帆船「みらいへ」、門司みなと祭り2026（北九州市・門司港・5月23日、24日）で一般公開を実施

特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン帆船「BLUE OCEAN みらいへ」 | 門司港

特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン（所在地：神戸市、代表：更家悠介）が運営する「帆船 BLUE OCEAN みらいへ」は、2026年5月23日(土)から5月24日(日)に北九州市・門司港に寄港して、昨年に続き門司みなと祭り2026にて一般公開し、帆の展畳を行うセイルドリル（無料・先着順）やマストのぼり（有料・先着順）を行います。

子供も大人も力をあわせて帆の展畳を行います小学5年生以上の方はマストにのぼる貴重な体験も

「みらいへ」は、日本で唯一*、一般の方を「訓練生」として受け入れ、本物の帆船航海に参加できる民間練習帆船です。門司みなと祭り2026では北九州市内の小中学生を対象とした体験航海（申込締切済）の他、一般の方にも帆船を体験いただく機会を準備しております。詳細は主催者ホームページ（https://mojiminato.jp/2026/）をご確認ください。

*自団体調べ（2026年4月。日本国籍の大型帆船-全長40m以上の帆走する船舶において）

帆船「みらいへ」、門司みなと祭り2026スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154305/table/12_1_f2327dfee200e51173000b51c43377e8.jpg?v=202605070151 ]

※天候等により、時間変更・中止の可能性があります。あらかじめご了承ください。※一般公開の受付時間は、終了30分前までです。※セイルドリルの受付時間は、開始30分前から開始時間までです。※マストのぼりの受付時間は、開始30分前から終了30分前までです。

詳細

詳細は主催者HPをご確認のうえお越しください。

https://mojiminato.jp/2026/

「帆船 BLUE OCEAN みらいへ」について

特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンが運営する「帆船 BLUE OCEAN みらいへ」は、日本で唯一、一般市民を対象に運航する民間の練習帆船です。「海を通じて人を育て、社会とつながる」をミッションに、子どもから大人まで幅広い層が本物の帆船航海を体験できるセイルトレーニングを提供しています。学校・企業・行政との連携航海や、海技士養成課程の実習受け入れも行い、海事教育・海洋環境教育の分野でも活動しています。

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル8F

TEL：078-371-0121（受付 平日10:00～16:00） Email：miraie-info@zeri.jp

https://www.zeri.jp/miraie/

ゼリ・ジャパンはPR TIMES 非営利法人サポートプロジェクトに採択いただき、その支援を受けています。