20260507)

アトールテラス鴨川（京都）(https://www.atoll-terrasse.jp/?utm_campaign=20260507)

オリーブ アリア（滋賀）(https://www.olive-aria.jp/?utm_campaign=20260507)

【静岡】

アーブルオランジュ（浜松）(https://www.arbre-orange.jp/?utm_campaign=20260507)

マンダリンアリュール（浜松）(https://www.mandarin-allure.net/?utm_campaign=20260507)

ラピスアジュール（静岡）(https://www.lapis-azur.net/?utm_campaign=20260507)

ラピスコライユ（清水）(https://www.lapis-corail.net/?utm_campaign=20260507)

オリゾンブルー（沼津）(https://www.horizon-bleu.jp/?utm_campaign=20260507)

【関東】

ブラスブルー東京（目白）(https://www.brassbleu-tokyo.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260507)

アコールハーブ（船橋）(https://www.accord-herbe.jp/?utm_campaign=20260507)

アコールローリエ（柏）(https://www.accord-laurier.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260507)※2026年8月オープン予定

オランジュオーブ（大宮）(https://www.orange-aube.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260507)※2027年春オープン予定

■会社概要

社名：株式会社ブラス

設立：1998年4月

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2-36-20 アイムビル4階

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場・名古屋証券取引所プレミア市場（証券コード 2424）

代表者：代表取締役社長 河合達明

ウエディング総合サイト：https://www.brass.ne.jp(https://www.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260507)

企業サイト：https://www.brass.ne.jp/corporate(https://www.brass.ne.jp/corporate/?utm_campaign=20260507)

事業内容：

貸切ゲストハウスにおける挙式披露宴に関する企画運営を行うウエディング事業。全国に直営型の貸切ゲストハウス（結婚式場）を展開。2025年9月には東京初進出となる結婚式場「ブラスブルー東京(https://www.brassbleu-tokyo.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260507)」を新規出店した。また、ブラスは2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング 総合第1位／ウエディングプランナー 第1位を受賞。そのほか、婚礼衣裳のレンタルや外食事業、司会、演出業、グループ会社として、映像・写真・グラフィックデザイン事業、フォトウエディング事業、ハワイウエディング事業、結婚相談所事業なども展開している。