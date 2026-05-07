【シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮】英国展で大人気の特別限定商品「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」を提供開始

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開する『シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮』は、英国展で大人気の特別限定商品「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」を5月8日(金)より、提供開始いたします。

2026年3月に開催された伊勢丹新宿店の英国展では、「シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ」として、ノルマンディの名門バター、イズニー・サントメールを贅沢に使った「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」を発売しました。

お客様からの熱い声にお応えし、「シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮」にて、お召し上がりいただけるようになります。「イタリアのオーガニック認証取得ジェラート2種盛り」「自家製プライベートベースマフィン」のいずれかにトッピングとして添えることが可能。テイクアウト商品もございます。

イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

マダムヒロミの長い英国生活のなかで、家族と旅をした、南イングランドの思い出から生まれた、このショートブレッド。

海を越えてすぐのフランス西部・ノルマンディ地方で出会い、旅のたびに買い求めていた食材は、帰国後のお菓子づくりにも欠かせない大切な存在となりました。

ショートブレッドには、ノルマンディの名門バター「イズニー・サントメール」を贅沢に使用。

芳醇なコクと上品な塩味が小麦の風味を引き立て、ひと口ごとに素材の豊かさが広がります。

英国の伝統的なレシピを大切にしながら、シンプルだからこそ素材の良さが際立つ味わいに仕上げました。



ほろりとほどける食感とともに、記憶に残る余韻をお楽しみいただけます。

ティータイムに寄り添う、特別な一枚。

イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド※ジェラートのフレーバーは店頭でご確認ください【店内提供】イタリアのオーガニック認証取得 ジェラート2種盛り ショートブレットトッピング

フェアトレード・オーガニックの原料を使用し、着色・香料を使わずに作られた素材感あふれる海外有機認証取得のジェラート。

ショートブレットのくちどけに、ひんやりジェラートがよく合います。

これからの季節ににぴったりの一品です。

【店内提供】自家製プラントベースマフィン ショートブレット添え

自家製のプラントベースマフィンは、有機または栽培期間中農薬不使用の原料を使用し、牛乳・卵などの動物性食材を使わずに焼き上げています。

全6種類のラインナップからお好きなものをお選びください。ショートブレットを添えて、ティータイムをちょっと贅沢に。特別なひとときをお過ごしください。

【テイクアウト】イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド3個入り

ご自宅用だけでなく、ギフトにも喜んでいただけるパッケージ。デザインのイラストは、マダムヒロミの愛猫アメリです。英国展で人気だった3個入りパックをシナグロカフェでもご購入いただけます。

シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮 メニュー表クッキー博覧会 そごう横浜店でも販売決定

2026年5月13日（水）から25日（月）に開催される「クッキー博覧会 そごう横浜店」に、シナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミが出店いたします。イベントではイズニーサントメールBIOバターのショートブレッド3個入りをはじめ、人気商品を数多く取り揃え、皆様をお迎えします。

第5回 クッキー博覧会

会場：そごう横浜店

アクセス：神奈川県横浜市西区高島2-18-1

TEL：045-465-2111（代表番号）

開催日時：2026年5月13日(水)～5月25日(月)

※最終日午後5時終了

店舗情報

地産地消サラダや、野菜の味わいを活かしたパスタやカレーなどのカフェメニューを楽しめます。“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトにしています。

シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目6－２ そごう大宮店 3F

電話番号：048-788-1660

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_omiya_cafe

本件に関するお問い合わせ

薬糧開発株式会社

TEL：045-872-5960（代表）

FAX：045-227-6634（代表）

公式サイト：https://yakuryo.co.jp/