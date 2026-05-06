「日本の四季を旅するフレンチ」と響き合う、ノンアルコール・ペアリングの新たな境地。 合同会社トラゲットが創るガストロノミック・コンブチャが、丸の内の気鋭フレンチ「Plaiga TOKYO」にて採用

合同会社トラゲット

発酵技術を駆使し、食事に寄り添うノンアルコールドリンクの最適解としてKombuchaを

製造展開するKombuchaメーカー・合同会社トラゲット[本社：愛知県名古屋市、代表：菊

池 陽介]は、東京・丸の内の一等地に店を構えるフレンチレストラン「Plaiga TOKYO（プ

レーガ トウキョウ）」にて、弊社のコンブチャがノンアルコールのメニューとして正式に

採用（オンリスト）されましたことをお知らせいたします。

Plaiga TOKYO（プレーガ トウキョウ）

■ 採用の背景：両者が共有する「日本の素材」と「新たな価値」への想い

「Plaiga TOKYO」様は、“日本の四季を旅するフレンチ”をコンセプトに、シェフの卓越

した感性で日本の豊かな食材をフランス料理へと昇華させている名店です。 この度、私

たちが掲げる「食事に寄り添う、ノンアルコールドリンクの新たな価値の創造」、そし

て「Kombuchaを徹底的に再構築し、日本の伝統技術である“発酵”を活用した新たなドリ

ンクの創造」というフィロソフィーが、同店が大切にされている日本食材の可能性の探

求と深く共鳴。お酒を飲まれないゲスト様にも、日本の四季を巡る美食の時間をより一

層お愉しみいただきたいという想いから、採用へと至りました。

店内の様子１.

■ ソムリエが評価した「ワインに通ずる」確かな品質

従来のコンブチャの多くは、発酵由来の炭酸が強く主張する傾向にあり、ファインダイニ

ングにおいて数種類のノンアルコールペアリングに組み込んだ際、「発泡性が続くことに

よる飲み疲れ」や「味わいの単調さ」が課題とされていました。

「Plaiga TOKYO」のソムリエの大石氏からは、弊社のコンブチャのオンリストにあたり、

以下の点で極めて高い評価を頂戴いたしました。

「トラゲット社のKombuchaは、発泡のニュアンスが極めて柔らかく設計されています。使

われている素材そのもののピュアな味わい、立ち上る香り、奥深い旨味、そして何より『余

韻の広がり方』に至るまで、上質なワインのペアリングに通ずる要素を多数感じました」

素材のポテンシャルを精緻な発酵で引き出した私たちのコンブチャは、料理の繊細な輪郭

を際立たせ、極上のマリアージュをお約束します。

■ Plaiga TOKYO（プレーガ トウキョウ）について

皇居外苑の和田倉濠を一望する、丸の内の高層ビル街に位置するフレンチレストラン。

「Plaisir（プレジール／喜び・楽しみ）」と「雅」を掛け合わせた店名が示す通り、優雅

に流れる時間と空間を提供しています。 「日本の四季を旅するフレンチ」をコンセプト

に、全国各地から厳選した旬の食材を使用。日本の自然の恵みと生産者の想いを、洗練さ

れたフランス料理の技法で紡ぎ出し、ゲストへ至福の体験を届けています。

店内の様子２.

【店舗情報】

店名：Plaiga TOKYO（プレーガ トウキョウ）

住所：東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー M2F

公式HP： https://plaigatokyo.jp/

【配信者情報】

合同会社トラゲット

代表者：菊池 陽介

所在地：愛知県名古屋市千種区東山通4-17 黒川ビル1階

事業内容：Kombucha（コンブチャ）の製造・販売、Kombucha専門カフェ運営、発酵技術の研究開発

サンプル購入ページURL：https://traghetto.jp/sample-form/

※恐れ入りますが、サンプルご購入は飲食店様・ホテル様・その運営母体企業様に限ります。

一般販売用オンラインショップ：https://plus-kombucha.square.site

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社トラゲット 担当：[菊池陽介]

Email：traghetto.yosuke@playkombucha.com

公式HP：https://traghetto.jp