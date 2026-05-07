5月14日（木）より。夏を彩る、きらめき果実のタルト。神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」

株式会社ポトマック

四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちをお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」より、果実がきらめく彩り豊かなタルトやケーキが登場。2026年5月14日（木）よりスタート。

太陽の光をまとった果実たちが、ひとくちごとに夏のきらめきを運びます。

この季節だけの、特別なタルトをぜひ。

◆タルトアグリューム

イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）

みずみずしく輝く旬の柑橘を、白果皮（アルベド）ごと贅沢に。

サクッと香ばしいタルトに、じゅわっと広がる爽やかな果汁を味わって。

◆タルトスリーズ ※5月末～販売開始予定

イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）

艶やかなアメリカンチェリーを、ピスタチオ香るアーモンドクリームとともに。

爽やかなサワークリームシャンティが、果実の甘みをやさしく引き立てます。

チェリーレッドとピスタチオグリーンが映える、初夏限定の華やかなタルトです。

◆タルトフロマージュ

イートイン 917円 / テイクアウト 901円 （税込）

なめらかなフロマージュクリームを香ばしいタルトに重ね、ブルーベリーを添えました。

ほどよいコクとすっきりとした後味が広がります。

◆タルトシトロン

イートイン 937円 / テイクアウト 921円 （税込）

愛媛県・岩城島で大切に育まれたレモンの果汁を、すっきりとしたレモンクリームに仕立てました。

爽やかなレモンクリームとシャンティクリームを、香ばしいタルトに重ねた、夏らしい一品です。

◆タルトアールグレイショコラ

イートイン 917円 / テイクアウト 901円 （税込）

アールグレイがやさしく香るムースを、香ばしいタルトに重ねました。

フランボワーズのコンフィチュールがほのかに寄り添い、紅茶の気品ある香りをいっそう引き立てます。

◆ミエルカレ

イートイン 917円 / テイクアウト 901円 （税込）

はちみつのやさしい香りをまとったレアチーズムースに爽やかなレモンクリームとビスキュイを合わせました。

ムースの甘さとレモンの爽やかな香りが広がる、やさしい味わい。

果実の輝きをそのままに

◆タルトアグリューム

4号〈12cm〉3,801円（税込） / 5号〈15cm〉4,801円 （税込）

みずみずしく輝く旬の柑橘を、白果皮（アルベド）ごと贅沢に。

※ご予約限定商品です。ご希望の際は、7日前までのご予約をお願いいたします。

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

《Sparkle Summer》

みずみずしいフルーツタルトや冷たいデザートにドリンク、グラススイーツを

目で見て、選んで、味わって。

夏のきらめきや高揚感を、トゥーストゥースで楽しもう。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> TOOTH TOOTH 公式HP(https://toothtooth.com/)

>> PATISSERIE TOOTH TOOTH公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> TOOTH TOOTH公式オンラインショップ(https://www.toothmartstore.com/)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)