欧州最大級の経済圏「ドイツNRW州」への進出成功の鍵を直伝！現地ビジネスの最前線を知る専門家と、現地進出を果たした企業代表が講師を務める特別セミナーを6月4日（木）に開催

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：多羅尾 光睦）は、2026年6月4日（木）、ドイツの産業を牽引するノルトライン＝ヴェストファーレン（NRW）州への拠点設置を支援するオンラインセミナーを開催いたします。

ドイツ全16州で最大の人口（約1,800万人）とGDPを誇るNRW州は、欧州市場の中心部に位置し、高度な産業集積から、日本企業の欧州展開における「最重要拠点」として地位を築いています。州都デュッセルドルフを中心に約650社の日本企業が活動するこのエリアは、単なる経済圏にとどまらず、欧州全域へアクセスするための戦略的ゲートウェイとしての役割も担っています。

本セミナーでは、現地ビジネスに30年以上携わる第一線の専門家が最新の市場商況と投資環境を解説。さらに、2025年に同州エッセン市へ駐在員事務所を設置した株式会社イノフィスの取締役を講師に迎え、拠点設立までの具体的なプロセスや現地での実体験を講演いただきます。 なぜ同社はドイツ進出を決断し、どのようにして「拠点設立」を成し遂げたのか。進出企業の「生の声」と、公社による一貫した「ハンズオン支援」の活用法を掛け合わせ、都内中小企業の欧州展開を具現化するための実践的な知見を2時間に凝縮してお届けします。

【セミナー告知サイト】

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/economic_exchange/seminar_NRW_2026.html(https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/economic_exchange/seminar_NRW_2026.html)

開催の背景と狙い：欧州進出を志す中小企業の「拠点設立」を強力にバックアップ

欧州進出を検討する中小企業にとって、立地選定や現地での「法規制への対応・オフィス確保・人材採用」といった実務プロセスの構築は、非常に高い障壁となります。 そこで今回は、東京都と経済交流に関する合意を持つドイツNRW州に焦点を当てます。

2025年にゼロから拠点を立ち上げた企業の「リアルな挑戦と苦労」に加え、戦略立案から伴走する公社の「ハンズオン支援」の活用方法を具体的に解説。本セミナーを通じ、都内企業の欧州展開を「構想」から「実行」へと加速させるための、具体的かつ実務的な解決策を提示します。

※ノルトライン＝ヴェストファーレン州（薄緑色のところ）

セミナーの詳細

イベント名：「ドイツNRW州への拠点設立支援セミナー」

開催日時：2026年6月4日（木）17:00～19:00

開催場所：【オンライン】ビデオ会議システム「zoomウェビナー」上で開催

対象：海外展開を検討中の都内中小企業等

参加費用：無料

申込方法：以下Googleフォームよりお申し込みください。

※申込締切は6/3（水）までとなっております

【URL】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt-FdGB6uud29Fqq5pM2QR9nGIyBW3EpQq3XU0qft19R9AXw/viewform

プログラム：基調講演と質疑応答

【第1部】

講師：杉崎 竜二氏／NRW.Global Business Japan シニアマネージャー

テーマ：ドイツNRW州の市場概況と日本企業の進出について

【第2部】

講師：依田 大氏／株式会社イノフィス 取締役

テーマ：ドイツNRW州での拠点設置のリアル

【第3部】

講師：公益財団法人東京都中小企業振興公社 担当者

テーマ：地域間経済交流事業について（公社のハンズオン進出プロジェクト）

【第4部・質疑応答】

講師の略歴

杉崎 竜二氏／NRW.Global Business Japan シニアマネージャー

上智大学文学部史学科卒業。22年に渡るドイツ大手金融機関のドイツ国内支店業務経験ならびに東京支店勤務を経て、2010年NRWジャパン入社。NRW州への投資促進のための企業調査ならびに顧客への情報・サービス提供業務を担当。ドイツ銀行員資格取得。

依田 大氏／株式会社イノフィス 取締役

株式会社リクルートにて営業・代理店コンサルティングを担当後、英MBAを取得。アバージェンス、YCP Solidianceで国内外上場企業の戦略立案と実行支援に従事。2018年より株式会社イノフィスに参画し、国内外事業を統括、欧州・アジア中心に23カ国で事業を展開。

公益財団法人東京都中小企業振興公社について

【公社の概要】

名称：公益財団法人東京都中小企業振興公社

住所：東京都千代田区神田佐久間町1-9

理事長：多羅尾 光睦

事業内容：創業から成長、事業承継まで中小企業の経営ステージに合わせた総合的な支援

ホームページ：https://www.tokyo-kosha.or.jp(https://www.tokyo-kosha.or.jp/)