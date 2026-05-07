インテリアの展示イベント「BAMBOO EXPO 25 ～Material Meets Space」が5/27（水）、28（木）開催！

株式会社バンブー・メディア

期日は、5月27日（水）、28日（木）の2日間。会場は、東京都立産業貿易センター浜松町館です。BAMBOO EXPOは、空間デザイナーや建築家、メーカー、施主、デベロッパーなどが、ひとつ場所に集い、日本が誇る空間デザインのcommunity hubを目指して2011年にスタートしたユニークな展示イベントです。 会場には、壁紙、床材、タイル、ファブリック、和紙、古材、伝統工芸、照明、音響、アート、造作、サイネージ、グリーン、家具、エクステリア、水回りといった様々なアイテムやサービスが展示されます。最新のプロダクトから貴重なマテリアルまで会場に所狭しと展示されます。この機会をお見逃しなく！

【BAMBOO EXPO 25 開催概要】

◇日時：2026年5月27日（水）、28日（木）11:00-20:00（Party Night!／各日18:00-20:00）

◇会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 〈2F〉展示ホール／東京都港区海岸1-7-1

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

◇出展企業：約50社

◇想定来場者：インテリアデザイナー、建築家、デベロッパー、飲食・物販経営層、ホテル関係者、百貨店・SC関係者、リテイラー他

◇主催：BAMBOO MEDIA Co.Ltd.

◇入場：無料（事前登録制／https://bamboo-expo.jp/bx25_entry/）

◇公式サイト：https://bamboo-expo.jp/

【トークセッション】

会場内の特設ステージで恒例のトークセッションを行います。

観覧予約は不要ですが、席数に限りがあるため、お早めにお越しください。

ご来場をお待ちしております。

■5月27日（水）【16:00-17:30】

テーマ：「80s Design Pulse～80年代生まれのデザイナー3人が描くホテルの新景観」

ゲスト：

大平貴臣さん（OSKA&PARTNERS代表）

×

唐沢洋介さん（ストリート代表）

×

杤尾直也さん（to-ripple代表）

注目のホテルを手掛ける80年代生まれの3人のデザイナーによるトークセッション。インバウンドや富裕層向けホテルに注目が集まる中で、多様化する客層の本来のニーズをどう捉え、宿泊空間に求められる機能やカタチをどう落とし込んでいるのか。三者三様の最新事例（トランセンダーホテル／BRACKETS HOTEL／リトナ箱根 他）をもとに、次世代が描くホテルの新景観を探ります。

大平貴臣さん

おおひら・たかのり。1980年東京都生まれ。2004年日本大学大学院理工学研究科建築学博士課程前期修了。2007年大平貴臣建築設計事務所設立。2014年(株)OSKA&PARTNERS代表取締役。2018-2022年日本大学理工学部建築学科非常勤講師。主な仕事に「TRAN.SCENDER(R) HÔTEL」、シェアオフィス「BLOCKS EBISU」「FMFクリニック東京ベイ幕張」他多数。

唐沢洋介さん

からさわ・ようすけ。2003年清野燿聖事務所設立に参画。2006年(株)Yo設立に参画、取締役。2018年唐沢洋介デザインオフィス設立。2020年(株)ストリート設立。飲食店や物販店、ホテル、オフィス、ブライダル施設など、ホスピタリティ分野のデザインを手掛ける。主な仕事に「BRACKETS HOTEL」「変なホテル」（多数）、「鮨 てつ也」「RIGEL Restaurant&Bar」「avex office」他多数。

杤尾直也さん

とちお・なおや。1983年兵庫県生まれ。2008年東北大学大学院都市・建築学専攻修了。2008年都市デザインシステム（現UDS）入社。2017年(株)to-ripple設立。2019年より東北大学大学院工学研究科非常勤講師。ホテル、オフィス、商業施設、飲食店など多様な用途の建築、内装設計を行う。主な仕事に「RETONA HAKONE」「湧泉の宿 ゆあむ」「HOTEL CLAD」「大堀相馬焼松永窯」他多数。

【18:00-19:30】

テーマ：「リテールから体感へ～『ニュウマン高輪』が再定義する商空間デザイン」

ゲスト：

大野 力さん（建築家／sinato代表）

×

吉田祐子さん（ルミネ 総合企画本部 開発企画部 マネージャー）

飽和する商業施設に新たな光を示す「ニュウマン高輪」の空間デザインを手掛けた建築家の大野力さんと、事業主であるルミネ 開発企画部の吉田祐子さんによるトークセッション。モノを売る場所から「体感」の場へ、あの空間はいかにして誕生したのか。デザイン解説と両者の対話から、これからの商空間のあり方と創造の過程に迫ります。

大野 力さん

おおの・ちから。1976年大阪府生まれ、一級建築士。金沢大学で都市工学を学び、2004年に株式会社シナトを設立。JR新宿駅新南エリア（改札内外コンコース・駅前広場・NEWoMan新宿）など、駅一帯の都市的なスケールから個人住宅・家具のような身近なスケールまで、様々なプロジェクトを国内外でデザインする。また2025年秋には施設全体デザインを担当したNEWoMan高輪が完成。京都芸術大学非常勤講師、グッドデザイン賞審査委員。

吉田祐子さん

よしだ・さちこ。2005年ルミネ入社。館の大型改装や設備更新計画等を推進した他、東日本旅客鉄道株式会社に出向しJR東日本管内の中規模開発案件を担当。2019年より、JR高輪ゲートウェイ駅前に立地する「ニュウマン高輪」の新規開発におけるハード領域の業務を担当。施主サイドの立場で商業エリアの基本計画を策定し、パートナーとなる環境デザイナー、設計・施工会社等と協同してプロジェクトを遂行。「ニュウマン高輪」開業後も、これまでの知見を活かし新規開発案件に携わり、次世代型商業空間の実装に挑み続けている。

■5月28日（木）【16:00-17:30】

テーマ：「不動産価値を最大化する、建築家と空間デザイナーの思考とコツ」

ゲスト：

高橋寿太郎さん（創造系不動産 代表）

×

青木耕治さん（コクヨ クリエイティブデザイン部 部長）

建築家に対し、不動産知識の啓蒙を行う不動産コンサルタントの高橋寿太郎さんと、コクヨで「ビル一棟まるごとリノベーションサービス」を立ち上げたデザイナー青木耕治さんによるトークセッション。不動産価値を最大化する建築やインテリアの役割とは何か。現場で培われた実践的な思考とコツをお話しいただきます。

高橋寿太郎さん

たかはし・じゅたろう。1975年大阪市生まれ。神奈川大学建築学部教授。不動産コンサルタント、一級建築士、宅建取引士他。学生時代は建築家の岸和郎氏に師事し、2000年に建築工学とデザインを修了。古市徹雄都市建築研究所から不動産会社を経て、2011年「建築と不動産のあいだを追究する」ことを経営理念に、創造系不動産株式会社を創業。建築と不動産の融合を軸に多角的な事業展開を行っている。近著に『設計者のための建築不動産コンサルティングのはじめかた』他、著書多数。

青木耕治さん

あおき・こうじ。コクヨに入社後、椿山荘東京のチャペル「VENT VERT」や「ANTEROOM KYOTO」等のホテル設計業務に従事。その後オフィス空間も手掛け始め、両分野で「Red Dot Award: Best of the Best」や「日本空間デザイン賞 KUKAN OF THE YEAR」など国内外のデザイン賞を30個以上受賞。また、空間設計だけに留まらず企画も強みとしており、地域との関係性やカスタマーの行動変容などを軸に、ファシリティ戦略から空間設計まで包括的なデザインを行っている。近年はインテリアだけではなく建築リノベや街づくりの一翼を担い、領域をまたぎながら活動の幅を拡げている。

【18:00-19:30】

テーマ：「空間とプロダクト~エクステリアデザインの可能性」

ゲスト：

寶田 陵さん（建築デザイナー、the range design 代表）

×

鈴木 健さん（デザイナー、カドー 取締役副社長）



ホテルを中心に、建築・インテリアを手掛ける寶田陵さんと、空間に調和するプロダクトを数多く生み出してきた鈴木健さんによるトークセッション。「空間とプロダクト」の領域がどう交錯しながらデザインが生み出されていくのか。プロ同士の対話から、進行中のエクステリアデザインの新たな価値創造を紐解きます。

寶田 陵さん

たからだ・りょう。1971年 東京都生まれ。日本大学理工学部海洋建築工学科卒業。（株）フジタに入社し、その後設計事務所や大手ゼネコン、UDSを経て、2016年にthe range design INC.を設立。ホテル、旅館、共同住宅、商業施設、オフィス等、幅広い分野で建築設計及びインテリアデザインを手掛ける。近年はプロデュースやプロダクトデザイン、著書『実測 世界のデザインホテル』(学芸出版社)など活動の幅を広げ、新しいライフスタイルを生み出す建築・空間づくりにチャレンジしている。

鈴木 健さん

すずき・けん。1996年株式会社東芝にて家電・情報機器のプロダクトデザインに従事。2006年株式会社アマダナでブランド開発から製品デザインまで一貫して担当。2012年に株式会社cadoを創業し、デザイン事務所Aeteを設立。テクノロジーとデザインの融合を軸に事業を展開し、デザイン・ブランディング・マーケティングを横断的に統括。iF、グッドデザイン、レッドドット賞など受賞。

※いずれもモデレータはBAMBOO MEDIA代表、笈川 誠が務めます。



https://bamboo-expo.jp/bx25_talk/