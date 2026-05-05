子どもたちの可能性を広げる冒険教育プログラム「Switch on! キャンプ」参加者募集のお知らせ

株式会社今治.夢スポーツ

株式会社今治．夢スポーツは、当社の教育事業である「しまなみ野外学校」の活動の一環として、2026年7～8月に実施する冒険教育プログラム「Switch on! キャンプ」の参加者を、本プログラムの公式ホームページにて募集開始いたしました。

過去プラグラムの様子Switch on! キャンプとは

「Switch on! キャンプ」は、生きる力を育み、子供たちの遺伝子にスイッチを入れることを目的としたプログラムです。

自然の中に身を置くことで日常の当たり前に感謝し、1人ではできないことも仲間と話し合い、協力して越えていく。自分の中に眠る可能性を呼び覚まし、ひとりひとりの人生が少しでも豊かになればと思っています。

本年は活動場所を海と山に分け、「島の冒険キャンプ」と「サバイバルジャーニー」の2つのプログラムを開催いたします。

第11回島の冒険キャンプ9泊10日～まだ知らない自分に出会いたい～

船で島に渡り、砂浜で火おこしや食料調達など生きる術を学び、暮らしの土台を育みます。シーカヤックに乗り、自然のリズムに合わせながら隣の浜に渡りチャレンジキャンプを経て無人島を目指し海に出ます。何もないからこそ自分たちで自由に作り上げていく旅。そんな中でまだ知らない新しい自分に出会います。

シーカヤックを漕ぐ様子

島の冒険キャンプ募集概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/64_1_c6547febe824b305083c26235ac2b57a.jpg?v=202605051151 ]

「島の冒険キャンプ」の詳細、プログラムお申し込みについては、しまなみ野外学校HPの下記URLをご覧ください。

https://shimanami-yagai.com/magazine/7255

第1回サバイバルジャーニー7泊8日～本当に大切なモノを見つける旅～

今治の深い森に身を置き、食事をする為に火をおこし、寝るためのテントを立てる。生きていく事の本質をキャンプを通じて体験します。ソロ活動では自分一人で一晩過ごす。孤独と向き合った後は、仲間と協力して森の中にゼロから「村」を創ります。旅の後半は、必要なすべての道具・食材を背負って道なき山を登り、険しい川を越える。今までの「当たり前」が、命を繋ぐ「ありがとう」に変わる瞬間。仲間と手を取り合い「幻の地」へ辿り着いたとき、自分の中に眠っていた、どんな困難も乗り越えられる自信が身につきます。

すべての荷物を持って山を登る様子

サバイバルジャーニー募集概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/64_2_5fb2f97630a049e560ea3755f01a1edc.jpg?v=202605051151 ]

「サバイバルジャーニー」の詳細、プログラムお申し込みについては、しまなみ野外学校HPの下記URLをご覧ください。

https://shimanami-yagai.com/magazine/7256

ご参加を心よりお待ち申し上げております。

株式会社今治．夢スポーツ／ＦＣ今治

株式会社今治．夢スポーツ／ＦＣ今治は、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する。」という企業理念のもと、フットボール事業、教育・次世代育成事業、共助のコミュニティづくりを行っています。