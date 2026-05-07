株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、世界各地に生息する「せかいのスズメ」たちを紹介するビジュアルガイド『せかいのスズメ』を5月7日に刊行。“知っているようで知らない”スズメという鳥の新たな魅力に迫る一冊です。

世界各地に28種生息する 「せかいのスズメ」たちの 生態、個性を大紹介！

にっぽんのスズメとどこがちがう？ どこが似てる？ その特徴を大解剖！ 現在28種が確認されているスズメのなかまは、南極を除くすべての大陸に生息する、鳥類の中で最も分布域の広い、最も数の多い鳥たちです。古今東西、人間の近くで生活することを選んできた、世界中の人にとっていちばん身近な鳥でもあります。 派手ではないけれどずっと眺めていられる、眺めていたいスズメ。本書はその生命力あふれる表情やしぐさを日々撮り続けてきた人気スズメ写真家の中野さとるさんによるスズメの最新写真とともに、世界各地に生息する「せかいのスズメ」たちを紹介するビジュアルガイドです。おなじみのにっぽんのスズメとくらべることで、それぞれの生息地の環境やそこで育まれた個性がより際立つ構成となっています。 監修は弊社刊『にっぽんのスズメ』に続き、野鳥愛好家でもある上野動物園元園長の小宮輝之さん。今春の東アフリカへの旅で出会ったスズメを中心とするアフリカの身近な鳥たちについてのエッセイも寄稿していただきました。“知っているようで知らない”スズメという鳥の新たな魅力に迫る一冊です。

■サンプルページ

■もくじ

Prologue にっぽんのスズメとくらべてみよう！ せかいのスズメたち Front view 正面顔♪編／Back view バックシャン☆編／Action① 背すじピーン！編／Action② ジャンプ！！編／Favorite フェンス♡♡♡編 押さえておきたい スズメのきほん ① スズメってどんな鳥？／②スズメのなかま スズメ属（Passer）の鳥リスト／③スズメの一日／④スズメの一年／⑤スズメと人間 せかいのスズメ図鑑 ホオグロスズメ／クリイロスズメ／ケニアスズメ／オオスズメ／ハイガシラスズメ／ムジハイガシラスズメ／スワヒリハイガシラスズメ／ハシブトハイガシラスズメ／ミナミハイガシラスズメ／インダススズメ／ニュウナイスズメ／スズメ／ノウメンスズメ／セアカスズメ／スペインスズメ／イタリアスズメ／イエスズメ／カーボベルデセアカスズメ／サバクスズメ／アジアサバクスズメ／アラビアコガネスズメ／コガネスズメ／ペルシアスズメ せかいのスズメしぐさ Scene① 採餌（植物）／Scene② 採餌（昆虫）／Scene③ 水浴び・飲水／Scene④ 砂浴び／Scene⑤ 羽づくろい・頭かき／Scene⑥ 注視・呼びかけ／Scene⑦ 威嚇・アピール／Scene⑧ 巣材収集／Scene⑨ 子育て（給餌）／Scene⑩ 巣立ちびな・幼鳥／Scene⑪ ふくら雀 Column 似ていても遠かった？ Rufous Sparrowたち／マイナーチェンジすぎるハイガシラスズメたち／イエスズメが開いた人々の新たなつながり／かつて同じ科だったスズメ似の鳥たち Visual Essay アフリカスズメ紀行 文・写真 小宮輝之 Special Feature 中野さとるpresents The world of にっぽんのスズメ

■プロフィール

監修：小宮輝之（こみや てるゆき） 1947年東京都生まれ。1972年に多摩動物公園に就職。以降、40年間にわたりさまざまな 動物の飼育に関わる。2004年から2011年まで上野動物園園長。日本動物園水族館協会 会長、日本博物館協会副会長を歴任する。2022年から日本鳥類保護連盟会長。現在は執筆・撮影、図鑑や動物番組の監修などを行っている。動物足拓コレクター、動物糞写真家でもある。著作に『人と動物の日本史図鑑』全5巻（少年写真新聞社）、『366日の誕生鳥辞典－世界の美しい鳥－』（いろは出版）、『いきもの写真館』全4巻（メディア・パル）、『うんちくいっぱい動物のうんち図鑑』（小学館クリエイティブ）ほか、監修に『にっぽんのスズメ』『にっぽんのメジロ』『にっぽんのカモ』『せかいのカワセミ』『鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑』『鳥の食べもの＆とり方・食べ方図鑑』『鳥の親子＆子育て図鑑』『鳥の落としもの＆足あと図鑑』『鳥のなかま＆分類・系統図鑑』『せかいの国鳥 にっぽんの県鳥』（カンゼン）、『お山のライチョウ』（偕成社）などがある。 写真：中野さとる（なかの さとる） SNSやブログで主にスズメを被写体とした写真を発表。2016年刊行の初写真集『にっぽんスズメ歳時記』（カンゼン）が好評を博し、同書を含む「にっぽんスズメ」シリーズ、『にっぽんのスズメ』（カンゼン）、『スズメからの贈り物』（エクスナレッジ）、『すずめ暮らしカレンダー』（インプレス）ほかで写真を担当。新聞・TV・出版物・サイト等各種メディアにスズメ写真を提供している。愛知県在住。 Instagram：@onakan_s X：@aerial2009 blog：さすらいの木枯らしチュン次郎 https://ameblo.jp/onakans/ 編集：ポンプラボ 出版物・Web 媒体等コンテンツの企画・編集制作・出版を行う。企画・編集書籍に『鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑』からスタートした鳥図鑑シリーズ、『にっぽんスズメ歳時記』をはじめとする「にっぽんスズメ」シリーズ、『にっぽんのスズメ』『にっぽんカラス遊戯 スーパービジュアル版』『にっぽんツバメ紀行』『にっぽんのシギ・チドリ』（カンゼン）ほかがある。

書誌情報

https://www.amazon.co.jp/dp/4862558070 https://books.rakuten.co.jp/rb/18557304/

書名：せかいのスズメ 監修：小宮輝之 写真：中野さとる ほか 編集：ポンプラボ ISBN：9784862558077 定価：1,760円（本体1,600円＋税） 判型：A5判 ページ数：128P 発売日：2026年5月7日 出版社：カンゼン

【この件に関する問い合わせ先】

株式会社カンゼン 宣伝プロモーション部 担当：伊藤真 TEL：03-5295-7723 MAIL：ito@kanzen.jp