【本日5/7開幕】日本抹茶輸出機構（JMEX）、マレーシア最大級カフェ・飲料展示会「ICBS 2026」に出展。抹茶専門卸として東南アジア市場に本格訴求

日本抹茶輸出機構株式会社

抹茶の卸売・輸出を手がける日本抹茶輸出機構株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：加藤 憧、以下「JMEX」）は、本日2026年5月7日（水）よりマレーシア・クアラルンプールにて開幕した東南アジア最大級のカフェ・飲料展示会「International Cafe & Beverage Show 2026（ICBS 2026）」に、ブース番号1060にて出展いたしましたことをお知らせいたします。

ICBS 2026は、東南アジアにおける茶および抹茶市場の急成長を象徴するイベントとなっております。JMEXは抹茶を専門に取り扱う卸売・輸出事業者として、ハラール認証対応および東南アジア現地パートナー網による物流体制を前面に、現地のカフェ・ホテル・食品メーカー・流通各社へ日本産抹茶の安定供給ソリューションを訴求してまいります。

■ 出展概要ICBS 2026（International Cafe & Beverage Show 2026）公式サイト掲載ビジュアル

展示会名：International Cafe & Beverage Show 2026（ICBS 2026）

会期：2026年5月7日（水）～5月9日（金）3日間

会場：Kuala Lumpur Convention Centre（KLCC）／マレーシア・クアラルンプール

ブース番号：1060

主催：Montgomery Asia

規模：出展者約150社・来場者約7,000名（主催者発表）

公式サイト：https://intl-cbs.com/

■ 出展の背景：拡大する東南アジア抹茶市場と、専門卸への需要

東南アジア、とりわけマレーシアでは、ミレニアル世代・Z世代を中心に抹茶を使った飲料・スイーツの消費が急速に拡大しております。マレーシアのRTD（Ready-to-Drink）茶市場は年平均成長率（CAGR）約6.4%で推移する見通しが示されています。

一方で、現地の業務用バイヤー側からは以下の声が聞かれます。

・日本産抹茶の信頼できる調達先が見つけにくい

・マレーシア・インドネシア市場で必須となるハラール対応の抹茶を安定的に確保したい

・通関・物流を含めた東南アジア向けの輸出オペレーションを簡素化したい

・用途に応じた最適なグレード提案を受けたい

JMEXは、こうした東南アジア地域の業務用バイヤー様の課題に応える抹茶専門の卸売パートナーとして、本展示会への出展を通じて現地のカフェ・ホテル・食品メーカー・流通各社との関係構築を進めてまいります。

■ JMEXが訴求する3つの強み

１. 抹茶を専門に扱う卸売・輸出事業者

JMEXは、抹茶（粉末抹茶・碾茶）を専門に取り扱う卸売・輸出事業者です。一般的な日本食品商社とは異なり、抹茶のグレード・産地・用途に関する深い専門性を持ち、用途別の最適マッチングを提供できる点を強みとしております。「ラテに合う抹茶」「焼き菓子に合う抹茶」「飲用に合う抹茶」など、現地バイヤー様の商品開発フェーズから伴走できる体制を整えております。

２. ハラール認証対応で、マレーシア・東南アジア市場のニーズに応える

東南アジア、特にマレーシアおよびインドネシア市場で重要となるハラール認証について、JMEXはハラール認証取得済みの製造パートナーとの提携体制を構築しております。輸出先国の規制要件に合わせた認証ルートでの調達と、COA（分析証明書）の発行が可能で、現地バイヤー様の商品設計・流通要件をスムーズに支援できる体制を整えております。

３. 国内80社直結×現地パートナー網による、東南アジアへの安定供給体制

京都・宇治、鹿児島、静岡、福岡・八女、愛知・西尾、宮崎、三重の国内主要7産地・80社以上の生産者および加工業者との直接取引網と、年間300トン超の供給能力を活かし、通年での安定供給を実現いたします。あわせて、東南アジア地域では現地パートナー企業との連携体制を構築しており、通関・倉庫・配送を含めた現地物流オペレーションまで含めた一括ソリューションを提供できる点が大きな差別化要素となっております。

サービス概要はこちらをご覧ください

https://prtimes.jp/a/?f=d149434-13-e3c3670a4374a44acb8e267095a0a7a9.pdf ■ 東南アジア市場における取り組み

JMEXは、すでに40カ国以上への輸出実績を有しており、東南アジア地域においてもタイ・インドネシア・シンガポール・ベトナム等の事業者様との取引実績がございます。マレーシア市場については、本展示会出展を契機として、現地カフェチェーン・ホテル・食品メーカー・流通各社との取引関係を本格的に構築してまいります。

東南アジア地域のバイヤー様向けには、以下の体制でご支援いたします。

・ハラール、有機JAS、FSSC 22000等の認証要件に応じた製造パートナー選定

・用途別グレードのご提案（茶道用／ラテ用／加工用／飲用など）

・MOQ 10kgからのスモールスタート対応・無償サンプル提供

・通関書類・原産地証明等の輸出実務サポート、現地パートナーを通じた物流支援

■ 代表取締役 加藤 憧 コメント日本の抹茶を、世界へ。

東南アジアでは抹茶を使った商品開発が一段と加速しており、現地バイヤー様からは「日本の抹茶を、安定した品質と価格で、長期的に仕入れたい」というご相談が増えております。一方で、日本側の供給体制は産地の分散・認証要件・物流など多様な課題を抱えており、現地バイヤー様が一社単独で調達網を構築するのは容易ではありません。

JMEXは、抹茶を専門に取り扱う卸売事業者として、国内80社以上の生産者・加工業者ネットワークと40カ国以上の輸出実績、そして東南アジア現地パートナー網を活かし、地域の業務用バイヤー様の調達インフラとして機能してまいります。本展示会で出会った皆様とのご縁を、長期的な取引関係へとつなげてまいります。

■ 今後の展望

JMEXは、今回のマレーシア出展を皮切りに、東南アジア地域における業務用抹茶の供給体制をさらに強化してまいります。具体的には、現地パートナー企業との連携拡大、ハラール対応カテゴリーの拡充、英語・現地語でのカスタマーサポート体制の整備を進め「日本の抹茶を、東南アジアの食産業へ」を届けるハブ機能を担ってまいります。

■ 抹茶専門メディア「抹茶タイムズ」も運営

JMEXは、抹茶の産地情報・市場トレンド・輸出戦略・グレード解説を発信する専門メディア「抹茶タイムズ」を運営しております。東南アジア市場動向や碾茶生産動向など、抹茶業界の最新情報を継続的にお届けしています。

▶ 抹茶タイムズ：https://matcha-times.jp/

■ お問い合わせ・サンプル請求

メール：info@artemjp.com

お問い合わせフォーム：コーポレートサイト（https://artem.co.jp）をご記載ください

ICBS 2026 会期中は、ブース番号 1060 にて商談・サンプル提供を承っております。お気軽にお立ち寄りください。

■ 会社概要

会社名：日本抹茶輸出機構株式会社（Japan Matcha Export Organization／JMEX）

所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-13 天翔日本橋ビル 411

設立：2024年8月

資本金：21,000,000円

代表取締役：加藤 憧

事業内容：粉末抹茶・碾茶の卸売（国内・輸出）、抹茶専門メディア運営

供給体制：国内80社以上の生産者・加工業者と直接契約／年間300t超輸出実績40カ国以上

コーポレートサイト：https://artem.co.jp

専門メディア：抹茶タイムズ（https://matcha-times.jp/）

メールinfo@artemjp.com