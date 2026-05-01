〈ICHIBIKO〉人気商品の一部パッケージデザインを順次リニューアル。いちびこらしい世界観と親しみやすさが伝わる新デザインへ。

株式会社いいね

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』（株式会社いいね 本社：東京都渋谷区、代表：竹本顕路）は、人気商品の一部パッケージデザインを順次リニューアルいたします。オンラインストア（EC）は5月1日（金）より先行販売、店舗ではNEWoMan新宿店にて5月22日（金）より先行販売を開始いたします。

ブランドらしい親しみやすさはそのままに、商品の魅力やおいしさがより直感的に伝わるデザインへ刷新しました。また、いちびこのルーツである宮城・仙台でのいちごづくりを大切な要素として取り入れ、いちご狩りをイメージした“かご”や、いちごそのもののモチーフを散りばめたパッケージとなっています。

【リニューアルコンセプト】

１. 商品のおいしさ・魅力をよりわかりやすく

焼き菓子やいちごミルクなど、それぞれの商品の特長やおいしさがひと目で伝わるデザインへ刷新しました。



２. いちびこらしい世界観と親しみやすさ

商品そのものの魅力に加え、ブランドの空気感まで届けるため、柔らかな表現が可能なイラストを採用しました。写真にはない抽象性やぬくもりによって、いちびこらしい親しみやすさや世界観をより豊かに伝えるデザインに仕上げています。

３. いちご農園ルーツを表現

いちびこの原点である宮城県山元町（GRA(https://gra-inc.jp/)）でのいちごづくりを大切にし、いちご狩りを想起させるかごや苺のモチーフを取り入れました。ブランドの背景やストーリーも感じていただけるパッケージです。



【リニューアル対象商品】

■ チョコサンドクッキー（いちごマスカルポーネ）

焼き菓子カテゴリ人気No.1商品の「チョコサンドクッキー（マスカルポーネ）」。人気商品の魅力がより伝わる新パッケージへと刷新いたします。

価格：6個入り1,680円（税込） / 12個入り3,240円（税込）

■ ジャムサンドクッキー＆ミルクジャムサンドクッキー

ミガキイチゴのジャムをたっぷり楽しめる人気商品です。今回のリニューアルでは、生地の改良により味わいと食感をアップデート。さらにクッキーとジャムの間にホワイトチョコのコーティングを施すことで水分移行を防ぎ、最後の一口まで心地よい食感と満足感をお楽しみいただけるようになりました。

価格：1,680円（税込）

■ いちごミルクのもと

人気No.1商品の「いちごミルクのもと」。新ラベルには、いちごミルクをイメージしたイラストを採用し、おいしさと親しみやすさが伝わるデザインへと生まれ変わります。

価格：1,360円（税込）

■ いちびこショッパー

いちご狩りのかごをイメージしたデザインにリニューアル。中面には、いちごがたっぷり広がる遊び心ある仕様となっています。

価格：46円（税込）



【販売開始時期】

・ 店舗：NEWoMan新宿店にて5月22日（金）より先行販売開始

・ オンラインストア（EC）：5月1日（金）より販売開始

・ 催事：グランスタ東京 銀の鈴エリアにて、5月25日（月）～6月7日（日）の期間限定店舗で販売



今回のパッケージイラストは、イラストレーターの福岡 麻利子（Fukuoka Mariko）さんに制作いただきました。焼き菓子の香ばしさや、いちごのみずみずしさなど、素材の質感まで繊細に表現いただいています。

福岡 麻利子 / Fukuoka Mariko

京都市在住。京都造形芸術大学 空間演出デザイン学科卒業。グラフィックデザイナーを経て、フリーランスのイラストレーターとして活動。広告、雑誌、Web、パッケージ、ペーパーアイテムなど幅広い分野で作品を手がける。手描きの風合いを生かしたやわらかな線と彩りで、食や暮らしをテーマにした温かみのある表現を得意とする。

SNS / Web

Website：https://fukuokamariko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/marikofukuoka_illust/



ICHIBIKOについて

いちごスイーツ専門店 ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープンしました。そのルーツは宮城県山元町のいちご農園ミガキイチゴファーム。はじまりはいちごを栽培することにありました。宮城県山元町は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けたエリアです。その地域の復興として、2012年からいちご栽培を開始しました。IT技術の導入により、シーズンを通して安定しておいしいいちごを栽培することに成功しました。さらに完熟で収穫して選別し、全国のお客様にお届けする仕組みを作って「食べる宝石 ミガキイチゴ」としてブランド化しました。2025年からは、果物「いちご」の魅力をいかした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けします。

＜東京都＞

ICHIBIKO 蔵前店

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-10 1F

アクセス：大江戸線・浅草線「蔵前駅」 徒歩約10分 / 大江戸線「新御徒町駅」 徒歩約6分 / JR中央・総武線「浅草橋駅」 徒歩約9分 / 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩約9分

営業時間：11:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日(祝日の場合は営業)

ICHIBIKO三軒茶屋店

住所：東京都世田谷区太子堂4-18-1 エコービル1F

アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩3分

電話番号：03-5787-5277

営業時間：10:00-20:00

定休日：なし



ICHIBIKONEWoMan新宿店（テイクアウト専門店）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン2階 エキナカ

アクセス：JR新宿駅ミライナタワー改札・甲州街道改札・新南改札内

電話番号：03-6457-7856

営業時間：月～土9:00-21:00/日祝9:00-20:30

定休日：なし



ICHIBIKOルミネ北千住店（テイクアウト専門店）

住所：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住1F

アクセス：JR北千住駅直結

電話番号：03-6806-1019

営業時間：10:00-20:30

定休日：なし



ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店

住所：東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク セントラルコート1F ギャザリングマーケット内

アクセス：東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 駅直結

電話番号：042-850-5563

営業時間：月-木10:00-20:00/金土日祝 10:00-21:00

定休日：なし



＜千葉県＞

ICHIBIKOイクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ1F ザ・コートヤード

アクセス：JR舞浜駅(南口)下車すぐ

電話番号：047-711-1505

営業時間：11:00-21:00

定休日：なし



＜北海道＞

ICHIBIKO北海道ボールパークFビレッジ店（テイクアウト専門店）

住所：〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE ２F

アクセス：JR北広島駅からシャトルバス約5分

電話番号：011-555-3151

営業時間：10:00-19:00

定休日：なし

ブランドサイト：https://ichibiko.jp/

オンラインショップ：https://ichibiko-ec.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ichibiko_official_/

X：https://twitter.com/ichibiko_jp

Facebook：https://www.facebook.com/ICHIBIKO/