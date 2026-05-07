【不二家】サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」と「ポッピングシャワー」をイメージしたコラボチョコレートが、ひんやり感アップで今年も登場！

■冷やしてもおいしい！ サーティワンのコラボチョコレートが期間限定で登場

株式会社不二家

不二家より、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」と「ポッピングシャワー」をイメージしたチョコレートが期間限定で登場します。冷やして食べることでひんやり感が際立ち、暑い時期でも食べやすい一口サイズのチョコレートです。



◆「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」

「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」パッケージ

【特長】

・サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」をイメージし、爽やかなミント味のクリームにブラッククランチを混ぜ込み、まろやかなチョコレートで包んだ一口サイズのミントチョコレート

・過去発売品と比較しひんやり感アップ

・冷やして食べるとよりミントの清涼感を楽しめる

「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」チョコレートイメージ

商品名 「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」

発売日 2026年5月12日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート

表示内容量 12粒

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555268989

◆「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」パッケージ

【特長】

・ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入った白いチョコレートに、さわやかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレート

・見た目も味も、サーティワン アイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたこだわりの品質

・過去発売品と比較しひんやり感アップ

・冷やしてもおいしく暑くなる季節にぴったり

「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」チョコレートイメージ

商品名 「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」

発売日 2026年5月26日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート

表示内容量 15粒（個包装してあります。）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555269122

＜同時発売＞小袋サイズも発売！ 持ち運びにも便利「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）MP」パッケージ

商品名 「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）MP」

発売日 2026年5月26日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート

表示内容量 32ｇ

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555268996

※コンビニエンスストア等一部流通限定

2026年6月にもサーティワン アイスクリームとコラボしたチョコレートを発売予定です。ぜひご注目ください。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/