i-dleのファン参加型ビンゴ企画に「マイグル」を活用　ゲーミフィケーションによりファンの継続参加を促す体験を設計

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、韓国発のガールズグループ「i-dle」のLINE公式アカウントにおいて実施されるスペシャルキャンペーン「i-BINGO」に、当社が提供する“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル」が採用されたことをお知らせいたします。

本施策は、LINEミニアプリ上で展開されるビンゴ形式の参加型コンテンツです。一定時間ごとのアクセスやランキング機能を組み合わせ、ユーザーが繰り返し参加したくなる仕組みとすることで、ファンの継続的な参加を促し、接点を単発で終わらせない関係構築につなげます。

■背景

近年、エンタメ業界ではSNSや公式アカウントを通じた情報発信が一般化する一方で、クリエイターや事業者にとっては、ファンと継続的につながり、関係性を深めていくための接点設計が課題となっています。

LINEヤフー株式会社が提供する「LINEエンタメアカウント」においても、クリエイターとファンが継続的につながり続ける場の重要性が指摘されており（※1）、接点創出に加え、その後の関係構築のあり方が問われています。

コアファンからライトなファンまで幅広い顧客基盤を持つ中で、ライトなファンとの関係性をいかに深化させていくかは、エンタメ領域における重要なテーマのひとつです。

こうしたテーマに対し、当社が提供する「マイグル」は、アーティストやコンテンツなど高いエンゲージメントを持つ領域において、ファンの行動を促す仕組みとして、LINEエンタメアカウント上で利用可能なLINEミニアプリとして展開しています（※2）。



マイグルは、ユーザー自身の行動によって体験が進行するゲーミフィケーション設計により、達成感やアーティスト・コンテンツとのつながりを感じられる体験を提供し、ライトなファンにも広がる形で施策への自然な参加を促します。小さな行動変化を積み重ねることで継続利用＝習慣化を促進するとともに、接点の中で得られる行動データの活用を通じて、ファンとの関係性の深化につながる施策設計を支援します。

（※1）LINEヤフー社：クリエイター向けLINE公式アカウントをリニューアルし、「LINEエンタメアカウント」として提供（2024.05.29）https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/008488/

（※2）ギックス、LINEエンタメアカウントの機能連携を強化 LINEエンタメアカウント向け「マイグル」LINEミニアプリを提供 アーティストのLINE公式アカウント運用におけるファンの体験価値を向上（2026.02.13）https://www.mygru.jp/news/-yWlTVIm



■狙い

本施策では、「マイグル」のビンゴ機能を活用し、8時間ごとにビンゴボールを取得できる設計やランキング要素を組み合わせています。ユーザーの行動がビンゴの進行や達成につながる設計とすることで、能動的な参加を促進します。

これにより、ファンとの接点を単発で終わらせず、日常的に想起される状態を生み出し、関係性の深化やファンクラブ入会など次のアクションへの動機づけにつなげていきます。



また、ビンゴの進行状況やポイント獲得といった一連の行動データを取得・蓄積することで、ファンの関与度や行動特性の把握につなげ、今後の施策設計やコミュニケーションの最適化に活用していきます。



当社では本施策で得られる知見をもとに、同様の仕組みを他のアーティストやコンテンツにも展開し、エンタメ領域におけるファン層を対象とした顧客理解と、行動の積み重ねによる関係性の深化や習慣化につながる施策の高度化を支援してまいります。

■「i-BINGO」概要

i-dle LINE公式アカウント開設と、ワールドツアー横浜講演の開催を記念した、期間限定のビンゴキャンペーンです。

参加者は、8時間おきに取得できるビンゴボールを使用してカードを埋め、ビンゴ達成を目指します。ビンゴの達成で獲得した「BINGOポイント」をサイン入りグッズなどの特典抽選に利用できるほか、ランキング上位者には限定特典がプレゼントされます。

【開催期間】

・キャンペーン期間：2026年3月24日（火）18:00 ～ 6月21日（日）23:59

・景品交換期間 ：第1弾 3月24日（火）18:00 ～ 6月21日（日）23:59

第2弾 5月7日（木）12:00 ～ 5月18日（月）11:59

【参加方法】

・i-dle LINE公式アカウントを友だち追加

・トーク画面のリッチメニューから「i-BINGO」をタップ

・8時間ごとに取得できる「ビンゴボール」を使用してビンゴカードを埋める



【ビンゴ景品】

●第1弾

・ファンクラブ入会サポート（100名様）

・直筆サイン入りソロチェキ（10名様）

・直筆サイン入りアルバム（3名様）

・直筆サイン入りソロ色紙（15名様）

・直筆サイン入りミニポスター（20名様）

※各特典は抽選での提供となります。



●第2弾

・コンサートチケット抽選券（各日ペア8組16名様）

2026年6月20日（土）・6月21日（日）にKアリーナ横浜で開催される「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN YOKOHAMA」へ、各日ペア8組16名様をご招待いたします。

※チケットの受け取り方法に関してはご当選者の方へのみご案内させていただきます。

※お座席は「各チケット先行販売分」よりも後列でのご案内とさせていただきます。

※チケットの転売等の不正行為は、いかなる事情がありましても禁止といたします。

※応募をご希望の方は、事前に公演概要及び注意事項をご確認ください。

公演概要：https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2715/

公演に関する注意事項：https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2651/



●ランキング特典

・ビンゴライン達成列数上位20名様に「未公開トレーディングカード10枚セット」をプレゼント

※同列数の場合は達成時間が早い順となります。



【URL】

https://i-dle.cubeent.co.jp/news/

■“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「データ・AI×ゲーミフィケーション」により顧客の行動変容を設計するプラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを統合し、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化・構造化します。

さらに、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ねることで、顧客の継続利用＝習慣化を実現します。

これらの一連のプロセスを通じて、データ取得から行動変容、再学習までを一体的に回す「Data-Informed型の顧客育成基盤」として機能します。

（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供