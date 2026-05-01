等身大の悩みと好きが詰まったアオハルプラトニックBL！会川フゥ『愛しいのは、君のまま』が5月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はpicn comics レーベルより2026年5月1日にコミックス『愛しいのは、君のまま』（著：会川フゥ）を発売いたします。

爽やかスポーツマン×ビジュアルコンプレックス持ちDK

会川フゥ『愛しいのは、君のまま』

■あらすじ

かっこよくて爽やかで、友達への気遣いができてみんなに分け隔てなく優しく

自身が必死の努力で手に入れたものを天然で自然にできてしまう。

立川みのるは自分とは違う、「本物」の人気者・神田陣のことが苦手だった。

なるべく関わらないようにしていたが、神田が告白されているところに遭遇し

連絡先を聞かれ、さらに学校で禁止されているバイトをしていることも知られてしまう。

少しづつ二人の接点が増えていったころ、体調不良で学校を休んだ立川の元に神田がお見舞いにやってくる。

ダサメガネでアイプチカラコンなしの野暮な姿をよりにもよって神田に見られてしまい

絶望する立川だが、そんな様子もお構いなしに無邪気に懐に入り込んできてーー？

▼30秒でわかる！見どころ紹介■コミックス情報

picn comics

『愛しいのは、君のまま』

著 ：会川フゥ

発売日：2026年5月1日

価格 ：935円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1052-3

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/picn/(https://app.gotbb.jp/redirect/XATJ9RUY2V)

■著者情報

会川フゥ（あいかわ ふぅ）



2012年デビュー。

今作「愛しいのは、君のまま」は

リアルな男子高校のプラトニックな

恋愛ストーリー描いたアオハル作品。

著者SNS：@f_aikw(https://x.com/f_aikw)

■新刊購入特典

書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/373_1_a5dbac9fa5f78a492907e33e044f8d5e.jpg?v=202605011051 ]

詳細はこちら :https://app.gotbb.jp/redirect/XATJ9RUY2V

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■既刊も好評発売中！

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その恋フォーカス。

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「好き」を感じるボーイズラブマガジン「comic picn（こみっくぴくん）」。

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https://medu.gotbb.jp/picn/index.php