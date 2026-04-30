Tinder(R)がメインスポンサーを務める「MATCH FES 2026」のイベントを追加発表！MON7Aと都をプロデューサーとして迎え、“夜の遊園地”と“恋バナ裁判”の特別イベントを開催

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MATCH FES 2026 MON7Aと夜の遊園地 特設サイト: https://tinder.co.jp/matchfes2026/mon7a(https://tinder.co.jp/matchfes2026/mon7a)

MATCH FES 2026 都の最幸裁判所特設サイト: https://tinder.co.jp/matchfes2026/miyako/(https://tinder.co.jp/matchfes2026/miyako/)

「Tinder」は、2026年6月に開催され、Tinderがメインスポンサーを務める、新たな出会いに踏み出すZ世代を応援するイベント「MATCH FES 2026」における、アーティストMON7Aとクリエイター 都（以下、敬称略）をプロデューサーとして迎えてのイベントの開催を発表しました。

今回で3年目を迎える本イベントは、「あのコが、アイツが、やりたかったことぜんぶやるフェス。」をコンセプトに展開します。アーティストや参加者それぞれの“やりたかったこと”を形にする体験型フェスとして開催し、Z世代が新たな出会いや挑戦に向けた一歩を踏み出せるよう後押しします。

Tinderでは2026年、「おい、わたし。わたしを、持て余してないか？」というブランドメッセージのもと、18～25歳の若い世代を中心とした、恋愛に限らず、趣味や推し活、学びや様々な活動を通した新たな出会いに踏み出すZ世代の背中を押す、エンパワーメントとなるメッセージを伝える試みを始めました。このメッセージを伝えるブランドムービーに、Z世代のニューアイコンMON7A、新進気鋭のクリエイター 都を起用しました。

また、こうしたTinderの価値観を体現し、誰もが自分の可能性に一歩踏み出すきっかけを生み出すイベントとして「MATCH FES」は企画されました。

このコンセプトのもと、今回発表されたイベントでは、MON7A、都それぞれが思い描く“やりたかったこと”を形にした参加型コンテンツを展開します。MON7Aは夜のアミューズメントパークを貸し切ってファンとともに映像制作を行い、都は恋愛の悩みを“裁判”というユニークな形式で紐解きながら、参加者が一歩踏み出すきっかけとなる体験を届けます。

■ MON7Aと“夜の遊園地”で思い出を刻む、一夜限りの体験

MON7Aは、「夜の遊園地」を舞台に、ファンとともに“一瞬の思い出”を刻む特別イベントを開催します。本イベントでは、参加者とともにアミューズメントパーク内を巡りながら、その日その時にしか生まれない体験を映像として残す、新曲のミュージックビデオ制作も予定しています。

非日常の空間で、参加者同士が時間を共有しながら新たなつながりを楽しめる体験を提供します。

■MON7A プロフィール

2007年生まれ、東京都出身。

今年1月シングル「TOGE TOGE」でメジャーデビュー。

3月には2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」をリリースし、スマッシュヒットを記録。

4月からは初のライブハウスツアーを全国5箇所で開催し、4月27日に3rd シングル「とめないで」をリリース。

各メディアのトレンドランキングに軒並みランクインし、SNS総フォロワー数は280万人を超えるなど今最も注目を浴びるZ世代を代表するアーティスト。

■MON7A コメント

「俺が初プロデュース😲するイベント、アミューズメントパーク貸切ナイト⚡️ 夢みたいですね～

こんな経験なかなかできないと思うから絶対楽しもうね＼⊂(♪ω♪)⊃／

俺も初めてのことにいっぱい挑戦しようと思うのでみんなもどんどんチャレンジしていこう～

一生の思い出にしょー♪」

■ 都が“恋の悩み裁判所”を開廷、悩みに向き合うトークイベント

都は、恋愛に一歩踏み出せない人々の悩みに向き合う、1日限定のトークライブ「都の最幸裁判所」を開催します。裁判所を模した特別な空間を会場に、事前に募集した恋愛の悩みの中から選ばれた「恋バナ被告人」の恋の悩みを、都が深掘りし、“最幸”へと導く判決を言い渡します。

また、恋の悩みを相談する被告人をサポートする「恋バナ弁護人」兼MCとして、レインボー池田の出廷も決定しました。都が務める「恋バナ裁判長」との論戦にもご期待ください。

■都 プロフィール

現役美大生クリエイター。歯に衣着せぬトークと赤裸々なキャラクターで若者を中心に人気を集め、YouTubeチャンネルは開始から2年で登録者数75万人を突破。特技はダンスで、美大の経験を活かし自身のグッズデザインも手がけるなど、マルチに活躍中。

■都 コメント

「Hola¡(ハート) 都です

恋愛に仕事に何かとヒヨりがちなゥチらZ世代なんだけど、一緒に勇気を出して、新しい未来へ一歩踏み出さないか？

私も裁判長としてのキャリアデビューに、ドキがムネムネです(ハート)

ァンタら罪深きギルティ都民達に恋の裁きを下せるの、楽しみに待ってるョ(ハート)️

※答弁の際、文法を間違えた方はその場で有罪確定となりますのでお気をつけください。」

■ MATCH FES 2026「MON7Aと夜の遊園地」・「都の最幸裁判所」開催概要

- 「MON7Aと夜の遊園地」- - 開催日： 2026年6月20日（土）- - 会場： 関東近郊アミューズメントパーク（会場の詳細は当選者にご連絡します）- - 申込期間： 2026年4月30日（木）～5月29日（金）- - 当選発表： 2026年6月5日（金）- 「都の最幸裁判所」- - 開催日： 2026年6月7日（日）- - 会場： プラネアール哲学堂スタジオ（東京都中野区松ヶ丘 2-30-9）- - 申込期間： 2026年4月30日（木）～5月24日（日）- - 当選発表： 2026年5月29日（金）- 両イベント共通- - 応募方法：

１. Tinderアプリをダウンロード

２. アプリ内で発行できるTinderのプロフィールリンクを取得

３. 特設サイトから申込フォームへアクセス

４. 必要事項を入力し応募



※申込期間および当選発表日は変更となる可能性があります。最新情報は各種ソーシャルメディアのTinder公式アカウントをご確認ください。

Tinderは、恋愛だけでなく、友達やコミュニティなど、さまざまなつながりを生み出すプラットフォームとして、多くの人が自分らしく新しい出会いを楽しめる環境づくりを大切にしています。

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」をこのアプリがいかに満たすかを示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1000億件以上のマッチングを達成しており、185以上の国と地域、60以上の言語という、同カテゴリーのアプリの中でも比類ない規模でサービスを提供しています。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

公式サイト：https://tinder.co.jp/(https://tinder.co.jp/)

公式X：https://twitter.com/Tinder_Japan(https://twitter.com/Tinder_Japan)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tinder_japan_official/(https://www.instagram.com/tinder_japan_official/)

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